Định giá hấp dẫn, VN-Index có thể đạt 1.350 điểm dịp cuối năm?

VnDirect vừa đưa ra nhận định về thị trường chứng khoán hai tháng cuối năm 2024 với điểm nhấn hệ số P/E của thị trường có thể cải thiện vào cuối năm.

Theo dữ liệu từ Fiinpro, định giá P/E của VN-Index vẫn hợp lý vì đang giao dịch ở mức thấp hơn 6,1% so với P/E trung bình 5 năm, và kỳ vọng tăng trưởng EPS sẽ cải thiện vào cuối năm 2024. Dự báo hệ số P/E kỳ vọng của VN-Index cuối năm 2024 sẽ vào khoảng 13,0 lần.

Hơn nữa, lợi suất trái phiếu chính phủ - vốn có mối quan hệ nghịch biến với định giá cổ phiếu - nhiều khả năng sẽ giảm khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các biện pháp hỗ trợ thanh khoản mạnh hơn, chẳng hạn như mua dự trữ ngoại hối. Điều này có thể đẩy hệ số P/E của thị trường lên trên mức 15 lần trong vòng 6 tháng tới.

Hệ số P/B cũng hấp dẫn. Vn-Index đang giao dịch tương đối rẻ nếu nhìn theo định giá P/B với P/B hiện tại là 1,7 lần thấp hơn 17,4% so với P/B trung bình 5 năm.

Trong khi đó nếu so với các thị trường mới nổi, định giá của VN-Index cũng khá hợp lý. Hệ số P/E của VN-Index đang giao dịch thấp hơn 2,5% so với các thị trường mới nổi (MSCI EM), trong khi hệ số P/B là 1,7 lần, thấp hơn so với các thị trường mới nổi (MSCI EM).

Trong bối cảnh thị trường chịu áp lực tỷ giá ngắn hạn, VnDirect vẫn lạc quan về triển vọng của thị trường chứng khoán vào cuối năm. Niềm tin này được hỗ trợ bởi một số yếu tố: Thứ nhất, kết quả kinh doanh Quý 3/2024 tích cực đã được công bố tại một số ngành quan trọng, và kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ được duy trì trong Quý 4/2024.

Tính đến ngày 1 tháng 11, 1.058 công ty niêm yết trên ba sàn giao dịch chứng khoán, chiếm 97,5% tổng vốn hóa thị trường, đã công bố kết quả tài chính quý 3 năm 2024 với mức tăng trưởng lợi nhuận ròng của toàn thị trường đạt 18,8%.

Thứ hai, định giá thị trường đang ở mức hợp lý và sẽ được hỗ trợ bởi lợi nhuận thị trường cải thiện cũng như xu hướng điều chỉnh của lợi suất trái phiếu chính phủ.

Thứ ba, áp lực tỷ giá dự kiến sẽ giảm bớt khi Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất điều hành, cùng với dòng vốn FDI mạnh mẽ và lượng kiều hối tăng vào dịp cuối năm. Fed vừa giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm ngày hôm qua, mức này giảm tốc so với mức giảm 0,5 điểm phần trăm hồi tháng 9.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi Fed công bố quyết định lãi suất, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói ông có cảm nhận tốt đẹp về tình trạng của nền kinh tế Mỹ. Ông cũng phát tín hiệu rằng Fed có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất với bước giảm nhỏ trong thời gian tới.

Về chiến lược đầu tư, các nhà đầu tư dài hạn nên chủ động gia tăng tỷ trọng cổ phiếu quanh vùng hỗ trợ mạnh của VN-Index ở mức 1.240 -1.250 điểm. Những rủi ro giảm điểm bao gồm xung đột địa chính trị tại Trung Đông leo thang thành một cuộc chiến khu vực; Sự xuất hiện của các dữ liệu vĩ mô mới kém tích cực từ nền kinh tế Mỹ, làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế hoặc gia tăng áp lực tỷ giá.

Để phản ánh dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến, đặc biệt là trong doanh số bán lẻ và thị trường lao động, những yếu tố đang củng cố sức mạnh hiện tại của DXY, VnDirect đưa ra ba kịch bản cho Vn-Index.

Kịch bản tiêu cực: VN-Index đóng cửa tại 1.250 cuối năm 2024 tăng 11% so với cùng kỳ, P/E đạt 13,0x với 14% tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp.

Kịch bản tích cực: VN-Index đóng cửa tại vùng 1.380-1.400 trong năm 2024 tăng 24% so với cùng kỳ, P/E đạt 14,2x với 18% tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tổ chức này nghiêng về kịch bản cơ sở rằng VN-Index có thể tăng lên 1.330-1.350 điểm vào cuối năm nay, dựa trên giả định rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong những tháng còn lại và dự báo tăng trưởng EPS năm 2024 của thị trường là 18%.

Bước sang năm 2025, dự báo VN-Index đóng cửa tại 1.580 – 1.600, P/E đạt 14,5x tương đương mức trung bình 5 năm, dư địa tăng trưởng 17 – 18,5%.