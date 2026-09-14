Các nhà đầu tư vương quốc Anh bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao thị trường Việt Nam sau nâng hạng

Các nhà đầu tư Vương quốc Anh cũng bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao những bước tiến tích cực của thị trường Việt Nam...

Hội nghị Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026 với chủ đề “Việt Nam - Động lực cho kỷ nguyên tăng trưởng mới”.

Ngày 11/9/2026, tại Luân Đôn (theo giờ địa phương), Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026 với chủ đề “Việt Nam - Động lực cho kỷ nguyên tăng trưởng mới”. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi dự, chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá sự tham dự đông đảo của các nhà đầu tư và định chế tài chính hàng đầu Vương quốc Anh là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng tài chính quốc tế đối với Việt Nam – một điểm đến đầu tư năng động, hấp dẫn, và nhiều tiềm năng của khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng cho biết, quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh đang bước sang giai đoạn phát triển mới, thực chất và sâu rộng hơn, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực thị trường vốn, tài chính xanh, fintech, tài trợ thương mại, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, hạ tầng và năng lượng.

Chia sẻ về định hướng vĩ mô, Thứ trưởng nhấn mạnh trong bối cảnh dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển mạnh mẽ, Việt Nam kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh; đồng thời ưu tiên thu hút các dòng vốn chất lượng, dài hạn, gắn với chuyển giao tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị.

Theo Thứ trưởng, thị trường vốn có thể xem là một trong những điểm sáng rõ nét trong cải cách thể chế, vận hành và cởi mở đối thoại với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế đóng góp vào sự ổn định, phát triển của toàn bộ hệ thống tài chính quốc gia và tăng trưởng kinh tế nhanh của Việt Nam thời gian qua.

Nhiều giải pháp đã được triển khai đồng bộ về thể chế, hạ tầng công nghệ, cơ chế giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài, minh bạch thông tin và chuẩn bị triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp là sự ghi nhận đối với những cải cách thực chất, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới cho thị trường.

“Quá trình cải cách này là cam kết từ Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan, thành viên trên thị trường chứng khoán nhằm đưa thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, giúp nâng cao khả năng tiếp cận của nhà đầu tư toàn cầu và từng bước hội nhập sâu hơn vào hệ thống tài chính quốc tế.” Thứ trưởng nhấn mạnh.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, công bằng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và kỳ vọng các nhà đầu tư Vương quốc Anh xác định Việt Nam không chỉ là thị trường phân bổ vốn mà còn là đối tác chiến lược trong phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính tương lai.

Chia sẻ về hợp tác quản lý và phát triển thị trường vốn Việt Nam, ông Dom Holland, Trưởng Bộ phận Giám sát thị trường, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) nhận định Việt Nam đang khẳng định vị thế là một trong những thị trường vốn quan trọng, thu hút sự quan tâm lớn tại châu Á.

“Những nỗ lực cải cách mạnh mẽ, cùng việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, đang góp phần củng cố niềm tin của giới đầu tư và mở ra thêm cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế. Các nhà đầu tư Vương quốc Anh cũng bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao những bước tiến tích cực của thị trường Việt Nam”, Ông Dom Holland nhấn mạnh.

Ông Dom Holland cho biết Luân Đôn tiếp tục là một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới, thu hút các doanh nghiệp toàn cầu có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn quốc tế.

Do đó, đại diện FCA nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối giữa các thị trường vốn, cũng như vai trò cốt lõi của quan hệ hợp tác giữa cơ quan quản lý, sở giao dịch và thành viên thị trường; đồng thời khẳng định FCA sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thúc đẩy hợp tác với Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững.

Tại sự kiện, bà Julia Hoggett, Tổng Giám đốc điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán London bày tỏ vui mừng khi Sở Giao dịch Chứng khoán London được đồng hành tổ chức sự kiện, coi đây là dịp quan trọng để các cơ quan quản lý, tổ chức thị trường, doanh nghiệp và cộng đồng đầu tư hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin và tìm hiểu các cơ hội hợp tác.

“Những nội dung được trao đổi tại Hội nghị sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với thị trường Việt Nam, tạo thêm những kết nối thực chất và tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính, đầu tư ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam và Vương quốc Anh".