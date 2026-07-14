Đồng yên đuối sức sau tuyên bố liên quan tới quỹ lương hưu của Nhật Bản

Trái với đà tăng vững của đồng USD, đồng yên Nhật tiếp tục bị ghìm ở vùng đáy của 40 năm...

Ảnh minh họa - Ảnh: Kyodo.

Phiên sáng nay (14/7), tỷ giá đồng USD vững ở mức cao, trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông đẩy giá dầu tăng. Trái lại, đồng yên vẫn yếu khi nhà đầu tư thận trọng với khả năng nhà chức trách Nhật Bản có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối và sau khi giới chức nước này đưa ra một tuyên bố về phân bổ tài sản quỹ lương hưu.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm không đáng kể so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, dao động trên ngưỡng 101,2 điểm.

Sau khi tăng hơn 9% trong phiên ngày 13/7, giá dầu thô tiếp tục tăng trong sáng nay. Mức tăng gần 2% đưa giá dầu Brent giao sau tại London lên gần 85 USD/thùng và giá dầu WTI giao sau tại New York lên gần 80 USD/thùng.

Giá dầu tăng khiến thị trường tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất để chống lại áp lực lạm phát. Triển vọng này giúp củng cố xu hướng đi lên của bạc xanh, với Dollar Index đã tăng hơn 1,6% trong 1 tháng qua và tăng hơn 3,1% từ đầu năm đến nay.

Nhà đầu tư đang thận trọng trước khi Mỹ công bố hai báo cáo lạm phát là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 vào ngày thứ Ba và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 6 vào ngày thứ Tư. Ngoài ra, trong ngày thứ Ba, Chủ tịch Fed Kevin Warsh còn có cuộc điều trần định kỳ mỗi năm 2 lần trước Quốc hội Mỹ về chính sách tiền tệ.

Phát biểu ngày 13/7, Thống đốc Fed Christopher Waller nói Fed có thể phải tăng lãi suất “trong ngắn hạn” nếu dữ liệu cho thấy lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 2%.

Chiến lược gia trưởng Ray Attrill của ngân hàng National Australia Bank nhận định nếu CPI lõi tháng 6 của Mỹ tăng 0,3% so với tháng trước, mức lạm phát như vậy có thể sẽ khiến Fed tăng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 7. Theo dự báo của giới chuyên gia kinh tế, CPI lõi tháng 6 tăng 0,2% so với tháng trước.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME Group, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 75% Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9.

Trái với đà tăng vững của đồng USD, đồng yên Nhật tiếp tục bị ghìm ở vùng đáy của 40 năm, dao động trong khoảng 162,3-162,4 yên đổi 1 USD. Trong phiên 13/7, đồng USD tăng giá gần 0,5% so với yên, đạt 162,4 yên đổi 1 USD, khiến các nhà giao dịch cảnh giác cao trước khả năng nhà chức trách can thiệp vào thị trường ngoại hối để vực dậy tỷ giá đồng nội tệ.

Hôm thứ Sáu, đồng yên tăng giá chớp nhoáng so với USD sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama nói rằng Tokyo có thể sẽ cân nhắc điều chỉnh phân bổ tài sản của các quỹ lương hưu nhà nước nếu môi trường xung quanh công tác quản lý tài sản có sự thay đổi mạnh mẽ. Bà nói Chính phủ sẽ tìm cách để khuyến khích các quỹ lương hưu, bao gồm Quỹ Đầu tư Lương hưu Chính phủ (GPIF) đầu tư nhiều hơn vào các tài sản tài chính Nhật Bản.

Sau phát biểu trên của bà Katayama, cả đồng yên và trái phiếu chính phủ Nhật Bản đều tăng giá trong phiên ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, vào ngày thứ Hai (13/7), hãng tin Reuters đưa tin rằng Tokyo không có kế hoạch nào trước mắt cho việc thay đổi phân bổ tài sản của các quỹ lương hưu nhà nước. Tuyên bố này làm suy giảm kỳ vọng vào một sự hỗ trợ tức thì cho tỷ giá đồng yên, khiến đồng tiền này giảm giá trở lại so với USD.

Theo một số nhà phân tích, để đồng yên có thể được hỗ trợ bởi một động thái phân bổ lại tài sản các quỹ lương hưu nhà nước Nhật Bản, mức tăng của phân bổ vốn vào các tài sản trong nước cần đạt ít nhất 5 điểm phần trăm. Nếu mức tăng thấp hơn thế hoặc quy trình ra quyết định mất nhiều thời gian, sự hỗ trợ đối với tỷ giá đồng yên sẽ không đáng kể.