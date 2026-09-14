Không có động lực hỗ trợ cho thị trường, dòng tiền đứng ngoài tiếp tục chờ?

Hiện thị trường không có động lực hỗ trợ nào trong ngắn hạn, đây là tháng có sự kiện thị trường nâng hạng nhưng thanh khoản đã về mức thấp nhất kể từ đầu năm, cho thấy nhà đầu tư ít kỳ vọng thị trường có “sóng” và càng có lý do “chờ đợi” các biện pháp hỗ trợ mạnh tay hơn.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (11/9), chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp trước đó, dù vậy Dow Jones vẫn giảm 1,6% cả tuần, S&P 500 mất 0,8% và Nasdaq giảm 0,7%.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy CPI tháng 8 của nước này tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai mức tăng này của chỉ số toàn phần đều phù hợp với dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. CPI lõi, thước đo không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo, và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, bằng dự báo.

Sau khi báo cáo này được công bố, thị trường lãi suất lãi suất tương lai đặt cược khả năng 87% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào ngày 15-16/9, tức ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới. Trước đó, khả năng này ở mức gần 70%.

Trong một động thái đã được thị trường dự báo từ trước, ECB tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, lên mức 2,5%, cao nhất kể từ tháng 4/2025. Sau động thái nâng lãi suất ngày 10/9, các nhà giao dịch tiếp tục đặt cược rằng ECB sẽ có thêm động thái điều chỉnh lãi suất trong năm nay. Thị trường hoán đổi (swap) đang phản ánh khả năng gần 100% ECB có một đợt tăng lãi suất thứ ba với mức tăng 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm. Thị trường cũng dự báo ECB sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất tương tự vào tháng 3/2027.

Nhận định về xu hướng thị trường chứng khoán tuần này, MBS cho rằng tâm điểm vẫn là cuộc họp của Fed vào ngày 15-16/9 với xác suất tăng lãi suất đang được thị trường dự đoán gần 90%, bên cạnh đó Ngân hàng Trung Nhật Bản - BOJ (18-19/9): Một cú sốc thanh khoản gián tiếp có thể xuất hiện nếu BOJ thắt chặt tiền tệ, tạo ra "tác động kép" lên dòng chảy thanh khoản toàn cầu.

Trong nửa cuối năm 2026, nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với áp lực lạm phát rất lớn từ cả bên ngoài lẫn bên trong. Chính vì các yếu tố cộng hưởng này, dư địa kiểm soát CPI trong những tháng còn lại của năm gần như không còn.

Trước tình hình đó, Bộ Tài chính đã cập nhật 3 kịch bản lạm phát cho năm 2026 với các mức dự báo CPI bình quân lần lượt là 4,5%, 5% và 5,5%. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước dự báo lạm phát bình quân cả năm tăng khoảng 4,5% – 5,5%. Trong khi đó, dự báo của các tổ chức quốc tế cho thấy mức độ bất định còn khá lớn khi lạm phát bình quân của Việt Nam được dự báo dao động trong khoảng 3,8-5,2%.

Một tín hiệu tích cực trong bức tranh tài chính tháng 8/2026 là áp lực thanh khoản ngắn hạn đã được giải tỏa phần nào nhờ tốc độ huy động vốn tăng mạnh. Tính đến ngày 22/8/2026, huy động vốn bằng VND tăng 8,77% so với đầu năm, chính thức vượt qua tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng (8,38%).

Đây là sự cải thiện rõ rệt so với tháng trước đó (cuối tháng 7/2026, huy động vốn chỉ tăng 5,75% trong khi tín dụng đã tăng 8,38%).

Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất huy động thực tế vẫn được neo giữ ở mức rất cao để giữ chân dòng tiền dài hạn. Một số ngân hàng thương mại cổ phần áp dụng mức lãi suất ưu đãi lên tới 8,5% - 9,4%/năm cho các khoản tiền gửi trực tuyến hoặc phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất lên tới 8% - 9%/năm. Điều này cho thấy nhu cầu củng cố nguồn vốn trung và dài hạn của các ngân hàng vẫn rất lớn để chuẩn bị cho mùa kinh doanh cuối năm.

Tóm lại, theo MBS, 4 tháng cuối năm 2026 là thời điểm không còn dư địa cho các sai số chính sách. Ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát chính là nền tảng cốt lõi để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.

Việc FTSE chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi (Emerging Markets) vào ngày 21/9 là một dấu mốc lịch sử về vị thế quốc gia. Tuy nhiên, nhà đầu tư chuyên nghiệp cần phân biệt rõ giữa giá trị chiến lược dài hạn và các biến động kỹ thuật ngắn hạn mang tính "nghịch lý".

Đợt nâng hạng này tạo ra một sự lệch pha dòng tiền. Theo quy tắc kỹ thuật, các quỹ ETF mô phỏng chỉ số Frontier Markets buộc phải tất toán và bán ròng toàn bộ danh mục cổ phiếu Việt Nam một lần trước ngày 21/9. Trong khi đó, các quỹ Emerging Markets chỉ giải ngân đợt đầu tiên với tỷ trọng khiêm tốn khoảng 10% (trong năm 2026), các đợt tiếp theo (3 đợt) sẽ diễn ra trong năm 2027.

Sự chênh lệch này tạo ra một lượng cung kỹ thuật (Net Selling) đè nặng lên thị trường trong ngắn hạn. Gánh nặng hấp thụ lượng hàng này hiện đang dồn lên vai dòng tiền nội.

Lịch sử tài chính ghi nhận tháng 9 thường là giai đoạn có hiệu suất kém tích cực trong 4 năm vừa qua. Đây không đơn thuần là sự trùng hợp thống kê mà là phản ánh của tâm lý hành vi và chu kỳ công bố thông tin.

Hiện thị trường không có động lực hỗ trợ nào trong ngắn hạn, đây là tháng có sự kiện thị trường nâng hạng nhưng thanh khoản đã về mức thấp nhất kể từ đầu năm, cho thấy nhà đầu tư ít kỳ vọng thị trường có “sóng” và càng có lý do “chờ đợi” các biện pháp hỗ trợ mạnh tay hơn. Chỉ số Vn-Index có vùng hỗ trợ ngắn hạn ở khu vực 1.770 - 1.780 điểm, trong kịch bản thận trọng vùng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực 1.680 – 1.700 điểm.

Khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua đuổi và mở thêm vị thế mua mới trong tuần có nhiều sự kiện quan trọng như ở tuần tới và VN-Index không giữ được ngưỡng 1.790 điểm, có thể hạ tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt về 50/50 nếu VN-Index dưới 1.760 điểm.

Về kỹ thuật, theo Chứng khoán LPS, phiên cuối tuần hình thành một nến giảm thân dài, đóng cửa gần mức thấp nhất ngày và không xuất hiện tín hiệu rút chân đáng kể, phản ánh lực bán chiếm ưu thế rõ rệt. VN-Index đã rơi xuống dưới MA5 tại 1.807,73 điểm, cho thấy động lượng ngắn hạn suy yếu.

Tuy nhiên, chỉ số vẫn duy trì trên MA20 tại 1.791,30 điểm và MA50 tại 1.781,59 điểm, do đó chưa đủ cơ sở xác nhận đảo chiều giảm trung hạn. RSI(14) giảm về 49,89, trở lại vùng trung tính, trong khi MFI ở mức 66,70, cho thấy dòng tiền vẫn ở mức khá nhưng đang có dấu hiệu suy yếu.

Nhìn chung, VN-Index đang chuyển từ trạng thái hồi phục sang điều chỉnh ngắn hạn, với tín hiệu tiêu cực nổi bật là nến giảm mạnh đi kèm thanh khoản gia tăng và việc đánh mất mốc hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Tuy nhiên, xu hướng trung hạn chưa bị phá vỡ khi chỉ số vẫn nằm trên MA20 và MA50.

Vùng 1.790–1.800 điểm sẽ là khu vực hỗ trợ quan trọng cần theo dõi. Nếu giữ được vùng này và hồi phục trở lại, xu hướng có thể được củng cố, trong khi việc lấy lại 1.820–1.830 điểm với thanh khoản cải thiện sẽ là tín hiệu tích cực hơn. Ngược lại, nếu thủng 1.780 điểm, rủi ro giảm sâu sẽ gia tăng.

Ưu tiên giữ tỷ trọng tiền mặt cao và quan sát, khi VN-Index đang chịu áp lực bán mạnh. Nếu VN-Index giữ được 1.790–1.800 điểm và xuất hiện tín hiệu hồi phục kèm thanh khoản cải thiện, có thể giải ngân từng phần. Ngược lại, nếu thủng 1.780 điểm với thanh khoản gia tăng, nên chủ động hạ tỷ trọng và bảo toàn vốn.