Dow Jones cao chưa từng thấy, giá dầu “bốc hơi” gần 6%

Do giá dầu sụt giảm, các cổ phiếu blue-chip được hỗ trợ mạnh vì nhà đầu tư tin rằng giá năng lượng hạ nhiệt sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (16/6) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, khi Dow Jones đạt mức kỷ lục còn S&P 500 và Nasdaq sụt điểm.

Trong lúc giá dầu lao dốc về dưới ngưỡng 80 USD/thùng, nhà đầu tư rút vốn khỏi các cổ phiếu chip đã tăng nóng trong thời gian gần đây và chuyển sang mua các cổ phiếu có mối liên hệ cao với chu kỳ kinh tế.

Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 328,64 điểm, tương đương tăng 0,64%, đạt 51.999,67 điểm. Không chỉ lập kỷ lục chốt phiên, Dow Jones còn lập kỷ lục nội phiên khi lần đầu tiên vượt qua mốc 52.000 điểm trong phiên này.

S&P 500 - thước đo rộng nhất của giá cổ phiếu ở Phố Wall - giảm 0,57%, còn 7.511,35 điểm.

Nasdaq giảm 1,15%, còn 26.376,34 điểm.

Các cổ phiếu chip nổi bật đồng loạt giảm mạnh trong phiên này, gây áp lực lớn lên Nasdaq. AMD giảm hơn 7%, Micron giảm 6%, và Nvidia giảm hơn 2%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 5,1%, đóng cửa ở mức 78,96 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York sụt 5,8%, còn 76,5 USD/thùng.

Đối với cả hai loại dầu, đây là phiên đóng cửa dưới mức 80 USD/thùng đầu tiên kể từ đầu tháng 3.

Do giá dầu sụt giảm, các cổ phiếu blue-chip được hỗ trợ mạnh vì nhà đầu tư tin rằng giá năng lượng hạ nhiệt sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng hơn 1,2%, Caterpillar dẫn đầu nhóm cổ phiếu công nghiệp đi lên trong phiên này. Trong nhóm ngân hàng, cổ phiếu JPMorgan Chase nổi trội hơn cả với mức tăng gần 3,7%.

Trong phiên giao dịch thứ ba với tư cách là một công ty đại chúng sau vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục vào tuần trước, cổ phiếu công ty khai phá vũ trụ và trí tuệ nhân tạo SpaceX tiếp tục cho thấy sức tăng mạnh. Mã SPCX chốt phiên với mức tăng gần 5% và trong phiên, có lúc SpaceX vượt qua cả hai “ông lớn” công nghệ lâu năm là Microsoft và Amazon về giá trị vốn hóa thị trường.

Cổ phiếu SpaceX đóng cửa ở mức giá gần 202 USD/cổ phiếu, so với mức giá IPO là 135 USD/cổ phiếu.

Trước phiên này, chứng khoán Mỹ đã tăng điểm mạnh trong phiên ngày thứ Hai, khi nhà đầu tư lạc quan về thỏa thuận hòa bình mà Mỹ và Iran tuyên bố đã đạt được vào cuối tuần trước. Theo kế hoạch, thỏa thuận này sẽ được chính thức ký kết tại Geneva, Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6).

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại vào ngày thứ Sáu này, ngay sau khi thỏa thuận được ký. Ngày thứ Ba, ông nói thêm rằng eo biển Hormuz sẽ tiếp tục mở không thu phí sau giai đoạn 60 ngày đầu tiên.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Cùng ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã khởi động cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra trong hai ngày, dưới sự chủ trì lần đầu tiên của tân Chủ tịch Kevin Warsh. Theo dự báo, Fed sẽ không có động thái lãi suất nào trong lần họp này. Thay vào đó, thị trường đang chờ xem liệu Fed sẽ phát tín hiệu như thế nào về đường đi của lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay.

Việc giá dầu giảm nhanh đang làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang phản ánh khả năng 60% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, từ mức 70% của tuần trước.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích giữ quan điểm thận trọng về triển vọng lãi suất.

“Chúng ta vẫn chưa thoát hiểm”, chiến lược gia trưởng Andy Goldberg của công ty Nomura Asset Management International nhận xét với hãng tin CNBC.

Ông Goldberg cho rằng giá dầu giảm nhanh có thể sẽ kéo tỷ lệ lạm phát toàn phần giảm theo, nhưng cùng với đó, người tiêu dùng Mỹ sẽ có thêm tiền để chi tiêu và tâm lý của họ cũng trở nên lạc quan hơn. “Khi đó, áp lực lạm phát sẽ tăng. Chủ tịch Fed đang đối mặt với một sự cân bằng khó khăn”, ông nhận xét.