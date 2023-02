DXG muốn chuyển nhượng 16,6 triệu cổ phần của Sài Gòn Riverview cho Hội An Invest

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại CTCP Sài Gòn Riverview cho CTCP Hội An Invest.

Cụ thể, DXG sẽ chuyển nhượng hơn 16,6 triệu cổ phần Sài Gòn Riverview, tương đương 99,99% vốn, cho Hội An Invest với giá 10.000 đồng/cp. Giá trị thương vụ ước tính hơn 166 tỷ đồng. Mục đích chuyển nhượng là nhằm tái cấu trúc cơ cấu sở hữu của Sài Gòn Riverview theo định hướng của Công ty.

Trước đó, HĐQT DXG thông qua việc vay 1.080 tỷ đồng, lãi suất 8%/năm với thời hạn vay 1 năm và tự động tái tục nhằm bổ sung vốn kinh doanh hoặc đầu tư dự án.

Được biết, SSI Research ước tính quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ cơ cấu khoảng 19% danh mục hiện tại (95 triệu USD trong tổng giá trị danh mục 504 triệu USD) sang các cổ phiếu Việt Nam trong kỳ tới đây.

Dựa trên số liệu cập nhật ngày 17/2, dự báo chỉ số MarketVector Vietnam Local Index có thay đổi như sau: DXG cũng có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn điều kiện về vốn hóa; STB có thể bị loại khỏi chỉ số do cổ phiếu đã đạt ngưỡng tối đa về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; DCM được thêm vào danh mục chỉ số mới vói lượng mua dự kiến 5 triệu cổ phiếu.

Mới đây, Nhóm quỹ Dragon Capital vừa thông báo đã bán hơn 10 triệu cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh từ ngày 13/2 đến ngày 15/2. Cụ thể, ngày 13/2, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] đã lần lượt bán ra 1,55 triệu cổ phiếu và 200.000 cổ phiếu DXG.

Tiếp đến ngày 15/2, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company tiếp tục bán ra 850.000 cổ phiếu DXG. Bên cạnh đó, 2 quỹ khác là CTBC Vietnam Equity Fund và Vietnam Enterprise Investments Limited cũng bán ra lần lượt 1,5 triệu cổ phiếu và 3,75 triệu cổ phiếu DXG. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ ngoại này tại DXG giảm xuống còn 107.072.434 cổ phiếu, chiếm 17,55% vốn tại DXG.

Được biết, DXG đã có báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2022 với doanh thu thuần giảm 57% so với cùng kỳ đạt 984 tỷ đồng do doanh thu thấp cho cả mảng dịch vụ môi giới và phát triển bất động sản.

Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC), hoạt động kinh doanh thấp của mảng dịch vụ môi giới là do giao dịch bất động sản yếu đi trong bối cảnh ngành bất động sản hiện tại đang phải đối mặt với những thách thức.



Trong khi đó, số lượng căn bàn giao trong quý 4/2022 thấp hơn dự kiến đã ảnh hưởng đến mảng phát triển bất động sản. Ngoài ra, DXG ghi nhận chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp cao là 698 tỷ đồng - tương đương 71% doanh thu quý 4/2022 - chủ yếu do chi phí dự phòng cao 277 tỷ đồng trong quý. Do đó, DXG ghi nhận lỗ từ hoạt động kinh doanh 264 tỷ đồng và lỗ ròng 408 tỷ đồng trong quý 4/2022 so với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 275 tỷ đồng trong quý 4/2021.

Trong cả năm 2022, doanh thu thuần của DXG giảm 45% so với cùng kỳ đạt 5,6 nghìn tỷ đồng trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giảm 87% so với cùng kỳ đạt 149 tỷ đồng. Do lợi nhuận cả năm 2022 của DXG thấp hơn kỳ vọng của VCSC và VCSC cho rằng có rủi ro giảm đối với dự báo của VCSC cho năm 2023 như đã nêu trong Báo cáo cập nhật gần nhất ngày 05/12/2022, dù cần thêm đánh giá chi tiết.