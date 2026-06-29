Ngành bán lẻ kích cầu tiêu dùng giữa năm với loạt ưu đãi hấp dẫn
TTuệ Mỹ
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Việc Quốc hội thông qua chủ trương tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ đến hết năm 2026 được đánh giá là một trong những chính sách hỗ trợ thiết thực nhất trong bối cảnh sức mua đang phục hồi…
Sau giai đoạn chịu tác động từ suy giảm kinh tế
và xu hướng thắt chặt chi tiêu của người dân, nhiều doanh nghiệp bán lẻ đang từng
bước phục hồi hoạt động kinh doanh. Dù vậy, người tiêu dùng hiện vẫn ưu tiên
các mặt hàng thiết yếu, cân nhắc kỹ hơn trong chi tiêu. Trong
bối cảnh đó, việc giảm thuế VAT giúp nhiều mặt hàng có mức giá hợp lý
hơn, qua đó góp phần thúc đẩy nhu cầu mua sắm.
Lợi ích từ chính sách giảm thuế VAT không chỉ
dừng lại ở việc gia tăng doanh số. Việc có thêm dư địa về chi phí giúp doanh
nghiệp bán lẻ linh hoạt hơn trong đầu tư
vào nền tảng bán hàng trực tuyến và các hoạt động chuyển đổi số. Đồng thời,
chính sách này cũng tạo thêm không gian để doanh nghiệp phối hợp với các nhà
cung cấp triển khai giảm giá quy mô lớn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách
hàng.
Khởi động từ ngày 17/6, Lotte Max
Sale thu hút người tiêu dùng với hàng nghìn sản phẩm giảm giá sâu thuộc các
ngành hàng thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng thiết yếu. Các
chương trình nổi bật như “Đại tiệc thương hiệu”, “Siêu giảm – Siêu tiết kiệm”, “Siêu
phẩm mỗi ngày” với mức giảm đến 50%, cùng nhiều ưu đãi mua 1 tặng 1 và combo tiết
kiệm được áp dụng rộng rãi trong toàn hệ thống.
Bên cạnh ưu đãi tại siêu thị, chương trình Lotte
Max Sale Extra 10 cũng góp phần gia tăng sức hút với nhiều thương hiệu ẩm thực,
giải trí, làm đẹp và mua sắm như Lotteria, Lotte Cinema, Phúc Long, Kichi
Kichi, Gogi House, tiNiWorld hay MyKingdom… Trước sức hút của giai đoạn đầu, Lotte
Mart Việt Nam tiếp tục nối dài chương trình Lotte Max Sale nhằm kích cầu tiêu
dùng, bán lẻ dịp giữa năm.
Từ ngày 1/7 đến 14/7, hệ thống sẽ triển khai
thêm nhiều chương trình khuyến mại mới, áp dụng trên hàng trăm mặt hàng, đồng
thời duy trì các ưu đãi dành cho khách hàng mua sắm trực tiếp tại siêu thị và
trên kênh trực tuyến. Song song, Lotte Mart tiếp tục áp dụng thêm nhiều quyền lợi
riêng cho khách hàng thành viên. Người tiêu dùng có thể đăng ký thành viên trực
tiếp tại siêu thị hoặc thông qua ứng dụng Lotte MART Online để tiếp cận các ưu
đãi độc quyền, tích điểm và sử dụng coupon điện tử.
Tương tự, chương trình “Gia đình Việt - đại sứ
xanh” được siêu thị Co.op Mart triển khai trên toàn hệ thống. Theo đó, các siêu
thị giảm giá lên đến 50% cho hơn 5.000 sản phẩm thuộc nhóm hàng thiết, đặc biệt
nhóm thực phẩm tươi sống đạt chuẩn và sản phẩm “Tick xanh trách nhiệm” được áp
dụng hình thức mua 2 tính tiền 1 hoặc giảm giá đến 40%.
Không chỉ tập trung vào thực phẩm, đồ uống, hệ
thống siêu thị Co.op Mart còn đẩy mạnh ưu đãi cho các sản phẩm chống nóng và
chăm sóc cơ thể mùa hè như bình đá, quạt điện, quạt hơi nước, kem chống nắng, sữa
tắm, sữa dưỡng thể… cùng nhiều mặt hàng thời trang du lịch như đồ bơi, kính
mát, trang phục ngày hè.
Nhằm tri ân khách hàng, từ nay đến hết ngày
15/7, hệ thống siêu thị GO! cũng giảm giá đến 34% cho các lốc nước ngọt, nước
trái cây, và trà xanh... Ưu đãi các sản phẩm Nestlé 18%, sườn đông lạnh và chân
gà CP giảm giá từ 30 - 38%; các loại rau xanh như xà lách, dưa chuột, cà chua
giảm giá từ 22 - 32%; sản phẩm sữa chua thương hiệu Milo, Vinamilk được giảm
giá đến 30%...
Trong khi đó, nhằm hỗ trợ người tiêu dùng trong
mùa nắng nóng và mùa World Cup, hệ thống siêu thị điện máy tại Hà Nội và TP.HCM
đồng loạt tổ chức chương trình giảm giá các mặt hàng điều hòa, quạt, TV... Cụ thể
các dòng sản phẩm Inverter thế hệ mới từ như Daikin,
Panasonic, LG, Casper, Coex... được giảm giá từ 15 - 21%. Sản phẩm tủ lạnh
Samsung, LG, Hitachi, Panasonic... giảm giá 50%; quạt điều hòa của các thương
hiệu Sunhouse, Coex, Hòa Phát… được giảm giá từ 30 - 48% so với giá niêm yết.
Thời gian này, hệ thống siêu thị Media Mart, HC,
Pico, Điện máy Xanh… đều tổ chức chương trình khuyến mại giảm giá cho sản phẩm
tivi từ 8 - 33%. Cụ thể, Smart Tivi Samsung FHD 43 inch UA43F6000F giảm giá 24%
từ 7,9 triệu giảm giá xuống còn 6 triệu đồng, Smart Tivi OLED Samsung AI 4K 65
inch QA65S90F giảm giá 34%...
Thậm chí, mùa khuyến mại giữa năm còn lan rộng
sang các ngành hàng bán lẻ thời trang, mỹ phẩm và giày dép. Nhiều doanh nghiệp lựa chọn
kết hợp giảm giá trực tiếp với các chương trình tích điểm, hoàn tiền, bốc thăm
trúng thưởng hoặc ưu đãi khi mua theo nhóm sản phẩm.
Song song đó, các sàn
thương mại điện tử và ứng dụng mua sắm của doanh nghiệp cũng đồng loạt tung mã
giảm giá, miễn phí vận chuyển và ưu đãi thanh toán không dùng tiền mặt. Từ đó,
người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn, đồng thời tạo sức lan tỏa cho các
chương trình kích cầu tiêu dùng trong mùa hè.
Tháng 7 tới đây, đợt kích cầu tiêu dùng quy mô
lớn sẽ được áp dụng trên phạm vi cả nước. Theo Quyết định số 1184/QĐ-BCT của Bộ
Công Thương, Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026 -
The First Vietnam Grand Sale 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 31/7. Trong thời
gian này, doanh nghiệp bán lẻ được triển khai nhiều hình thức khuyến mại với hạn mức
khuyến mại và mức giảm giá tối đa đến 100%, nhằm thúc đẩy sức mua của thị trường.
Tại TP.HCM, nhiều hoạt động kết nối thương mại
và kích cầu tiêu dùng cũng được triển khai. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu
tư TP.HCM phối hợp cùng Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) tổ chức
các chương trình giảm giá, bán hàng theo combo tiết kiệm, giới thiệu sản phẩm mới
nhằm gia tăng lựa chọn cho khách hàng.
Bên cạnh các chương trình giảm giá trực tiếp,
ngành công thương cũng hướng tới những giải pháp dài hạn nhằm giúp người tiêu
dùng tiếp cận sản phẩm chất lượng với chi phí phù hợp. TP.HCM đang triển khai
các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn phát triển bền vững, giảm
chi phí sản xuất và thúc đẩy tiêu dùng xanh.
Các chuyên gia nhận định, việc đẩy mạnh khuyến
mại trong giai đoạn hiện nay không chỉ giúp người dân giảm áp lực chi tiêu mà
còn tạo động lực cho doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu, giải phóng hàng tồn
kho và mở rộng thị trường. Khi sức mua được cải thiện, các hoạt động kích cầu sẽ
trở thành một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng
thương mại trong nửa cuối năm 2026.
Mới đây, Nghị
định số 239/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định
về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại.
Theo đó, hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại,
dùng để khuyến mại không bao gồm rượu,
xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc kê đơn (trừ trường hợp khuyến mại
cho thương nhân kinh doanh thuốc), dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công
lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập,
hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến
mại theo quy định tại Điều 100 Luật Thương mại...
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