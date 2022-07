Du lịch Thanh Hóa tăng trưởng mạnh, dự thu hơn 18.000 tỷ đồng năm 2022

Bắt đầu từ thời điểm du lịch mở cửa trở lại, ngày 15-3, tỉnh Thanh Hoá đã xây dựng “điểm đến xanh”, “tuyến du lịch xanh” tạo hành lang an toàn đón khách, đồng thời tập trung đẩy mạnh các hoạt động kích cầu du lịch, cố gắng đạt mục tiêu theo kịch bản tăng trưởng của ngành du lịch trong năm 2022.

Sự chủ động của Thanh Hóa đã ngay lập tức tạo ra sức bật mạnh mẽ cho ngành du lịch địa phương này.

Cụ thể, tổng lượng khách du lịch đến Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 6,8 triệu lượt, bằng 68,2% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 44.550 lượt, tăng gấp 2,18 lần, tổng thu du lịch ước đạt 11.557 tỷ đồng, tăng gấp 2,61 lần so với 6 tháng đầu năm 2021 và đạt 64,5% kế hoạch năm 2022.

Đặc biệt, lượng khách du lịch đăng ký lưu trú tại các khu, điểm du lịch tăng đột biến trong tháng 6. Đáng chú ý, trong tổng số hơn 6,8 triệu lượt khách, du lịch biển Sầm Sơn đã đón hơn 4 triệu lượt khách.

Phù Luông, SaPa xứ Thanh đang trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn

Ngoài ra, du lịch cộng đồng ở khu vực miền núi tỉnh cũng thu hút du khách đến nghỉ dưỡng và thường “cháy phòng” vào các ngày cuối tuần, như khu du lịch cộng đồng Pù Luông, thác Hiểu (huyện Bá Thước), bản Mạ (huyện Thường Xuân), thác Mây (huyện Thạch Thành), thác Ma Hao (huyện Lang Chánh)…

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong năm 2022 trên địa bàn Thanh Hóa sẽ diễn ra gần 50 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, phấn đấu đón trên 10 triệu lượt khách, trong đó hơn 440.000 khách du lịch quốc tế, tổng doanh thu du lịch đạt gần 18.000 tỷ đồng.

Trước đó, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, tỉnh Thanh Hoá đã đón gần 900.000 lượt khách về tham quan, du lịch. Trong 4 ngày nghỉ lễ, lượng khách du lịch đến Thanh Hoá tăng đột biến, thuộc diện cao nhất cả nước, đạt 898.000 lượt, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 577.400 lượt, tăng 85,6% so với năm 2021. Đây là lượng du khách đông kỷ lục từ trước đến nay, đưa Thanh Hóa trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về lượng du khách trong dịp nghỉ lễ này.

Bãi biển Sầm Sơn luôn đông nghịt du khách tắm biển

Theo thông tin từ UBND thành phố Sầm Sơn, địa phương "trọng điểm" du lịch của Thanh Hóa, tính đến ngày 21-6-2022. địa phương này đã đón được trên 4,1 triệu lượt khách, gấp 2,59 lần cùng kì năm 2021, vượt 17,88% kế hoạch năm; phục vụ được 8.431.444 ngày khách, gấp 2,35 lần cùng kì năm 2021, vượt 2,2% kế hoạch. Doanh thu đạt 3.450 tỷ đồng, gấp 2,47 lần cùng kì năm 2021, vượt 9% kế hoạch năm 2022.

Để đạt kết quả tích cực nêu trên, thành phố Sầm Sơn đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch để kích cầu du lịch với mục tiêu từng bước xây dựng Sầm Sơn trở thành “Thành phố của lễ hội”.

Rất nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội liên tục được tổ chức ở Sầm Sơn

Cụ thể, từ ngày 24-4-2022, Sầm Sơn chính thức mở cửa đón du khách với nhiều hoạt động du lịch, văn hoá với 19 lễ hội, chương trình văn hoá nghệ thuật, kỷ niệm như: Lễ hội cầu Phúc đền Độc Cước; Kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2022; lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái; lễ hội Carnival đường phố...

Lễ hội hóa trang trên phố biển Sầm Sơn

Bên cạnh đó, thành phố cũng đã chú trọng đa dạng hóa sản phẩm để thu hút du khách và kéo dài thời gian hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quảng bá du lịch, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn tắm biển... nhằm từng bước xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế.