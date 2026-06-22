Đề xuất bổ sung 5 tuyến quốc lộ tiêu chuẩn cao tốc vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định phương án điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất bổ sung 5 tuyến quốc lộ theo tiêu chuẩn cao tốc, gồm: cao tốc Vành đai 1, cao tốc Vành đai 2, cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo, cao tốc Huế - A Lưới và cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa.
Trong đó, Cao tốc Vành đai 1 có chiều dài khoảng 315 km, quy mô 4 làn xe, bắt đầu từ nút giao với cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tại xã Thất Khê (Lạng Sơn) và kết thúc tại nút giao với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên tại xã Mường É (Sơn La). Tuyến đi qua các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai và Sơn La, dự kiến được đầu tư sau năm 2030.
Theo đề xuất, hướng tuyến kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai với Hà Giang sẽ được điều chỉnh theo Quốc lộ 279, đoạn Bắc Quang - Bảo Hà. Khi hoàn thành, cao tốc Vành đai 1 được kỳ vọng tạo động lực phát triển công nghiệp, logistics và đô thị; tăng cường kết nối liên vùng, liên kết các khu vực biên giới, cửa khẩu với trung tâm sản xuất, cảng biển, sân bay và thị trường tiêu thụ, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao khả năng ứng phó thiên tai.
Cao tốc Vành đai 2 có chiều dài khoảng 378 km, quy mô 4 làn xe, kết nối từ xã Hoàng Văn Thụ (Lạng Sơn) đến xã Mai Sơn (Sơn La).
Tuyến được đề xuất đầu tư sau năm 2030, trong khi đoạn Lạng Sơn - Thái Nguyên sẽ được nghiên cứu triển khai cả trước và sau năm 2030. Tuyến đường được định hướng trở thành trục kết nối liên vùng, bổ trợ cho các tuyến cao tốc hướng tâm về Hà Nội, qua đó mở rộng không gian phát triển công nghiệp, logistics và tăng cường liên kết với các khu vực biên giới, cửa khẩu.
Cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo có chiều dài khoảng 85 km, quy mô từ 4-6 làn xe, cơ bản đi song hành với Quốc lộ 8. Điểm đầu tuyến tại nút giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông thuộc xã Trường Lưu (Hà Tĩnh), điểm cuối tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Dự án được đề xuất đầu tư trong cả giai đoạn trước và sau năm 2030.
Tuyến đường được kỳ vọng hình thành trục vận tải tốc độ cao kết nối cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với hệ thống giao thông quốc gia, cảng biển và các trung tâm logistics, đồng thời giảm tải cho Quốc lộ 8.
Cao tốc Huế - A Lưới có chiều dài khoảng 45 km, quy mô 4 làn xe, cơ bản đi song hành với Quốc lộ 49 và dự kiến được đầu tư sau năm 2030. Tuyến sẽ tăng cường kết nối khu vực phía Tây TP. Huế với các cửa khẩu Hồng Vân và A Đớt, nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, đồng thời từng bước thay thế vai trò của Quốc lộ 49 trên địa hình đồi núi phức tạp.
Cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa có chiều dài khoảng 194 km, quy mô 4 làn xe và được đề xuất đầu tư trong cả giai đoạn trước và sau năm 2030.
Tuyến đường được kỳ vọng hình thành hành lang kinh tế Đông - Tây, tăng cường kết nối Nam Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Đồng thời, tuyến sẽ kết nối hiệu quả với hệ thống cảng biển tại Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các cảng hàng không Phan Thiết và Long Thành, qua đó nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là quặng bauxite, alumin và nông sản từ Tây Nguyên ra cảng biển, góp phần giảm chi phí logistics và rút ngắn thời gian vận chuyển.
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