Dow Jones cao chưa từng thấy, giá dầu tăng trở lại

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (29/6), với chỉ số Dow Jones lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 52.000 điểm, một phần nhờ sự gia nhập của cổ phiếu Alphabet...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Giá dầu thô bật tăng sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ trước chiến tranh vào tuần trước, dù Mỹ và Iran sắp bước vào một vòng đàm phán mới.

Chốt phiên, Dow Jones tăng 303,63 điểm, tương đương tăng 0,59%, đạt 52.182,74 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,18%, đạt 7.440,43 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 2,07%, đạt 25.820,14 điểm.

Alphabet là một trong những cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào phiên tăng này, với mức tăng gần 5% trong ngày giao dịch đầu tiên với tư cách là một thành viên của Dow Jones.

Sau khi bị bán mạnh trong tuần trước, các cổ phiếu chip cũng bắt đầu được mua lại trong phiên này. Điển hình trong số này là ba cổ phiếu Astera Labs, KLA và Applied Materials với mức tăng tương ứng 16%, 12% và 11%. Quỹ VanEck Semiconductor ETF chuyên cổ phiếu chip chốt phiên với mức tăng hơn 3%.

Vào ngày thứ Sáu tuần này, các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ Quốc khánh. Giới phân tích cho rằng việc thanh khoản trên thị trường giảm xuống mức thấp trước kỳ nghỉ có thể khiến các chỉ số biến động mạnh hơn.

“Với lượng thanh khoản ít hơn, các chuyển động có thể lớn hơn bình thường. Bây giờ cũng đã là cuối quý 2, nên một số quỹ có thể đang chốt lời để báo cáo kết quả với khách hàng. Nhiều cổ phiếu lớn đã tăng thực sự tăng giá mạnh trong năm nay, và giờ là lúc việc hiện thực hóa lợi nhuận đối với những cổ phiếu đó có thể được tiến hành”, nhà quản lý danh mục Joe Tigay của công ty Equity Armor Investments nhận định với hãng tin CNBC.

Diễn biến chỉ số S&P 500, thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ, từ đầu năm tới nay - Nguồn: Trading Economics.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng 1,9%, đóng cửa ở mức 70,56 USD/thùng. Hôm thứ Sáu, giá dầu WTI chốt phiên dưới 70 USD/thùng lần đầu tiên kể từ hôm 27/2 - một ngày trước khi chiến tranh bắt đầu.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,3%, chốt ở mức 72,92 USD/thùng.

Một loạt các cuộc đụng độ giữa lực lượng của Mỹ và Iran đã xảy ra vào cuối tuần vừa rồi, đe dọa làm chệch hướng cuộc đàm phán nhằm tiến tới chấm dứt chiến tranh. Ngày đầu tuần, giới chức Mỹ cho biết hai bên sẽ dừng đụng độ và cho phép tàu thương mại di chuyển tự do qua eo biển Hormuz.

Cùng ngày Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran sẽ có vòng đàm phán mới ở thủ đô Doha của Qatar vào ngày 30/6. “Iran đã đề nghị có một cuộc gặp. Cuộc gặp sẽ diễn ra ở Doha vào ngày mai”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Giới phân tích cho rằng khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn còn bấp bênh, và mối lo này đưa giá dầu tăng trở lại sau khi giảm về mức thấp nhất kể từ trước chiến tranh vào tuần trước.

Tuy nhiên, các chuyên gia chiến lược tại ngân hàng ING nhận định nhà đầu tư trên thị trường năng lượng dường như đang quá lạc quan về tiến độ phục hồi nguồn cung dầu từ khu vực Vịnh Ba Tư. Trong một báo cáo công bố vào ngày thứ Hai, hai chuyên gia Warren Patterson và Ewa Manthey của ING cho rằng các diễn biến xảy ra vào cuối tuần qua đã làm nổi bật những rủi ro vẫn đang bủa vây thị trường dầu mỏ.

“Giới đầu tư dường như vẫn phớt lờ những diễn biến này và thay vào đó lại tập trung vào tác động của việc dòng chảy dầu thô tiếp tục phục hồi đối với cán cân cung-cầu dầu toàn cầu”, báo cáo viết.

"Tâm lý chủ quan này thật khó hiểu và rõ ràng tiềm ẩn nguy cơ giá dầu tăng mạnh nếu quá trình phục hồi nguồn cung diễn ra chậm chạp, hoặc nếu tình hình căng thẳng leo thang trở lại. Mặc dù xét về mặt kỹ thuật, thị trường dầu mỏ đang ở vùng bán quá nhiều, nhưng đà giảm dường như vẫn đang chiếm ưu thế”, hai vị chiến lược gia nhận định.