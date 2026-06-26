Đột phá tăng trưởng du khách quốc tế bằng công nghệ AI và xu hướng Trawell

Ngày 26/6/2026 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế Du lịch FIT 2026 (The FIT Economy Forum 2026) với chủ đề "Tăng trưởng khách quốc tế trong kỷ nguyên FIT và AI" do Công ty Cổ phần TATINTA tổ chức đã thu hút hơn 200 đại diện từ cơ quan quản lý, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước cùng lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.
Phát biểu khai mạc diễn đàn, TS Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho rằng ngành du lịch thế giới đang chuyển dịch mạnh từ các tour trọn gói sang mô hình du lịch tự túc (FIT), khi thế hệ du khách mới ưu tiên trải nghiệm cá nhân hóa, linh hoạt và có chiều sâu văn hóa. Đây là một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh và mang lại giá trị cao nhất cho ngành du lịch toàn cầu.
Theo kết quả điều tra năm 2019, khách quốc tế đến Việt Nam theo tour chiếm khoảng 54%, trong khi 46% tự thiết kế và đặt dịch vụ cho chuyến đi. Sau đại dịch Covid-19, lượng khách du lịch tự túc tiếp tục gia tăng nhờ chính sách mở rộng miễn thị thực của Việt Nam, cùng sự phát triển của công nghệ số, các nền tảng du lịch trực tuyến và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp việc tìm kiếm thông tin và đặt dịch vụ xuyên biên giới trở nên thuận tiện hơn. Du lịch tự túc vì thế đang dần trở thành xu hướng chủ đạo, làm thay đổi hành vi tiêu dùng và cách du khách tương tác với điểm đến.
"Những tín hiệu tích cực này mở ra cơ hội để du lịch Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, từ tư duy cung cấp sản phẩm đại trà sang xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm linh hoạt, an toàn và đậm dấu ấn cá nhân", TS Khánh nhận định.
Theo TS Khánh, khách du lịch tự túc không chỉ là một phân khúc thị trường, mà còn mang lại giá trị gia tăng lớn cho ngành du lịch Việt Nam. Nhóm khách này sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các trải nghiệm mang tính cá nhân, góp phần giảm sự phụ thuộc vào các thị trường đơn lẻ và nâng cao khả năng phát triển bền vững của ngành. Đặc biệt, mỗi du khách FIT hài lòng sẽ trở thành một "đại sứ du lịch", lan tỏa hình ảnh Việt Nam trên các nền tảng số tới cộng đồng du lịch toàn cầu.
Chia sẻ tại diễn đàn, bà Lê Hoàng Yến, Nhà sáng lập và Tổng Giám đốc Tatinta Corporation, đơn vị phát triển hệ sinh thái VITOS và nền tảng FitGen AI, cho biết hành vi của khách du lịch FIT quốc tế đang thay đổi mạnh mẽ. Thay vì chỉ lựa chọn điểm đến, du khách ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm cá nhân hóa gắn với sức khỏe, học tập, văn hóa, ẩm thực và phát triển bản thân.
"Ngành du lịch cần chuyển từ tư duy phát triển dựa trên số lượng khách sang mô hình gia tăng giá trị trên mỗi du khách", bà Yến khuyến nghị; đồng thời nhấn mạnh khi tài nguyên, hạ tầng và nguồn lực đều có giới hạn, việc chỉ tập trung tăng lượng khách sẽ tạo áp lực lớn lên môi trường, cơ sở hạ tầng và nhân lực. Trong khi đó, mô hình Travel Well (du lịch chăm sóc sức khỏe) không chỉ giúp tăng doanh thu mà còn góp phần bảo tồn tài nguyên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển bền vững.
Dẫn chứng xu hướng toàn cầu, bà cho biết thị trường du lịch y tế (Medical Tourism) năm 2024 đạt khoảng 100 tỷ USD và duy trì tốc độ tăng trưởng từ 15-25% mỗi năm. Đây là lĩnh vực đã phát triển mạnh trên thế giới, song Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa nhờ khả năng kết nối giữa du lịch với y tế, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ liên quan.
Travel Well là sự kết hợp giữa du lịch (Travel) và trạng thái khỏe mạnh, hạnh phúc, cân bằng (Wellbeing), mở rộng trải nghiệm của du khách sang các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, phát triển bản thân, giáo dục, thể thao và kết nối cộng đồng. Điều này giúp điểm đến không chỉ thu hút khách bằng cảnh quan thiên nhiên mà còn bằng giá trị tri thức, văn hóa và chất lượng cuộc sống".
Đánh giá tiềm năng của Việt Nam, bà Yến cho rằng nước ta hội tụ nhiều điều kiện để trở thành điểm đến Travel Well. Chính sách visa ngày càng thông thoáng giúp khách quốc tế lưu trú dài ngày hơn, tạo điều kiện để trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, du lịch y tế, du lịch giáo dục và các hoạt động phát triển bản thân.
Bên cạnh đó, Việt Nam sở hữu hệ thống y tế được đầu tư mạnh với 1.531 bệnh viện, hơn 30 cơ sở y tế quốc tế và khoảng 15-17 bệnh viện đạt các tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, lợi thế nổi bật của Việt Nam là khả năng tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, giúp du khách được tư vấn, khám chữa bệnh kịp thời khi cần thiết.
Không chỉ có lợi thế về chăm sóc sức khỏe thể chất, Việt Nam còn được đánh giá cao ở yếu tố sức khỏe tinh thần. Theo bà Yến, môi trường sống thân thiện, con người cởi mở, giàu sự sẻ chia và nguồn năng lượng tích cực là những giá trị khiến nhiều du khách quốc tế cảm thấy được chữa lành và muốn quay trở lại.
Để hiện thực hóa mô hình Travel Well, bà nhấn mạnh cần xây dựng một hệ sinh thái kết nối thông tin giữa các lĩnh vực như du lịch, y tế, giáo dục, thể thao, cộng đồng và mua sắm. Trong đó, du khách phải dễ dàng tiếp cận thông tin minh bạch, đáng tin cậy và có thể sử dụng các dịch vụ liên thông trên cùng một nền tảng.
Theo định hướng này, Tatinta đã phát triển hệ sinh thái tích hợp nhiều lĩnh vực, đồng thời xây dựng nền tảng VIP Medical kết nối trực tuyến giữa du khách với bệnh viện và đội ngũ bác sĩ. Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm cơ sở y tế, đặt lịch khám, tư vấn từ xa và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong suốt quá trình lưu trú tại Việt Nam.
Điểm nhấn của diễn đàn là lễ ra mắt FITOS - nền tảng vận hành du lịch FIT do Tatinta phát triển. Hệ thống tích hợp hai giải pháp gồm FITGEN AI dành cho các đại lý lữ hành, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng hành trình cá nhân hóa và tự động báo giá; cùng FITTO dành cho các nhà tổ chức tour nhằm quản lý sản phẩm, điều phối dịch vụ và vận hành hệ thống đặt chỗ. Theo Tatinta, FITOS giúp chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng suất và mở rộng kết nối với thị trường quốc tế.
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