Người lao động thu nhập trên 28,6 triệu/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Chính sách thuế thu nhập cá nhân có thêm điều chỉnh đáng chú ý khi khi bổ sung khoản giảm trừ đối với chi phí khám chữa bệnh và học tập. Với mức khấu trừ tối đa lên tới 47 triệu đồng mỗi năm, người lao động có thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phát sinh nghĩa vụ thuế …

Khấu trừ tối đa 47 triệu đồng cho chi phí y tế và giáo dục từ kỳ tính thuế 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15.

Một trong những điểm đáng chú ý của nghị định là phạm vi các khoản được trừ trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được mở rộng. Bên cạnh giảm trừ gia cảnh và các khoản bảo hiểm bắt buộc, người nộp thuế sẽ được tính thêm các khoản chi cho y tế và giáo dục - đào tạo của bản thân và người phụ thuộc.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Nghị định này, chi phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong nước thuộc danh mục được bảo hiểm y tế chi trả sẽ được khấu trừ với mức tối đa 23 triệu đồng mỗi năm.

Đối với giáo dục - đào tạo tại các cơ sở giáo dục trong nước, các khoản học phí từ mầm non đến đại học, giáo dục nghề nghiệp cũng như các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn theo quy định pháp luật cũng được chấp nhận khấu trừ, với trần 24 triệu đồng/năm.

Tổng cộng, nếu phát sinh đầy đủ chi phí hợp lệ, số tiền được giảm trừ từ hai nhóm này có thể đạt tối đa 47 triệu đồng/năm.

Nghị định số 253/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, song các quy định liên quan đến thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú sẽ được áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026. Đối với các trường hợp đã kê khai, nộp thuế từ đầu năm 2026 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì người nộp thuế không cần nộp lại hồ sơ mà sẽ thực hiện điều chỉnh khi quyết toán thuế năm theo quy định chuyển tiếp của nghị định.

Để đủ điều kiện áp dụng, người nộp thuế phải cung cấp đầy đủ chứng từ hợp lệ. Hóa đơn cần thể hiện thông tin của người nộp thuế hoặc người phụ thuộc. Riêng đối với chi phí y tế, cần bổ sung bảng kê chi tiết theo quy định của Bộ Y tế.

Đáng lưu ý, các khoản này chỉ được chấp nhận giảm trừ khi chưa được thanh toán hoặc hỗ trợ từ các nguồn khác như ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, doanh nghiệp hoặc các tổ chức, cá nhân khác tài trợ, hỗ trợ hoặc chi trả thay, Nghị định số 253/2026/NĐ-CP nhấn mạnh.

Đồng thời, khoản 5 Điều 49 cũng nêu rõ, trong trường hợp cá nhân đã thực hiện quyết toán thuế nhưng chưa có hóa đơn, chứng từ để xác định các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo thì việc điều chỉnh nghĩa vụ thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Bộ Tài chính đánh giá việc bổ sung các khoản giảm trừ mới nhằm phản ánh sát hơn thực tế chi tiêu thiết yếu của người dân, đặc biệt trong bối cảnh chi phí y tế và giáo dục liên tục gia tăng. Chính sách này cũng góp phần giảm áp lực thuế cho nhóm người có thu nhập thấp và trung bình.

Số liệu điều tra mức sống dân cư năm 2024 cho thấy, chi tiêu bình quân cho y tế đạt khoảng 3,5 triệu đồng/người/năm, riêng chi phí điều trị nội trú ở mức trên 10 triệu đồng. Đối với giáo dục - đào tạo, mức chi trung bình khoảng 9,6 triệu đồng/người/năm.

Bộ Tài chính cũng cho biết tỷ lệ giữa người nộp thuế và người phụ thuộc hiện ở mức khoảng 0,8. Tính chung, tổng chi tiêu bình quân cho y tế của một người nộp thuế cùng người phụ thuộc đạt khoảng 20,4 triệu đồng/năm, trong khi chi cho giáo dục - đào tạo khoảng 19,2 triệu đồng/năm.

Theo tính toán, sau khi trừ toàn bộ các khoản hợp lệ và bảo hiểm bắt buộc, một cá nhân có người phụ thuộc và có thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chỉ khi thu nhập vượt khoảng 28,63 triệu đồng/tháng mới phát sinh nghĩa vụ thuế và phần thu nhập tăng thêm chỉ chịu thuế suất 5% ở bậc 1.

Bộ Tài chính ước tính chính sách này dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 7.697 tỷ đồng/năm nhưng được kỳ vọng tạo tác động tích cực đến đời sống người dân.