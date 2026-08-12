HDBank mở rộng dòng vốn, cùng doanh nghiệp gia tăng động lực tăng trưởng 2026

Thanh khoản thuận lợi, bộ đệm vốn cao cùng nguồn quốc tế mở rộng đang tạo điều kiện để HDBank tăng cường đưa vốn vào sản xuất kinh doanh với chi phí hợp lý, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong nhịp tăng trưởng mới.

Ngày 11/8, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - HoSE: HDB) tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư bán niên 2026, trao đổi về kết quả kinh doanh, triển vọng lãi suất, tín dụng và những động lực tăng trưởng nửa cuối năm.

Trong bối cảnh các giải pháp giảm lãi suất cho vay và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng đang được đẩy mạnh, Ban lãnh đạo HDBank cho biết, thanh khoản dồi dào cùng nguồn vốn quốc tế ngày càng mở rộng đang tạo thêm điều kiện để ngân hàng cung ứng vốn với chi phí hợp lý, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và nắm bắt cơ hội thị trường.

NGUỒN VỐN THUẬN LỢI, THÊM ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

6 tháng đầu năm, HDBank đạt lợi nhuận trước thuế 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ; tổng tài sản đạt 1,045 triệu tỷ đồng. ROA đạt 2,17%, ROE đạt 25,4%, tiếp tục thuộc nhóm hiệu quả cao trên thị trường.

Chia sẻ tại hội nghị, Ban lãnh đạo HDBank cho biết ngân hàng đang có vị thế thanh khoản thuận lợi, khi tiền gửi khách hàng tăng 20,6% trong 6 tháng đầu năm, đưa LDR xuống khoảng 72%, thấp hơn đáng kể so với trần 85% quy định; các tỷ lệ thanh khoản theo Basel III đều vượt 100%. Trên thị trường liên ngân hàng, HDBank cũng duy trì vị thế cho vay ròng, góp phần cân đối thanh khoản chung của hệ thống.

Song song với nguồn vốn trong nước, HDBank tiếp tục đa dạng hóa các nguồn vốn quốc tế. Ngân hàng vừa huy động thành công khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế 721 triệu USD - lớn nhất từ trước đến nay do một tổ chức Việt Nam huy động - cùng 100 triệu USD trái phiếu xanh từ các định chế quốc tế.

Các nguồn vốn trung, dài hạn này giúp mở rộng khả năng tài trợ cho tín dụng xanh, SME, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững. HDBank đồng thời triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp với lãi suất từ 8%/năm, góp phần giảm chi phí vốn và hỗ trợ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Theo Ban lãnh đạo, lợi thế về thanh khoản cùng cơ cấu tín dụng tập trung vào bán lẻ, SME, tài trợ chuỗi giá trị và các phân khúc có biên sinh lời phù hợp giúp HDBank duy trì sự cân bằng giữa hỗ trợ khách hàng và hiệu quả hoạt động. NIM riêng lẻ hiện đạt 3,5%, NIM hợp nhất 4,1%; CAR ở mức 14,3%, CIR 24,9% và hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2026 lên tới 35%.

ĐƯA VỐN SÂU HƠN VÀO SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ

Tại hội nghị, Ban lãnh đạo HDBank cũng chia sẻ cụ thể về cấu trúc tăng trưởng tín dụng. Trong nửa đầu năm, tín dụng tăng 18,9%, với hơn 107.000 tỷ đồng tăng thêm từ cho vay khách hàng, tập trung vào xây dựng - hạ tầng, thương mại, bán buôn bán lẻ, lưu trú, dịch vụ và sản xuất kinh doanh, trong khi tín dụng bất động sản chỉ tăng khoảng 1.300 tỷ đồng và hiện chỉ chiếm khoảng 12% tổng danh mục.

Trong nửa cuối năm, HDBank tiếp tục ưu tiên SME, hộ kinh doanh, nông nghiệp, xuất khẩu, bán lẻ và tài trợ chuỗi giá trị. Với các dự án hạ tầng lớn, ngân hàng lựa chọn cách tiếp cận theo chuỗi, tài trợ nhà thầu, nhà cung cấp, SME và khách hàng cá nhân thay vì tập trung những khoản tín dụng trực tiếp quy mô lớn cho chủ đầu tư. Cách tiếp cận này giúp dòng vốn lan tỏa sâu hơn vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phân tán rủi ro.

Tín dụng xanh và tài chính bền vững cũng tiếp tục được đẩy mạnh, với các nguồn vốn quốc tế gắn tiêu chí xanh và xã hội góp phần mở rộng nguồn tài chính dài hạn cho doanh nghiệp và các dự án đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững.

Chất lượng tài sản tiếp tục được quản trị thận trọng. Hơn 85% danh mục tín dụng có tài sản bảo đảm, với giá trị tương đương khoảng 282% dư nợ. Ban lãnh đạo kỳ vọng sự cải thiện của dòng tiền doanh nghiệp và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế trong nửa cuối năm sẽ hỗ trợ chất lượng tài sản tiếp tục chuyển biến tích cực, thêm cơ sở để giảm tỷ lệ nợ xấu về mức 2% vào cuối năm.

NHIỀU LỢI THẾ CÙNG HỘI TỤ CHO MỤC TIÊU LỢI NHUẬN 2026

Từ kết quả nửa đầu năm, Ban lãnh đạo HDBank cho biết có cơ sở để hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước thuế 30.100 tỷ đồng năm 2026, tăng 41% so với năm trước.

Cơ sở này không chỉ nằm ở kết quả đã đạt được, mà còn đến từ nhiều động lực đang cùng cộng hưởng giá trị trong nửa cuối năm. Hoạt động ngân hàng cốt lõi còn khả năng mở rộng khi hạn mức tín dụng ở mức cao, trong khi thanh khoản, vốn và hiệu quả vận hành tạo điều kiện để tăng trưởng tiếp tục đi cùng chất lượng.

Ở chiều sâu, hệ sinh thái tài chính hơn 34 triệu khách hàng đang trở thành một lợi thế ngày càng rõ nét. Sự kết nối giữa HDBank, HD SAISON, HD Securities, Vikki Digital Bank cùng các mảng bảo hiểm và quản lý tài sản giúp ngân hàng gia tăng khả năng bán chéo, mở rộng sản phẩm và khai thác sâu hơn giá trị trên mỗi khách hàng.

Các công ty thành viên cũng ngày càng đóng góp rõ nét hơn vào kết quả hợp nhất. HD Securities đã đạt lợi nhuận trước thuế 1.470 tỷ đồng sau 6 tháng và được kỳ vọng có thể vượt 3.300 tỷ đồng cả năm; HD SAISON tiếp tục duy trì hiệu quả cao; Vikki Digital Bank gia tăng động lực tăng trưởng mới. Sự cộng hưởng giữa ngân hàng mẹ và các đơn vị trong hệ sinh thái đang giúp HDBank hình thành cấu trúc tăng trưởng đa tầng, với nguồn thu và động lực lợi nhuận ngày càng đa dạng.

Cùng với đó, kế hoạch tăng vốn thông qua cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 30% và phát hành riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, ưu tiên các đối tác quốc tế có khả năng đồng hành dài hạn, được kỳ vọng tiếp tục gia tăng nguồn lực cho chặng đường phía trước.

Ở quy mô trên 1 triệu tỷ đồng, sự kết hợp giữa tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, nguồn vốn thuận lợi, chuyển đổi số và sức mạnh hợp lực của hệ sinh thái đang tạo cho HDBank nhiều động lực để hướng tới mục tiêu lợi nhuận 2026, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của tăng trưởng trong những năm tiếp theo.