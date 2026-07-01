Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026: Bước ngoặt chiến lược cho hệ sinh thái tài chính Việt Nam

Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 (Vietnam Financial Forum 2026 - VFF 2026) do Techcombank (Co-Host), HORECFEX, DaNang 365 đồng tổ chức, sẽ diễn ra tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng vào ngày 09-10/07/2026, hứa hẹn sẽ là một sự kiện mang tính bước ngoặt cho tầm nhìn và hạ tầng hệ sinh thái tài chính Việt Nam…

Ông Andre Gentzsch, Phó Chủ tịch HORECFEX

Chiều 30/6, Ban tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 (VFF 2026) tổ chức họp báo thông tin về sự kiện, cho biết sẽ có sự tham gia của hơn 350 nhà hoạch định chính sách, đại diện các tổ chức tài chính quốc tế, các tập đoàn tư vấn chiến lược hàng đầu cùng thế hệ doanh nghiệp Fintech tiên phong. VFF 2026 được định vị là diễn đàn đối thoại chuyên sâu quy mô lớn, hướng tới mục tiêu giải quyết các bài toán chiến lược cốt lõi của ngành tài chính.

Trong bối cảnh nền kinh tế quốc gia đang đứng trước bước ngoặt chuyển dịch mạnh mẽ, VFF 2026 đóng vai trò như chiếc cầu nối vững chắc đưa các định hướng chính sách tiệm cận thực tiễn thị trường. Đây cũng là cơ hội mang tính chiến lược để thành phố Đà Nẵng khẳng định năng lực cốt lõi, sẵn sàng trở thành trung tâm đổi mới tài chính, thu hút các dòng vốn quốc tế và thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư hiệu quả.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Một trong những mục tiêu chính của VFF 2026 là hiện đại hóa thị trường vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn một cách hiệu quả hơn. Điều này không chỉ giúp tăng cường tính minh bạch và hiệu quả của thị trường mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Bên cạnh đó, giải pháp tài chính số cũng là một trong những trọng tâm của diễn đàn, nhằm tối ưu hóa hạ tầng tài chính và nâng cao trải nghiệm người dùng.

VFF 2026 cũng hướng tới việc thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững, đảm bảo rằng các nguồn lực tài chính được sử dụng một cách hiệu quả và có trách nhiệm. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các quỹ đầu tư mạo hiểm đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lại cục diện kinh tế. Diễn đàn sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

Dưới góc nhìn từ các nhà lãnh đạo và chuyên gia quốc tế, ông Rich McClellan, Giám đốc Điều hành Vietnam International Financial Centre (VIFC HCMC), khẳng định: “VFF 2026 mang sứ mệnh của một diễn đàn tiên phong do khu vực tư nhân dẫn dắt. Tại đây, những bộ óc chiến lược toàn cầu từ các nhà quản lý, nhà vận hành thị trường đến các doanh nhân công nghệ sẽ cùng ngồi lại để đưa ra những giải pháp thực chất. Chúng tôi tin tưởng diễn đàn sẽ giúp Việt Nam chuyển hóa các mục tiêu vĩ mô thành những hành động thực tế để thiết lập các trung tâm tài chính có tính kết nối toàn cầu”. Ông cho rằng sự thành công của VFF 2026 không thể thiếu sự đồng hành của các định chế và tập đoàn hàng đầu như Techcombank, Boston Consulting Group (BCG), và DIN CAPITAL. Sự hậu thuẫn từ các đơn vị này không chỉ khẳng định uy tín của diễn đàn mà còn tạo động lực cộng hưởng mạnh mẽ cho sự phát triển của hệ sinh thái tài chính Việt Nam.

Phát biểu về sứ mệnh của sự kiện, ông Alex – Chủ sở hữu (Owner) của Danang 365 chia sẻ: Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 là bước ngoặt chiến lược quan trọng, khẳng định vị thế và tầm vóc của ngành tài chính nước nhà trên bản đồ quốc tế. Diễn đàn lần này sẽ mở ra không gian đối thoại vĩ mô cấp quốc gia, tập trung giải quyết các bài toán cốt lõi về tài chính số và hạ tầng thị trường. Tôi tin tưởng sự kiện sẽ kích hoạt những làn sóng đầu tư mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững cho toàn ngành.

Cùng kết nối trong liên minh tổ chức, HORECFEX đem đến diễn đàn năng lực kiến tạo những không gian hội nghị đẳng cấp, nơi gặp gỡ của các ý tưởng đột phá. Ông Andre Gentzsch, Phó Chủ tịch HORECFEX, cho biết: “Vietnam Financial Forum 2026 là một cột mốc đặc biệt của Đà Nẵng. Trên cương vị đồng tổ chức, chúng tôi tự hào đóng góp kinh nghiệm chuẩn mực để tạo nên một không gian kết nối kinh doanh thượng đỉnh…”.