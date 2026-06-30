Điều hòa Trung Quốc cháy hàng khi châu Âu vật lộn với đợt nắng nóng lịch sử

Làn sóng nắng nóng kỷ lục tại châu Âu đang tạo ra cú hích bất ngờ cho các nhà sản xuất điều hòa Trung Quốc...

Máy điều hòa được lắp tại cửa sổ một tòa nhà chung cư ở thành phố Nantes (Pháp). Ảnh: Reuters/Stephane Mahe.

Trong bối cảnh tỷ lệ sở hữu điều hòa tại nhiều quốc gia châu Âu vẫn ở mức thấp, các doanh nghiệp như Midea, Gree hay Haier ghi nhận đơn hàng tăng vọt, buộc các nhà máy phải hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu…

CÁC HÃNG ĐIỀU HÒA TRUNG QUỐC TĂNG TỐC SẢN XUẤT ĐÁP ỨNG NHU CẦU TĂNG ĐỘT BIẾN

Đợt nắng nóng lịch sử đang bao trùm nhiều quốc gia châu Âu đã khiến nhu cầu đối với các thiết bị làm mát tăng mạnh, đưa các nhà sản xuất điều hòa không khí Trung Quốc trở thành những bên hưởng lợi lớn.

Các doanh nghiệp Trung Quốc cho biết đang tăng tốc sản xuất nhằm đáp ứng lượng đơn đặt hàng tăng đột biến từ thị trường châu Âu, nơi nhiệt độ liên tiếp lập kỷ lục trong những tuần gần đây.

Không giống các thành phố lớn ở châu Á hay Mỹ, điều hòa không khí vẫn chưa phải là thiết bị phổ biến trong nhiều hộ gia đình châu Âu. Phần lớn nhà ở xã hội và các công trình xây dựng từ nhiều thập kỷ trước được thiết kế với mục tiêu giữ nhiệt vào mùa đông thay vì chống nóng vào mùa hè, khiến khả năng thích ứng với các đợt nắng nóng cực đoan còn hạn chế.

Trong bối cảnh đó, các dòng điều hòa di động và điều hòa dạng tách rời có thể lắp đặt đơn giản đang trở thành lựa chọn được người tiêu dùng châu Âu đặc biệt quan tâm.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, nhiều thương hiệu điều hòa lớn đã tăng công suất để đáp ứng nhu cầu đối với các mẫu điều hòa di động dạng split.

Tập đoàn điện gia dụng Midea cho biết với tờ Global Times rằng nhà máy sản xuất điều hòa của hãng tại tỉnh Quảng Đông hiện đang vận hành liên tục 24 giờ mỗi ngày để đẩy mạnh sản lượng dòng PortaSplit - sản phẩm đang được thị trường châu Âu đón nhận tích cực.

Trên website chính thức, Midea giới thiệu PortaSplit là dòng điều hòa không cần lắp đặt cố định, không cần khoan tường hay sử dụng dụng cụ chuyên dụng và tương thích với phần lớn các kiểu cửa sổ tại châu Âu.

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG TRỞ THÀNH GIẢI PHÁP CHO CÁC THÀNH PHỐ CỔ

Tại nhiều thành phố như Paris, việc lắp đặt điều hòa truyền thống từ lâu vẫn là một thách thức.

Theo các chuyên gia, nhiều công trình tại thủ đô nước Pháp không được thiết kế để lắp đặt điều hòa, trong khi chi phí thi công thường khá cao và quy trình thực hiện phức tạp.

Bên cạnh đó, Paris áp dụng nhiều quy định nghiêm ngặt nhằm bảo tồn các công trình lịch sử. Việc lắp đặt dàn nóng điều hòa trên mặt ngoài tòa nhà có thể làm thay đổi kiến trúc nguyên bản và vì vậy không được phép.

Chính những yếu tố này khiến các dòng điều hòa di động hoặc điều hòa dạng tách rời không cần cải tạo công trình trở thành giải pháp phù hợp hơn.

Midea cho biết doanh số tại nhiều thị trường Tây Âu đang tăng trưởng rất mạnh."Các thị trường có tỷ lệ sử dụng điều hòa còn thấp như Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Anh đều ghi nhận doanh số tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước", doanh nghiệp cho biết hôm 27/6.

Một nhà sản xuất lớn khác là Gree Electric Appliances cũng công bố doanh số điều hòa tại các thị trường Pháp, Italy và Tây Ban Nha tăng hơn 40% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại diện Gree chia sẻ với hãng tin Yicai Global rằng các mẫu điều hòa di động đang đặc biệt được khách hàng quốc tế ưa chuộng nhờ quy trình lắp đặt đơn giản. Nhiều nhà phân phối trên toàn cầu hiện gần như không còn hàng tồn kho.

"Chúng tôi đã bắt đầu bán các mẫu điều hòa di động dạng split từ trước và hiện đang tiếp tục nghiên cứu những phiên bản mới dễ lắp đặt hơn", người phát ngôn công ty cho biết.

TRUNG QUỐC TIẾP TỤC THỐNG TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG ĐIỀU HÒA TOÀN CẦU

Theo dữ liệu do Observatory of Economic Complexity (OEC) tổng hợp, Trung Quốc đã xuất khẩu gần 28 tỷ USD điều hòa trong năm 2025, chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu điều hòa trên toàn thế giới, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Không chỉ điều hòa, nhiều sản phẩm làm mát khác của Trung Quốc như mũ chống nắng tích hợp quạt, quạt cầm tay hay chăn làm mát cũng ghi nhận doanh số tăng mạnh tại thị trường quốc tế.

Số liệu của Hải quan Trung Quốc cho thấy trong nửa đầu năm 2026, xuất khẩu điều hòa sang các nước Liên minh châu Âu (EU) đạt 3,76 tỷ USD, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm trước và thiết lập mức cao kỷ lục.

Riêng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5, lượng xuất khẩu sang Pháp, Hà Lan và Bỉ đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, trong khi Tây Ban Nha và Đức cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai con số.

Mẫu điều hòa PortaSplit của Midea được thiết kế không cần khoan tường hay lắp đặt cố định, phù hợp với nhiều kiểu cửa sổ tại châu Âu. Ảnh: Midea.

Không chỉ các doanh nghiệp Trung Quốc hưởng lợi từ làn sóng nắng nóng. Các nhà sản xuất Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đang chứng kiến nhu cầu tăng mạnh tại châu Âu. Samsung và LG Electronics đều ghi nhận doanh số tại Tây Ban Nha, Italy và Pháp tăng hai con số, trong khi các dây chuyền sản xuất phải hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu mùa hè.

Đợt nắng nóng năm nay bắt đầu từ ngày 20/6 và được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong lịch sử khu vực.

Cuối tuần qua, nhiệt độ tại Ba Lan, Cộng hòa Séc và Đức đều lên tới khoảng 40 độ C. Nắng nóng kéo dài cùng độ ẩm cao đã gây hư hại cơ sở hạ tầng, đồng thời tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế của nhiều quốc gia.

Riêng tại Pháp, hơn 1.000 ca tử vong vượt mức thông thường đã được ghi nhận. Cơ quan y tế công cộng nước này cho biết phần lớn các trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng là người cao tuổi.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), mặc dù các quốc gia châu Âu đang phải vật lộn với nền nhiệt ngày càng cao, tỷ lệ sở hữu điều hòa tại khu vực hiện mới chỉ khoảng 20%.

Các nhà sản xuất cho biết việc lắp đặt điều hòa tại châu Âu không chỉ phức tạp mà còn tốn kém, trong khi thời gian chờ lắp đặt cũng khá dài.

Midea ước tính chi phí để lắp đặt một hệ thống điều hòa tại châu Âu có thể vượt 1.137 USD, khiến nhiều hộ gia đình khó có khả năng chi trả.

ĐIỀU HÒA TRUNG QUỐC TRỞ THÀNH CHỦ ĐỀ NÓNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Đợt nắng nóng tại châu Âu cũng thu hút sự quan tâm lớn trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người dùng bày tỏ ngạc nhiên khi biết rằng không ít gia đình tại châu Âu vẫn chưa có điều hòa.

Trên Weibo, chủ đề "Pháp khẩn cấp đặt mua 30.000 máy điều hòa" đã vươn lên vị trí số một trong bảng xếp hạng xu hướng.

"Tôi thấy một người đang sống ở Pháp than phiền rằng việc lắp đặt điều hòa quá phức tạp", tài khoản Weibo có tên Alina chia sẻ.

Theo tờ Le Parisien ngày 26/6, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã phê duyệt đơn đặt hàng 30.000 máy điều hòa dành cho các bệnh viện trên toàn quốc.

Trong khi đó, chính trị gia Geoffroy Boulard đăng tải video trên TikTok cho biết ông đã chủ động đưa điều hòa tới nhiều trường học trong quận của mình ở Paris vì cho rằng chính quyền "phản ứng quá chậm" trước đợt nắng nóng.

Video của ông cho thấy các thiết bị được sử dụng đều do nhà sản xuất Trung Quốc Haier sản xuất.

Đợt nắng nóng lịch sử tại châu Âu không chỉ đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với hạ tầng đô thị và hệ thống y tế, mà còn làm thay đổi nhanh chóng nhu cầu tiêu dùng đối với các thiết bị làm mát.

Trong bối cảnh năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng vẫn chủ yếu tập trung tại Trung Quốc, các doanh nghiệp nước này đang tận dụng cơ hội để mở rộng hiện diện tại một trong những thị trường vốn có tỷ lệ sử dụng điều hòa thấp nhất thế giới.