Đề xuất đóng bảo hiểm tai nạn lao động đối với lái xe công nghệ, giao hàng

Bộ Nội vụ dự kiến mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động đối với một số nhóm như lái xe công nghệ, giao hàng, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm mà tiếp tục làm việc theo hợp đồng...

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến tham vấn chính sách dự án Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi), trong đó dự kiến mở rộng diện bao phủ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với một số nhóm đối tượng để phù hợp với sự phát triển của thị trường lao động và các hình thức việc làm mới.

Theo đó, dự án Luật dự kiến sửa đổi các quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; bổ sung đối tượng là người đang hưởng lương hưu có giao kết hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên; bổ sung cơ chế tham gia tự nguyện đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động dưới 1 tháng.

Cụ thể, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, nếu tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác, nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên, thì được người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng dự kiến mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chế độ tai nạn lao động đối với một số nhóm lao động không có quan hệ lao động hoạt động thông qua nền tảng công nghệ, như lái xe công nghệ, giao hàng công nghệ và các đối tượng khác do Chính phủ quy định.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung các quy định về trách nhiệm của người làm việc không có quan hệ lao động để phù hợp với việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định chi tiết về việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo quy định hiện hành, mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng bằng 0,5% mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể được xem xét giảm mức đóng xuống 0,3% khi đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, để góp phần nâng mức hưởng bảo hiểm của người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cơ quan soạn thảo cũng dự kiến đề xuất thay mức lương cơ sở bằng mức tham chiếu với mức bằng 1,2 lần lương cơ sở. Nội dung này sẽ do Chính phủ quy định.

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổng thu Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2025 khoảng 7.368,9 tỷ đồng, số người tham gia khoảng 18,1 triệu người, kết dư quỹ ước đến hết năm 2025 khoảng 86.442 tỷ đồng. Quỹ hiện vẫn được đánh giá là có khả năng cân đối trong dài hạn và đáp ứng yêu cầu chi trả chế độ trong thời gian tới. Cùng với đó, số kết dư năm 2025 ước tăng thêm khoảng 8.000 tỷ đồng so với năm 2024.

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được sử dụng để chi trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trả phí khám giám định đối với trường hợp người lao động chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động, mà kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Quỹ cũng dùng để chi trợ cấp một lần, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp phục vụ; chi hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; chi dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; chi hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ngoài ra, quỹ còn hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc; chi đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.