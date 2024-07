Dòng tiền bắt đáy xuất hiện, khối ngoại đảo chiều mua ròng

Thị trường xuất hiện thêm một nhịp ép giá mạnh nữa trong nửa đầu phiên sáng nay, trước khi dòng tiền bắt đáy xuất hiện kéo ngược lên. Dù VN-Index chốt phiên vẫn còn đỏ, cổ phiếu giảm nhiều hơn tăng nhưng biên độ phục hồi giá là khá tốt. Nhà đầu tư nước ngoài cũng chấm dứt chuỗi phiên bán ròng liên tiếp khi mua trở lại hơn 300 tỷ đồng trên 3 sàn.

VN-Index giảm chạm đáy lúc 10h30, để mất tới xấp xỉ 13,2 điểm (-1,07%) so với tham chiếu. Độ rộng cực hẹp với 57 mã tăng/353 mã giảm. Thị trường tuy không có tình trạng giảm sàn la liệt nhưng cũng ghi nhận tới 153 mã giảm quá 2%, tức là khoảng 44% tổng số cổ phiếu trong VN-Index, còn nếu tính mức giá giảm từ 1% thì tới 72% tổng số cổ phiếu. Đây là mức điều chỉnh rất mạnh trên diện rộng.

Sức ép từ nhóm blue-chips ở nhịp giảm này là rất đáng kể. VN30-Index tại đáy giảm tới 1,24% so với tham chiếu, toàn bộ cổ phiếu trong rổ đều đỏ, với nhiều mã giảm cực mạnh như MWG giảm 6,65%, HPG giảm 2,58%, BID giảm 2,22%, CTG giảm 2,05%, PLX giảm 3,17%, SSI giảm 5,95%...

Đợt giảm nối tiếp này không phải là bất ngờ sau khi VN-Index chiều qua đã để mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1240 điểm. Mặc dù không có thêm thông tin tiêu cực nào nhưng nhà đầu tư vẫn lo ngại nguy cơ giải chấp vì nhiều cổ phiếu đã giảm liên tục 2 tuần nay. Thông thường các đợt giải chấp được thực hiện trong buổi chiều nhưng cũng có một số công ty không cho nhà đầu tư “xoay vốn” buổi sáng mà bán luôn.

Độ rộng rất hẹp cũng như biên độ giảm giá nửa đầu phiên sáng cho thấy sức ép lên phía nhà đầu tư cầm cổ bắt đầu có hiệu lực. Tuy nhiên dòng tiền bắt đáy hoạt động khá tích cực sau đó đã chặn được đà rơi. Nửa sau phiên sáng là một nhịp hồi lên khá tích cực. VN-Index trước giờ nghỉ chỉ còn giảm 2,53 điểm (-0,21%) với độ rộng 114 mã tăng/289 mã giảm. VN30-Index cũng chỉ còn giảm 0,44% với 8 mã tăng/18 mã giảm.

Thực ra độ rộng không phải là tín hiệu rõ nhất về hiệu quả của dòng tiền bắt đáy, vì nhà đầu tư mua vào chỉ canh giá đỏ là chính. VN-Index chỉ thể hiện nhịp hồi nhanh nhất trong khoảng 20 phút sau khi chạm đáy và chớm vượt tham chiếu. Hơn 30 phút cuối còn lại thị trường bắt đầu giảm tốc và đi ngang chuyển thế giằng co. Đây là tín hiệu cho thấy bên mua đã giảm cường độ và không muốn đẩy giá lên thêm nữa.

Dù vậy biên độ phục hồi ở nhiều cổ phiếu là khá ấn tượng. Thống kê trong VN-Index có 110 cổ phiếu phục hồi trên 2% so với giá đáy, tương đương 31,3% tổng số mã có giao dịch. Hơn một nửa số này phục hồi đủ mạnh để tăng vượt tham chiếu. Nhóm vốn hóa tầm trung dường như có sức bật tốt hơn, thanh khoản không quá cao nhưng hồi lại rất nhanh. Tiêu biểu có thể kể tới CSV đảo chiều 9,13% kể từ đáy, thành tăng 5,75% so với tham chiếu, thanh khoản 24,9 tỷ đồng; SIP đảo chiều 6,53% thành tăng 3,71%, giao dịch 27,2 tỷ; GVR đảo chiều 5,15% thành tăng 3,43%, giao dịch 92,8 tỷ; DBC đảo chiều 4,67% thành tăng 3,41%, khớp 117,9 tỷ; HDG đảo chiều 3,52% thành tăng 2,76%, khớp 123,5 tỷ…

Các cổ phiếu có thanh khoản cao nhất sáng nay chủ đạo vẫn là đỏ, nhưng có biên độ phục hồi giá khá tốt.

Nhóm blue-chips dĩ nhiên là trụ cột của nhịp hồi này, trong đó cũng có 7 mã phục hồi trên 2% so với giá thấp nhất, 9 mã khác hồi trong biên độ 1% tới 2%. Tuy nhiên số vượt được tham chiếu chưa nhiều (8 mã). Các trụ như VHM, VIC, TCB, GAS vẫn còn yếu. Dù vậy dòng tiền tập trung khá rõ vào các blue-chips, giá trị khớp lệnh rổ VN30 sáng nay tăng 2,3 lần so với sáng hôm qua và chiếm 50,1% tổng khớp toàn sàn HoSE. Đây là tỷ lệ rất cao, nhất là khi sàn này cũng tăng thanh khoản 98% so với sáng hôm qua, đạt hơn 8.970 tỷ đồng.

HoSE hiện đang có 27 cổ phiếu thanh khoản vượt 100 tỷ đồng thì đại đa số vẫn không tăng được (6 mã chốt phiên trên tham chiếu) nhưng có 19/27 mã phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Dòng tiền bắt đáy như vậy cũng là có hiệu quả nhất định, dù chưa thể tạo làn sóng bùng nổ, một phần vì nhà đầu tư vẫn chọn giá khá thấp.

Khối ngoại sáng nay cũng gây bất ngờ khi mua ròng 289,3 tỷ đồng trên HoSE và tính chung 3 sàn là hơn 300 tỷ. Đây là phiên sáng mua ròng cao nhất trong nhiều tháng trời vì khối này đang có giai đoạn rút vốn liên tục rất lớn. Các mã được mua tốt là VNM +59,6 tỷ, HPG +38,5 tỷ, BID +37,4 tỷ, HDG +34,1 tỷ, DBC +31,8 tỷ, MSN +29,8 tỷ, POW +29,1 tỷ, VCB +26,3 tỷ, GVR +23,3 tỷ, STB +23 tỷ, TCB +20,9 tỷ. Bên bán có SSI -56,8 tỷ, MWG -55,2 tỷ, DGC -41,2 tỷ, FPT -37,2 tỷ, VND -22 tỷ, CTG -21,5 tỷ.