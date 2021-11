Dòng tiền vào blue-chips đột ngột bốc hơi, UPCoM lại tím hàng loạt

Thị trường từ chỗ giằng co chuyển sang “lịm” dần về cuối phiên sáng. Nguyên nhân chính vẫn là do các blue-chips quá yếu, và lần này do dòng tiền đột ngột sụt giảm tới mức sốc...

Mức giao dịch 3.368 tỷ đồng trong rổ VN30 của phiên sáng là con số nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây. Điều này càng tương phản khi đặt cạnh mức giao dịch bùng nổ nhưng phiên đầu tuần, hay tuần kỷ lục vừa qua.

VN30-Index càng về cuối phiên càng yếu và kết thúc giảm 0,34% với 4 mã tăng/23 mã giảm. Đây là kết cục không bất ngờ trong sáng nay vì dòng tiền quá kém cũng đồng nghĩa với lực đỡ suy yếu. Trong khi đó rất nhiều blue-chips đang lỗ tăng dần.

VN-Index cũng chịu ảnh hưởng nhất định từ sự èo uột của rổ VN30. Chỉ số chính chốt phiên sáng giảm 0,28% tương đương 4,09 điểm. Chỉ số này thậm chí còn phải dựa vào các cổ phiếu “chưa từng” được để mắt tới như EIB, TCH để làm trụ. Trong 4 mã duy nhất thuộc VN30 tăng giá thì SAB tăng 0,52%, MSN tăng 0,41%, MBB tăng 0,18%, SSI tăng 0,57%. Không có mã nào xứng đáng làm trụ.

Đà giảm của cổ phiếu còn lại trong nhóm VN30 cũng chưa phải là quá mạnh. Mới có GAS giảm 1,01%, GVR giảm 1,91%, PLX giảm 1,34%, VPB giảm 1,23% là trên ngưỡng 1%. Những mã lớn nhất vẫn giảm vừa phải: VIC giảm 0,32%, VHM giảm 0,37%, VCB giảm 0,31%, HPG giảm 0,19%, BID giảm 0,7%, VNM giảm 0,22%.

Tuy nhiên điểm chung của các trụ này là suy yếu dần theo thời gian do dòng tiền sụt giảm. Bên bán chỉ cần tăng nhẹ áp lực cũng khiến giá tuột dốc. Hầu hết các blue-chips giảm giá đều ở sát mức thấp nhất ngày.

Chỉ số VN30-Index sáng nay thể hiện sự sụt giảm của số lớn blue-chips.

Một điều cũng khá bất ngờ là sáng nay dòng tiền giảm chung trên các nhóm cổ phiếu khác nhau. Midcap cũng chỉ mới giao dịch 5.120,5 tỷ đồng, bằng 41% phiên hôm qua. Smallcap giao dịch 2.879,3 tỷ đồng, bằng 45%. Tuy vậy sức ép ở các cổ phiếu vừa và nhỏ không mạnh như với blue-chips, chỉ số Midcap vẫn tăng 0,38%, Smallcap giảm 0,04%.

Hiện sức mạnh của dòng tiền đầu cơ đã co hẹp lại ở các cổ phiếu còn được nâng đỡ. Độ rộng trên HoSE là 156 mã tăng/282 mã giảm. Sàn này vẫn có 26 mã kịch trần, trên HNX có 20 mã và bất ngờ là UPCoM có 97 mã. Các cổ phiếu giao dịch sôi động ở giá trần đáng chú ý là HQC, HHS, QBS, TNI, SJF, DAG, ITA...

Sàn UpCOM mới là điểm nhấn của dòng vốn đầu cơ, khi sáng nay đã đạt giá trị giao dịch 2.101,6 tỷ đồng, gần bằng mức trung bình 3 cả ngày trong phiên đầu tuần. Đương nhiên sàn này thanh khoản quá chênh lệch giữa các mã, nhưng cũng khá nhiều cổ phiếu đang có thanh khoản rất sôi động như MSR, SSN, LIC, TL4, PXL, DIC, PVV, HVG, VLF, PVX, SDD, KHB, PFL... Thật sự các mã trên UPCoM giá phần lớn “lin kin” vài ngàn đồng nên thanh khoản cũng không lớn tính theo giá trị. Dù vậy biên độ lại là điều hấp dẫn với các nhà đầu cơ nhỏ lẻ.

Thanh khoản sụt giảm ở các sàn niêm yết và đặc biệt giảm mạnh trong nhóm blue-chips là điều đáng chú ý. Rõ ràng xu hướng của các nhà đầu tư lớn là giảm giao dịch. Ngay cả HPG sáng nay cũng giao dịch loanh quanh 600 tỷ đồng, TCB còn chưa tới 300 tỷ đồng. Nhóm chứng khoán vốn hút tiền rất mạnh những phiên trước cũng đang giảm thanh khoản đáng kể...

Với độ rộng còn tốt trong số các mã vừa và nhỏ, cơ hội lợi nhuận vẫn còn. Tuy vậy đột nhiên giao dịch cung “xìu” xuống là điều khó hiểu. Dòng tiền chuyển sang UPCoM cũng không phải là quá lớn và sàn này khó hấp thụ được.