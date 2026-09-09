Để thị trường chứng khoán quy mô lớn hơn, thanh khoản cao hơn và hút dòng vốn quốc tế nhiều hơn

Một thị trường quy mô lớn hơn, thanh khoản cao hơn và thu hút nhiều dòng vốn quốc tế hơn chỉ có thể phát triển bền vững khi đi cùng với sự nâng lên tương ứng về chất lượng của các chủ thể tham gia thị trường.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Ngày 08/9/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì Hội nghị “Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán”.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiếp tục hướng tới các mục tiêu phát triển ổn định, bền vững và nâng hạng theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết sau hơn 25 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng cả về quy mô, chất lượng và mức độ hội nhập, ngày càng khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.

Ngày 8/10/2025, FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đặc biệt, ngày 21/9/2026 tới đây, một số cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết Việt Nam sẽ được đưa vào rổ chỉ số của FTSE và các quỹ thụ động của FTSE sẽ giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo Chủ tịch Uỷ ban, một thị trường quy mô lớn hơn, thanh khoản cao hơn và thu hút nhiều dòng vốn quốc tế hơn chỉ có thể phát triển bền vững khi đi cùng với sự nâng lên tương ứng về chất lượng của các chủ thể tham gia thị trường. Trong đó, chất lượng quản trị công ty, chất lượng báo cáo tài chính và tính minh bạch của công ty là những nền tảng cốt lõi.

Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận một số định hướng trọng tâm như: Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản trị công ty, báo cáo tài chính và công bố thông tin theo hướng nâng cao chất lượng và tiệm cận các nguyên tắc, thông lệ quốc tế.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng báo cáo tài chính và trách nhiệm của các bên liên quan. Nâng cao chất lượng và tính kịp thời của công bố thông tin. Thứ năm, tăng cường hiệu quả giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm...

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước kỳ vọng mỗi doanh nghiệp nhận thức quản trị tốt và minh bạch không phải chỉ là chi phí để đáp ứng yêu cầu tuân thủ, mà là một khoản đầu tư cho uy tín, năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của chính doanh nghiệp. Một doanh nghiệp minh bạch hơn sẽ nhận được niềm tin lớn hơn; nhiều doanh nghiệp có chất lượng quản trị tốt hơn sẽ tạo nên một thị trường có chất lượng cao hơn.

“Về phía Bộ Tài chính và Uỷ ban Chứng khoán, chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, các thành viên thị trường; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao năng lực quản lý, giám sát, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thông tin và tiếp cận hiệu quả các nguồn vốn trong nước và quốc tế", Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương khẳng định.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các Sở giao dịch chứng khoán, các hiệp hội nghề nghiệp, VIOD và các cơ quan, tổ chức liên quan tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị, nghiên cứu hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản trị công ty để từng bước tiệm cận các thông lệ tốt của quốc tế;

Nghiên cứu các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp thực hành quản trị công ty tốt, tạo động lực để doanh nghiệp chủ động từng bước áp dụng các thông lệ tốt của quốc tế, thay vì chỉ đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của pháp luật.

“Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao và hội nhập ngày càng sâu rộng, việc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và minh bạch thông tin cần được triển khai khẩn trương, đồng bộ và thực chất. Đồng thời, thực hành quản trị công ty theo các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế cần trở thành ý thức và yêu cầu tự thân của mỗi doanh nghiệp”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức các hoạt động chuyên sâu, thường xuyên hơn về quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin, qua đó tạo nền tảng cho các bước đi dài hạn, góp phần nâng cao chất lượng doanh nghiệp, phát triển thị trường chứng khoán và thúc đẩy tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.