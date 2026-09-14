Điểm danh những cổ phiếu thanh khoản tốt, cổ tức cao

Đây là những cổ phiếu mang tính phòng thủ, có khả năng giúp giảm thiểu rủi ro trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Danh mục thanh khoản cao, cổ tức cao.

Theo báo cáo Danh mục cổ phiếu tỷ suất cổ tức cao do Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) vừa công bố tháng 9/2026, nhóm cổ phiếu có lượng tiền mặt dồi dào và chính sách cổ tức cao thường tập trung ở những doanh nghiệp đầu ngành, có nền tảng tài chính tương đối vững chắc và đòn bẩy thấp.

Với đặc điểm dòng tiền ổn định, Mirae Asset đánh giá đây là lớp tài sản mang tính phòng thủ, có khả năng giúp giảm thiểu rủi ro trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Mirae Asset xây dựng hai nhóm danh mục tỷ suất cổ tức cao dựa trên thanh khoản.

Danh mục thứ nhất gồm các cổ phiếu có giá trị giao dịch bình quân tối thiểu 10 tỷ đồng mỗi phiên, trong khi danh mục thứ hai dành cho các cổ phiếu có thanh khoản tối thiểu 1 tỷ đồng mỗi phiên. Điểm chung của các nhóm này là tỷ suất cổ tức tiền mặt khoảng 5% trở lên, được đánh giá là mức sinh lời tương đối cao so với lãi suất tiết kiệm.

Đồng thời, phần lớn cổ phiếu trong danh mục có P/E hiện tại trong khoảng 5-12 lần, phù hợp với chiến lược đầu tư giá trị. Dữ liệu được Mirae Asset tổng hợp từ FiinPro đến ngày 11/9/2026.

Trong danh mục thanh khoản cao, SAB đang đứng đầu về tỷ suất cổ tức tiền mặt năm 2025 với mức 11%. Giá đóng cửa ngày 11/9/2026 của SAB là 43.850 đồng/cổ phiếu, trong khi cổ tức tiền mặt năm 2025 đạt 3.000 đồng/cổ phiếu. P/E trailing 12 tháng của SAB ở mức 11,8 lần và P/B 2,9 lần, với vốn hóa 56.240 tỷ đồng.

Đáng chú ý, IDC có tỷ suất cổ tức 10%, giá đóng cửa 30.000 đồng/cổ phiếu và P/E chỉ 5,8 lần. Trong khi đó, GEE có tỷ suất cổ tức 9%, giá đóng cửa 62.000 đồng và giá trị giao dịch bình quân lên tới 92 tỷ đồng mỗi phiên. GEE cũng là một trong những cổ phiếu có thanh khoản cao nhất trong nhóm, với vốn hóa 39.711 tỷ đồng.

VHM cũng nằm trong danh mục với tỷ suất cổ tức tiền mặt năm 2025 ở mức 8%. Giá đóng cửa ngày 11/9/2026 là 72.000 đồng/cổ phiếu, cổ tức tiền mặt 6.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, VHM có giá trị giao dịch bình quân tới 617 tỷ đồng mỗi phiên, cao nhất trong bảng, trong khi vốn hóa đạt 591.467 tỷ đồng. P/E trailing 12 tháng của cổ phiếu ở mức 7,4 lần và P/B 2,2 lần.

QNS cũng nổi bật với tỷ suất cổ tức 8%, cổ tức tiền mặt năm 2025 là 2.000 đồng/cổ phiếu và cổ tức tiền mặt năm 2026 là 1.000 đồng/cổ phiếu. Giá đóng cửa ngày 11/9 là 49.179 đồng/cổ phiếu, P/E 9,3 lần và P/B 1,7 lần.

Ở nhóm thực phẩm, VNM có tỷ suất cổ tức 7%, cổ tức tiền mặt năm 2025 đạt 1.850 đồng/cổ phiếu. Với giá đóng cửa 59.900 đồng, P/E của VNM ở mức 11,4 lần và P/B 3,9 lần. Giá trị giao dịch bình quân đạt 215 tỷ đồng mỗi phiên, trong khi vốn hóa đạt 125.188 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu khác trong nhóm thanh khoản cao cũng có tỷ suất cổ tức 7%, gồm DPM, VIB và DGC. DPM có P/E 8,6 lần, P/B 1,3 lần; VIB có P/E 6,7 lần và P/B 1 lần. Đáng chú ý, DGC vừa có tỷ suất cổ tức năm 2025 ở mức 7%, vừa ghi nhận cổ tức tiền mặt năm 2026 là 3.000 đồng/cổ phiếu, bên cạnh mức P/E 8,3 lần và P/B 1,1 lần.

Danh mục thanh khoản cao tiếp tục mở rộng sang nhóm cổ phiếu có tỷ suất cổ tức 5-6%. LPB có giá trị giao dịch bình quân 210 tỷ đồng mỗi phiên, giá đóng cửa 46.700 đồng và cổ tức tiền mặt năm 2025 là 3.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ suất cổ tức 6%. P/E của LPB ở mức 12,4 lần và P/B 3,2 lần, với vốn hóa 139.506 tỷ đồng.

DCM có tỷ suất cổ tức 6%, P/E 6,6 lần và P/B 1,5 lần. MBS cũng có tỷ suất cổ tức 6%, giá trị giao dịch bình quân 65 tỷ đồng mỗi phiên và P/E 9 lần. TCM và NTP cùng có tỷ suất cổ tức 6%, trong khi P/E lần lượt là 8,9 lần và 9,3 lần.

Ở nhóm có tỷ suất cổ tức 5%, VGC có tỷ suất cổ tức 5%, P/E 12,9 lần và P/B 2,2 lần. VCG nổi bật hơn về định giá với P/E chỉ 2,6 lần và P/B 0,9 lần. PVP có tỷ suất cổ tức 5%, P/E 6,1 lần và P/B 1 lần.

MBB cũng nằm trong danh sách với tỷ suất cổ tức tiền mặt năm 2025 là 5%. Giá đóng cửa ngày 11/9/2026 đạt 19.750 đồng/cổ phiếu, giá trị giao dịch bình quân 236 tỷ đồng mỗi phiên, P/E 6,1 lần và P/B 1,3 lần. Vốn hóa của MBB đạt 198.858 tỷ đồng, thuộc nhóm lớn nhất trong danh mục thanh khoản cao

Nếu nhóm thanh khoản cao nổi bật nhờ sự kết hợp giữa quy mô, thanh khoản và tỷ suất cổ tức, nhóm thanh khoản trung bình lại gây chú ý bởi mức cổ tức tiền mặt rất cao.

Theo Mirae Asset, danh mục này gồm các cổ phiếu có giá trị giao dịch bình quân tối thiểu 1 tỷ đồng mỗi phiên, tỷ suất cổ tức khoảng 5% trở lên và phần lớn có P/E trong khoảng 5-12 lần.

PAT là cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao nhất trong danh mục, lên tới 18%. Giá đóng cửa ngày 11/9/2026 là 70.029 đồng/cổ phiếu, cổ tức tiền mặt năm 2025 đạt 2.900 đồng/cổ phiếu và P/E chỉ 5,1 lần. MSH đứng ngay sau với tỷ suất cổ tức 17%, giá đóng cửa 30.000 đồng, cổ tức tiền mặt 1.000 đồng và P/E 5,3 lần.

FOC có tỷ suất cổ tức 16%, trong khi P/E ở mức 6,5 lần. VCS và SCS cùng đạt tỷ suất cổ tức 12%. Đáng chú ý, VCS có thêm mức cổ tức tiền mặt năm 2026 là 2.000 đồng/cổ phiếu, bên cạnh 1.800 đồng/cổ phiếu trong năm 2025.

TNG cũng có tỷ suất cổ tức 12%, P/E chỉ 4,7 lần và P/B 1 lần. DVP đạt tỷ suất cổ tức 11%, trong khi BMP cũng ở mức 11%. Với BMP, giá đóng cửa ngày 11/9/2026 là 140.300 đồng/cổ phiếu, cổ tức tiền mặt năm 2025 đạt 8.360 đồng/cổ phiếu, P/E 9 lần và P/B 4 lần.

SIP và LCG đều có tỷ suất cổ tức 10%. Trong đó, LCG có P/B chỉ 0,5 lần, còn SIP có P/E 8,3 lần và P/B 2,4 lần. DDV cũng đáng chú ý với tỷ suất cổ tức 10%, P/E 4,2 lần và P/B 1,2 lần.