Nasdaq giảm liền 5 phiên, giá dầu thấp nhất từ trước chiến tranh

Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (26/6), với chỉ số Nasdaq giảm 5 phiên liên tiếp khi nhà đầu tư chuyển vốn từ các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn sang các nhóm cổ phiếu có tính phòng thủ cao hơn. Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu.

Lúc đóng cửa Nasdaq giảm 0,24%, còn 25.297,62 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,05%, còn 7.354,02 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 44,51 điểm, tương đương giảm 0,09%, còn 51.876,11 điểm.

Cả tuần này, S&P 500 giảm gần 2%. Nasdaq giảm 4,6% với chuỗi 5 phiên giảm liên tục từ đầu tuần. Riêng Dow Jones hưởng lợi từ việc các nhà đầu tư mua vào các cổ phiếu blue-chip, tăng 0,6% cả tuần.

Nhóm cổ phiếu chip suy yếu trong phiên này sau khi tờ báo New York Times đưa tin nói rằng OpenAI đang xem xét hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng sang năm 2027 do chứng kiến cổ phiếu SpaceX tăng mạnh rồi lại sụt giảm chóng mặt sau vụ chào sàn mới đây, trong bối cảnh cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) nói chung biến động mạnh. Tuần này, cổ phiếu SpaceX giảm hơn 13%.

Một báo cáo của ngân hàng JPMorgan Chase nhận định thông tin trên làm dấy lên lo ngại về khả năng OpenAI có thể duy trì việc đầu tư mạnh vào hạ tầng AI, “xét tới việc họ hoãn kế hoạch huy động vốn từ thị trường chứng khoán”.

Nhà phân tích Adam Crisafulli của công ty Vital Knowledge nhận định việc OpenAI hoãn IPO “có thể làm chậm lại tốc độ đầu tư cho hạ tầng AI”.

Với những đánh giá như vậy, cổ phiếu các hãng chip đồng loạt sụt mạnh, như Micron giảm hơn 6%, AMV giảm 2%, và Intel giảm hơn 3%.

Lực bán tháo cổ phiếu công nghệ trong phiên ngày thứ Sáu đặc biệt mạnh tại thị trường châu Á. Cổ phiếu SoftBank Group - công ty Nhật Bản giữ vai trò chủ lực trong việc hậu thuẫn OpenAI - giảm hơn 12% trong phiên này. Tại thị trường Hàn Quốc, nơi các cổ phiếu liên quan tới AI dẫn đầu sự tăng trưởng bùng nổ trong thời gian qua, chỉ số Kospi giảm hơn 5,8%.

Chiến lược gia Ross Mayfield của ngân hàng đầu tư Baird cho rằng sự dịch chuyển của dòng tiền từ cổ phiếu công nghệ sang các nhóm phòng thủ có thể kéo dài sang tháng 7, xét tới việc giá cổ phiếu chip đã tăng quá nhiều trong thời gian quá dài. Dù vậy, ông Mayfield vẫn lạc quan về triển vọng tăng giá của cổ phiếu chip trong dài hạn.

“Tôi vẫn đặt cược vào sự tăng giá nổi trội của cổ phiếu chip và cổ phiếu hạ tầng AI trong 12 tháng tới vì nhu cầu là rất lớn”, ông nói.

Nhóm cổ phiếu công nghệ thuộc S&P 500 giảm 1% trong phiên ngày thứ Sáu, trong khi nhiều cổ phiếu blue-chip trong Dow Jones ghi nhận mức tăng mạnh. Trong đó phải kể đến Eili Lilly với mức tăng 7% hay Johnson & Johnson với mức tăng 4%. Nhóm cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu của S&P 500 tăng gần 1%, còn nhóm tài chính và tiện ích tăng tương ứng 0,8% và 0,4%.

Dữ liệu cho thấy sự cải thiện nhiều hơn dự báo trong tâm lý người tiêu dùng Mỹ cũng hỗ trợ thị trường trong phiên này.

Dù vậy, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất trong năm nay vẫn đang là một mối lo của nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall.Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nói Fed có thể cần phải tăng lãi suất một lần trong năm nay để chống lại sự gia tăng lạm phát do xung đột ở Trung Đông.

Giá dầu thô giảm mạnh trong phiên ngày thứ Sáu, dù Tổng thống Donald Trump nói rằng Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ. Theo hãng tin Reuters, có thêm nhiều tàu chở dầu vượt qua được eo biển Hormuz, giúp giải tỏa mối lo về nguồn cung, cho dù vào hôm thứ Tư đã xảy ra một vụ tấn công nhằm vào một tàu chở hàng ở Vịnh Oman, gần Hormuz.

Giá dầu thô Brent giao tháng 8 tại London giảm 4,3%, chốt ở mức 71,99 USD/thùng. Giá dầu WTI giao tháng 8 tại New York giảm 3,7%, chốt ở 69,23 USD/thùng. Đây đều là mức giá thấp nhất của mỗi loại dầu kể từ trước khi chiến tranh bắt đầu.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, căng thẳng ở Trung Đông vẫn đang ở mức cao, khi tiến trình đàm phán để đi đến một thỏa thuận hòa bình lâu dài còn nhiều vướng mắc.

Chủ tịch Quốc hội Iran hôm thứ Năm tuần này bác bỏ tuyên bố trước đó của chính quyền ông Trump rằng một phần tài sản bị đóng băng của Iran được giải phóng theo thỏa thuận giữa hai bên sẽ được dùng để mua nông sản Mỹ. Trong khi đó, giới chức Mỹ giữ lập trường rằng bất kỳ việc giải phóng tài sản đóng băng nào của Iran cũng cần phải có sự thông qua của Mỹ.

“Như Phó tổng thống JD Vance đã công bố trong tuần này, nếu tài sản của Iran được giải phóng, số tiền đó sẽ được dùng để mua nông sản Mỹ phục vụ cho người dân Iran”, một quan chức Mỹ nói với hãng tin CNBC

Ông Scott Nations, Chủ tịch công ty Nations Indexes nói với CNBC rằng “còn có quá nhiều câu hỏi về thỏa thuận thực sự” giữa Mỹ và Iran. “Tôi cho rằng chúng ta đang quá lạc quan, vì thực sự chưa có vấn đề nào được giải quyết. Về phần Iran, họ thừa biết họ có thể gây ảnh hưởng lên kinh tế toàn cầu thông qua việc đóng eo biển Hormuz”, ông nói.