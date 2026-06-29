Đà Nẵng thêm 805 căn hộ chung cư nhà ở xã hội đủ điều kiện mở bán

Theo đó, các căn hộ nhà ở nói trên được hình thành trong tương lai tại khối nhà ở xã hội 2, thuộc Dự án nhà ở xã hội tại khu đất B4-1, B4-2 Khu tái định cư Hòa Hiệp 4, trên địa bàn các phường Hải Vân và phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Dự án này là Khu chung cư gồm 2 khối nhà ở xã hội (khối 1 có 391 căn hộ, khối 2 có 1.085 căn hộ) và 1 khối nhà thương mại cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Theo chủ đầu tư Dự án (Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Thủ Đô), quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án này hiện chưa được thế chấp tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào. Vì vậy, Sở Xây dựng Đà Nẵng lưu ý trường hợp sau khi có văn bản thông báo đủ điều kiện bán nhưng chủ đầu tư không bán mà thực hiện thế chấp nhà ở thì phải thực hiện giải chấp trước khi bán, trừ trường hợp được người mua và bên nhận thế chấp đồng ý không phải giải chấp.
Cùng với đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng yêu cầu chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của các hồ sơ đã gửi kèm. Đồng thời, doanh nghiệp phải thực hiện đúng thủ tục thông báo, tiếp nhận, xét duyệt đối tượng và ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật.
Về phương thức thanh toán, việc ứng tiền trước của người mua được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, phù hợp với tỷ lệ hoàn thành xây dựng công trình và tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt. Tuy nhiên, số tiền ứng trước lần đầu không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả tiền đặt cọc nếu có). Tổng số tiền thanh toán qua các lần trước khi bàn giao nhà cho khách hàng không được vượt quá 70% giá trị hợp đồng và không được vượt quá 95% trước khi người mua được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
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