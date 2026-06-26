Chuẩn hóa nhân lực để du lịch Việt tăng tốc chuyển đổi số

Du lịch là một trong những lĩnh vực trọng điểm cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị và vận hành. Xu hướng số hóa diễn ra từ các cơ sở lưu trú, lữ hành, ăn uống đến các hành trình tham quan, trải nghiệm của du khách...

Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ mà còn liên quan đến nhân lực.

Nội dung trọng tâm của Quyết định về Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 - 2030 vừa được Chính phủ phê duyệt đã xác định việc xây dựng nền kinh tế số năng động dựa trên nền tảng số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ cơ sở du lịch sử dụng nền tảng số phục vụ quản trị, kinh doanh du lịch đạt tối thiểu 70%.

Để thực thi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đổi mới mô hình du lịch thông qua đa dạng hóa hình thức tổ chức tour, phát triển tham quan ảo, thực tế mở rộng, mô phỏng hành trình và trải nghiệm 360 độ; thúc đẩy liên thông các nền tảng du lịch số trong ASEAN... Từ đó có thể mang đến cho du khách trải nghiệm thuận tiện từ tìm kiếm thông tin, đặt dịch vụ, thanh toán đến đánh giá chất lượng dịch vụ trên môi trường số.

Với những định hướng mới được xác lập này, ngành du lịch đang đứng trước cơ hội chuyển đổi số toàn diện, nhanh và mạnh mẽ. Công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch do đó cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Doanh nghiệp không chỉ cần hướng dẫn viên, điều hành tour chuyên nghiệp mà còn “khát” nhân sự biết vận hành công cụ số: phân tích dữ liệu khách hàng, chạy quảng cáo, quản lý hệ thống đặt phòng - đặt vé trực tuyến.

Doanh nghiệp du lịch hiện “khát” nhân sự biết vận hành công cụ số.

Tại Đại học Hoa Sen (TP.HCM), bên cạnh chương trình đào tạo về Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, sinh viên có thể chọn định hướng chuyên sâu về Quản trị du lịch số - hướng đi dành cho những bạn trẻ thích công nghệ, dữ liệu và muốn đón đầu làn sóng chuyển đổi số của ngành.

Cụ thể, sinh viên được học các môn rất thời sự với thị trường lao động hiện nay: Phân tích dữ liệu kinh doanh trong du lịch và khách sạn (đọc hiểu hành vi khách hàng qua số liệu); Chiến lược tiếp thị kỹ thuật số trong du lịch, khách sạn (lên kế hoạch quảng cáo, content trên các nền tảng số); Nhập môn AI và học máy trong du lịch (ứng dụng AI vào gợi ý sản phẩm, chăm sóc khách hàng); Quản lý điểm đến (quy hoạch, định vị thương hiệu cho một địa phương du lịch)…

Đây chính là những kỹ năng mà các nền tảng OTA (Online Travel Agency) và doanh nghiệp du lịch đang săn đón gắt gao. Theo ThS. Trần Ngọc Tiến, Giám đốc Chương trình Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, sinh viên có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các “ông lớn” công nghệ du lịch toàn cầu như Traveloka, Klook, Agoda, Expedia. Thông qua đó, cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất của ngành du lịch trong nước và quốc tế.

Quản trị du lịch số là hướng đi dành cho những bạn trẻ muốn đón đầu làn sóng chuyển đổi số của ngành.

Ngày 20/6 vừa qua, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thực tập và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với 50 doanh nghiệp du lịch, khách sạn lớn trong và ngoài tỉnh. Sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược trong việc đào tạo gắn liền với thực tiễn, giải quyết bài toán "khát" nhân lực chất lượng cao cho ngành "công nghiệp không khói".

Sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu và chủ đầu tư lớn trong nước như: Vinpearl Nha Trang (Tập đoàn Vingroup), TTC Hotel Michelia Nha Trang (Tập đoàn TTC), Mường Thanh Luxury Nha Trang và Mường Thanh Luxury Khánh Hòa (Tập đoàn Mường Thanh). Ngoài ra còn có đại diện của các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp: The Anam Cam Ranh Resort, Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa...

Theo thông tin từ nhà trường, riêng trong năm học 2025 - 2026, trường đã đưa hơn 700 học sinh, sinh viên đến thực tập tại các doanh nghiệp đối tác. Việc ký kết MOU lần này tiếp tục mở rộng cánh cửa thực tập và tuyển dụng cho sinh viên thuộc các ngành mũi nhọn như: Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng, Kỹ thuật chế biến món ăn, Quản trị kinh doanh...

Ngành du lịch đứng trước bài toán "khát" nhân lực chất lượng cao.

Tại Hải Phòng, trước những yêu cầu của thị trường, nhiều cơ sở giáo dục đã coi doanh nghiệp là một trụ cột trong quá trình đào tạo. Không chỉ dừng ở việc tiếp nhận sinh viên thực tập, nhiều doanh nghiệp đã tham gia sâu vào quá trình xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, thậm chí trực tiếp giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Ông Nguyễn Văn Tuyển, Giám đốc Công ty Du lịch Thái Dương, nhận định thị trường du lịch đang thay đổi rất nhanh, đòi hỏi người lao động phải liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng mới. Bên cạnh việc liên kết truyền thống, AI được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cá nhân hóa lộ trình học tập, phân tích năng lực người học và cung cấp nội dung đào tạo phù hợp với từng vị trí việc làm.

Trong khi đó tại An Giang, ngành du lịch đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ phục vụ APEC 2027, mà còn đáp ứng yêu cầu hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trên bản đồ du lịch thế giới.

Từ nay đến năm 2027, An Giang dự kiến sẽ đào tạo, bồi dưỡng 1.600 - 2.300 người về kiến thức APEC và hội nhập quốc tế; lễ tân, nghi thức ngoại giao; kỹ năng ngoại ngữ giao tiếp trong du lịch và lễ tân quốc tế; an ninh, y tế và ứng phó khẩn cấp; quản lý môi trường và văn minh đô thị…

An Giangđẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ phục vụ APEC 2027.

“Để góp phần phục vụ thành công APEC 2027, ngành du lịch cùng các đơn vị liên quan đẩy mạnh các chương trình đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. Tất cả chung mục tiêu để lại ấn tượng sâu sắc với bạn bè quốc tế”, Giám đốc Sở Du lịch An Giang Bùi Quốc Thái nói.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch An Giang, giai đoạn hậu APEC 2027 sẽ để lại cho An Giang nói chung, Phú Quốc nói riêng “di sản” hạ tầng và nhân sự rất chất lượng để phát triển du lịch đi vào chiều sâu, chất lượng, chuyên nghiệp, bền vững.

“Đây cũng là một trong những yếu tố có tính chất quyết định cho mục tiêu đến năm 2030, An Giang sẽ đón 39,5 triệu lượt khách, trong đó có trên 3 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt 108.450 tỷ đồng,” ông Thái chia sẻ.

Thực tiễn cho thấy chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà còn tạo động lực cho những trải nghiệm thuận tiện hơn, dịch vụ chất lượng hơn và điểm đến hấp dẫn hơn. Trong tương lai không xa, toàn ngành du lịch đồng loạt chuyển mình mạnh mẽ, số hóa sẽ trở thành chiếc “chìa khóa” mở ra diện mạo mới cho từng điểm đến Việt Nam trong kỷ nguyên mới.