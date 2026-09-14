Điểm danh 10 cổ phiếu đón tiền dòng nâng hạng, được các ETF mua nhiều nhất trong tuần này

Đợt giải ngân thứ nhất 1 của các quỹ mô phỏng chỉ số toàn cầu của FTSE dự kiến diễn ra vào ngày 18/9/2026, trước khi chỉ số mới có hiệu lực vào ngày 21/9/2026.

SSI Research vừa đưa ra ước tính giá trị mua ròng của các quỹ này trong đợt giải ngân đầu tiên có giá trị 240 triệu USD với 27 cổ phiếu được mua vào.

Do ngày 18/9 cũng là thời điểm các quỹ ETF ngoại lớn đã đầu tư vào thị trường Việt Nam như Xtrackers, VanEck, Fubon tái cơ cấu danh mục, do vậy giá trị mua bán tại từng mã cổ phiếu sẽ chịu ảnh hưởng đồng thời từ hoạt động thêm vào/loại ra và tái cơ cấu của tất cả các quỹ. Đáng chú ý là tuy cổ phiếu VIC được mua mạnh theo các quỹ của Vanguard, nhưng lại bị các ETF còn lại bán ròng, đặc biệt do việc tái cơ cấu của Xtrackers (thực hiện hạ tỷ trọng từ 31,6% về 15%).

Dưới đây là ước tính của SSI Research cho giao dịch của các quỹ ETF trong tuần tới (14-18/9).

Theo giá trị giao dịch: 10 cổ phiếu được mua vào nhiều nhất: VPB (32,82 triệu USD), VHM (30,85 triệu USD), MCH (22,10 triệu USD), FPT (21,48 triệu USD), MSN (20,92 triệu USD), HPG (18,85 triệu USD), VNM (17,27 triệu USD), VIX (16,04 triệu USD), VPL (14,17 triệu USD), ACB (13,82 triệu USD).

10 cổ phiếu bị bán ra nhiều nhất: VIC (-28,06 triệu USD), STB (-8,71 triệu USD), SHB (-3,97 triệu USD), KBC (- 3,24 triệu USD), KDH (-3,19 triệu USD), DXG (-1,73 triệu USD), CEO (-1,69 triệu USD), POW (-1,17 triệu USD), NKG (-0,81 triệu USD), BVH (-0,46 triệu USD).

Theo số ngày giao dịch: 10 cổ phiếu được mua vào nhiều nhất: MCH (10,51 ngày), SSB (7,29 ngày), VPL (5,90 ngày), VCK (2,41 ngày), VNM (2,39 ngày), ACB (2,14 ngày), MSN (1,94 ngày), VPB (1,92 ngày), NVL (1,91 ngày), VHM (1,45 ngày).

10 cổ phiếu bán ra nhiều nhất: KBC (-2,53 ngày), NKG (-1,44 ngày), KDH (-0,98 ngày), STB (-0,81 ngày), CEO (-0,57 ngày), VIC (-0,48 ngày), BVH (-0,42 ngày), VHC (-0,39 ngày), POW (-0,38 ngày), DXG (-0,35 ngày).

Cập nhật về VanEck Vectors Vietnam ETF: Tổng tài sản ròng (AUM): 519,5 triệu USD (tại ngày 10/9/2026); dòng vốn ròng -52,7 triệu USD từ đầu năm đến nay. Kết quả thay đổi danh mục thêm mới SSB và loại ra CEO. Số lượng cổ phiếu sau khi tái cơ cấu: 55

Với Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF: Tổng tài sản ròng (AUM): 382 triệu USD (tại ngày 10/9/2026). Dòng vốn ròng: 700.000 USD từ đầu năm đến nay. Kết quả thay đổi danh mục không có cổ phiếu mới được thêm vào chỉ số và loại ra NKG. Số lượng cổ phiếu sau khi tái cơ cấu là 27 cổ phiếu.

Trong kịch bản cơ sở, tỷ trọng Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap Index được duy trì ở mức 0,49% qua cả 4 đợt. Với quy mô tài sản ròng hiện tại của các quỹ được thống kê khoảng 1.459,72 tỷ USD, dòng vốn thụ động dự kiến chảy vào thị trường Việt Nam khoảng 228 triệu USD trong đợt 1, 456 triệu USD trong đợt 2, 799 triệu USD trong đợt 3 và 799 triệu USD trong đợt 4. Tổng cộng, dòng vốn có thể đạt khoảng 2,282 tỷ USD.

Trong số các quỹ được thống kê, Vanguard FTSE Emerging Markets ETF là một trong những quỹ có mức phân bổ đáng kể vào Việt Nam. Theo kịch bản cơ sở, quỹ này được dự báo mang lại khoảng 82 triệu USD trong đợt 1, 164 triệu USD trong đợt 2, 288 triệu USD trong đợt 3 và 288 triệu USD trong đợt 4, tương đương tổng cộng khoảng 822 triệu USD trong toàn bộ quá trình.

Vanguard Total International Stock ETF được dự báo mang lại tổng dòng vốn khoảng 861 triệu USD, trong khi Vanguard Institutional Total International Stock Market Index Trust II có thể đóng góp khoảng 440 triệu USD. Các quỹ như Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund, Vanguard Total World Stock ETF và Vanguard FTSE All-World UCITS ETF lần lượt có thể mang lại khoảng 83 triệu USD, 50 triệu USD và 27 triệu USD.

Đáng chú ý, nếu tỷ trọng của Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap Index được nâng lên theo kịch bản tích cực, dòng vốn thụ động có thể cao hơn đáng kể.

Theo kịch bản này, tỷ trọng Việt Nam lần lượt đạt 0,50% trong đợt 1, 0,65% trong đợt 2, 0,80% trong đợt 3 và 0,95% trong đợt 4. Với cùng lộ trình giải ngân 10% - 20% - 35% - 35%, tổng dòng vốn thụ động dự kiến đạt khoảng 4,455 tỷ USD, gần gấp đôi so với kịch bản cơ sở.

Đáng chú ý, nếu tỷ trọng của Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap Index được nâng lên theo kịch bản tích cực, dòng vốn thụ động có thể cao hơn đáng kể.

Theo kịch bản này, tỷ trọng Việt Nam lần lượt đạt 0,50% trong đợt 1, 0,65% trong đợt 2, 0,80% trong đợt 3 và 0,95% trong đợt 4. Với cùng lộ trình giải ngân 10% - 20% - 35% - 35%, tổng dòng vốn thụ động dự kiến đạt khoảng 4,455 tỷ USD, gần gấp đôi so với kịch bản cơ sở.

Cụ thể, dòng vốn dự kiến đạt khoảng 234 triệu USD trong đợt 1, tăng lên 680 triệu USD trong đợt 2, 1,524 tỷ USD trong đợt 3 và 2,016 tỷ USD trong đợt 4.

Trong kịch bản tích cực, Vanguard Total International Stock ETF có thể mang lại tổng dòng vốn khoảng 1,679 tỷ USD, cao nhất trong nhóm được thống kê. Tiếp theo là Vanguard Institutional Total International Stock Market Index Trust II với khoảng 857 triệu USD và Vanguard FTSE Emerging Markets ETF với khoảng 1,601 tỷ USD.

Riêng Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, dòng vốn dự kiến lần lượt đạt 84 triệu USD, 244 triệu USD, 548 triệu USD và 725 triệu USD qua 4 đợt, tương ứng tổng cộng khoảng 1,601 tỷ USD.

Ở các quỹ còn lại, Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund có thể thu hút khoảng 165 triệu USD, Vanguard Total World Stock ETF khoảng 98 triệu USD và Vanguard FTSE All-World UCITS ETF khoảng 55 triệu USD trong toàn bộ quá trình.