Khối ngoại mua ròng đột biến hơn 800 tỷ đồng

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua ròng 812,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 821,7 tỷ đồng.

Mối lo về lạm phát và dự báo Fed sẽ tăng lãi suất trong tuần này tiếp tục phả hơi nóng vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau phiên bán tháo tuần trước, chỉ số tiếp tục chịu áp lực trong tuần này khi giảm thêm gần 7 điểm, về vùng giá 1.788,23 điểm. Độ rộng xấu hơn điểm số rất nhiều khi có tới 229 mã giảm điểm, chỉ còn 85 cổ phiếu tăng.

Trong đó, nhóm tăng điểm hôm nay gây sự chú ý. Ngoài SSB bật tăng kịch trần, còn có 4 cổ phiếu ngân hàng với mức tăng nhẹ nhưng cũng nỗ lực kéo chỉ số, hạn chế đà giảm sâu. VCB, BID, TCB, VPB đồng loạt tăng từ 0,42% đến 0,93%.

Tiếp theo là nhóm cổ phiếu dầu khí ngược dòng tăng mạnh cuối phiên nhờ triển vọng giá dầu thế giới tăng mạnh trong thời gian gần đây. Nhiều cổ phiếu năng lượng, dầu khí tăng trưởng trung bình 3-4% như GAS, BSR, PLX, PVD. Cùng với đó là các cổ phiếu tiêu dùng như VPL, MCH, MSN, SAB...

Đáng chú ý, trong bối cảnh lãi suất tiền gửi cao đang trở thành kênh hấp dẫn, cổ phiếu BVH của ngành bảo hiểm với khối lượng tiền mặt lớn tăng mạnh 6,25%.

Ở chiều ngược lại, nhóm giảm điểm trên diện rộng hôm nay, ngoài họ nhà Vin, còn có hầu hết nhóm ngân hàng, chứng khoán, nguyên vật liệu, tiêu dùng thiết yếu, công nghiệp, hàng không, logistics. Hai cổ phiếu lao sàn như GEE, GEX cho thấy dòng tiền đầu cơ đang co lại.

Lực bán áp đảo đẩy thanh khoản vượt 20.400 tỷ đồng, trong đó khối ngoại là tín hiệu tích cực khi đảo chiều mua ròng vượt 800 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên diện rộng như VPB, TCB, MBB, FPT, VCB, PNJ...

Trong tuần này, hàng loạt ETF cơ cấu danh mục cùng với dòng vốn ETF mua theo nâng hạng sẽ giải ngân vào cổ phiếu Việt Nam. Các cổ phiếu trong danh mục mua vào đang thể hiện sức giá rất tốt trong phiên hôm nay và ngược lại, nhóm bị bán ra nhiều như VIC đang đảo chiều giảm.

Xét theo ngành, đa số các nhóm ngành giảm điểm, ngoại trừ Dầu khí, Ngân hàng, Bảo hiểm, Khí đốt, Bia; trong đó thanh khoản tăng ở Thiết bị điện, Chứng khoán, Bán lẻ, Vật liệu xây dựng, Điện, còn lại phần lớn ghi nhận thanh khoản giảm so với phiên liền trước.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 812,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 821,7 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, MBB, TCB, FPT, VCB, PNJ, BSR, SSB, DGW, BID.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VIC, VNM, STB, VND, VCI, VHM, VCK, DMX.

Tự doanh bán ròng 1,0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 13,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm STB, VPB, VIC, MWG, CTG, VCB, TCB, ACB, SAB, DPM.

Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HPG, VIX, FPT, E1VFVN30, MCH, MBB, NLG, MSN, VHM, FUEPHVNS.

Gía trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.182,4 tỷ đồng, tăng 85,0%, chiếm 20,2% tổng giá trị giao dịch.

Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở AST với 1.052,8 tỷ đồng được trao tay giữa các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong khi đó, các giao dịch thỏa thuận tại nhiều cổ phiếu Ngân hàng (SSB, STB, HDB, TCB, EIB, VIB), VIX, FPT, VHM được thực hiện chủ yếu giữa các nhà đầu tư trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Thiết bị điện, Thép, Bán lẻ, Hàng cá nhân, Tiện ích, Vật liệu xây dựng, Khí đốt, Bảo hiểm, Dịch vụ giải trí; trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Thực phẩm, Dầu khí, Xây dựng, CNTT, Hóa chất, Vận tải thủy, Hàng không.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.