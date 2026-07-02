Bổ sung 5 cảng hàng không, rút 2 sân bay khỏi quy hoạch cảng hàng không toàn quốc

Cục Hàng không đề xuất bổ sung 5 cảng hàng không gồm Gia Bình, Thổ Chu, Vân Phong, Măng Đen và Ninh Bình vào quy hoạch, đồng thời rút Cảng hàng không Biên Hòa và Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng ra khỏi quy hoạch hệ thống cảng hàng không dân dụng...

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Theo dự thảo điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Cục Hàng không Việt Nam xây dựng, đến năm 2030, Việt Nam dự kiến có 33 cảng hàng không, gồm 17 cảng quốc tế và 16 cảng nội địa. Đến năm 2050, mạng lưới được mở rộng lên 36 cảng hàng không, trong đó có 19 cảng quốc tế và 17 cảng nội địa.

Dự thảo dự báo đến năm 2030, hệ thống cảng hàng không sẽ phục vụ khoảng 236,3 triệu lượt hành khách và 3,75 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, với tổng công suất thiết kế khoảng 262,1 triệu hành khách. Mục tiêu đặt ra là trên 95% dân số có thể tiếp cận một cảng hàng không trong phạm vi 100 km. Đến năm 2050, tỷ lệ này tăng lên khoảng 97%, đồng thời hình thành hai trung tâm vận tải hàng không và trung chuyển quốc tế quy mô khu vực tại vùng Thủ đô Hà Nội và vùng TP.HCM.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất bổ sung 5 cảng hàng không gồm Gia Bình, Thổ Chu, Vân Phong, Măng Đen và Ninh Bình vào quy hoạch. Trong đó, Gia Bình được định hướng trở thành đầu mối hàng không quan trọng của vùng Thủ đô, chia sẻ vai trò với Nội Bài.

Bên cạnh đó, Cảng hàng không Ninh Bình được nghiên cứu bổ sung trong giai đoạn sau năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, song sẽ tiếp tục được đánh giá trong quá trình lập quy hoạch chi tiết do khu vực Đồng bằng sông Hồng đã có mật độ sân bay khá dày.

Đối với Măng Đen và Vân Phong, Cục Hàng không Việt Nam định hướng phát triển nhằm tạo động lực cho các khu du lịch và khu kinh tế trọng điểm, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không trong nước và quốc tế.

Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh quy mô một số cảng hàng không hiện hữu. Theo đó, Quảng Trị và Côn Đảo được nâng từ cấp 4C lên cấp 4E, trong đó Côn Đảo đồng thời chuyển từ cảng hàng không nội địa thành cảng hàng không quốc tế. Đến năm 2050, Cảng hàng không Cao Bằng cũng được định hướng nâng lên cấp 4E và khai thác quốc tế.

Ở chiều ngược lại, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất đưa Cảng hàng không Biên Hòa và Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng ra khỏi quy hoạch hệ thống cảng hàng không dân dụng.

Đối với Biên Hòa, cơ quan quản lý cho rằng khu vực Đông Nam Bộ hiện đã có ba sân bay nằm trong khoảng cách tương đối gần là Tân Sơn Nhất, Long Thành và Biên Hòa. Trong đó, Tân Sơn Nhất và Long Thành được xác định là hai đầu mối chính của mạng vận tải hàng không khu vực phía Nam. Việc bổ sung hoạt động hàng không dân dụng tại Biên Hòa có thể làm tăng mức độ phức tạp trong điều hành bay, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác vùng trời, đồng thời cần được cân nhắc trên các khía cạnh quốc phòng, an ninh, môi trường và quy hoạch đô thị do sân bay nằm trong khu vực đô thị hóa cao.

Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng tại Tiên Lãng, Cục Hàng không Việt Nam cho rằng định hướng này không còn thực sự cần thiết khi vùng Đồng bằng sông Hồng đã được quy hoạch ba đầu mối hàng không lớn gồm Nội Bài, Gia Bình và cảng hàng không số 2 phía Nam vùng Thủ đô, trong khi Cảng hàng không quốc tế Cát Bi theo quy hoạch có thể nâng công suất lên 18 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2050.

Vì vậy, cơ quan này kiến nghị đưa dự án Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng ra khỏi quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, qua đó tập trung nguồn lực đầu tư cho các công trình hạ tầng chiến lược khác như cảng biển và hệ thống logistics.