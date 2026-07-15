CPI Mỹ xuống thang, Chủ tịch Fed tiếp tục cam kết chống lạm phát

“Nếu chính sách đúng đắn, và đó là điều chúng tôi sẽ làm được, lạm phát tăng của 5 năm qua sẽ chỉ còn là câu chuyện của quá khứ”, ông Warsh nói...

Chủ tịch Fed Kevin Warsh trong cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 14/7/2026 - Ảnh chụp màn hình.

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy lạm phát ở Mỹ giảm nhanh hơn so với kỳ vọng. Tuy nhiên, trong cuộc điều trần trước Quốc hội nước này, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục khẳng định cam kết đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

Phát biểu trước Ủy ban Dịch vụ tài chính thuộc Hạ viện Mỹ vào ngày 14/7, ông Warsh đã nhấn mạnh sự cần thiết của một sự "thay đổi chế độ" trong chính sách tiền tệ nhằm giảm bớt “gánh nặng không công bằng” mà lạm phát đang đặt lên vai người dân và doanh nghiệp Mỹ.

Ông Warsh, người mới chỉ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Fed được gần 2 tháng, thể hiện rõ quyết tâm trong việc cải tổ cách thức hoạt động của ngân hàng trung ương này. Sau khi nhậm chức, ông đã thành lập 5 tổ công tác để xem xét toàn diện các khía cạnh hoạt động của Fed, từ truyền thông, công nghệ, bảng cân đối kế toán, dữ liệu kinh tế cho đến cách thức đánh giá lạm phát.

Tại buổi điều trần, ông Warsh nói rằng những nỗ lực này sẽ giúp tái cấu trúc Fed và thúc đẩy những cải cách cần thiết trong chính sách tiền tệ.

Trong bài phát biểu của mình, ông Warsh đã chỉ trích các chính sách trước đây của Fed, đặc biệt là chính sách "mục tiêu lạm phát trung bình linh hoạt" được áp dụng từ năm 2020. Chính sách này cho phép lạm phát vượt quá mục tiêu 2% sau những giai đoạn giá cả thấp, nhằm cân bằng việc làm. Tuy nhiên, ông Warsh cho rằng điều này đã dẫn đến tình trạng lạm phát cao kéo dài, gây áp lực lớn lên các hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ.

Nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới khẳng định “mục tiêu số 1 của Fed là đưa ra chính sách tiền tệ đúng đắn hoặc gần đúng nhất có thể”. “Nếu chính sách đúng đắn, và đó là điều chúng tôi sẽ làm được, lạm phát tăng của 5 năm qua sẽ chỉ còn là câu chuyện của quá khứ”, ông nói.

Bên cạnh việc nhấn mạnh nhiệm vụ chống lạm phát, ông Warsh cũng lạc quan về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là hoạt động đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp vào trí tuệ nhân tạo (AI). Ông cho rằng sự bùng nổ năng suất lao động nhờ AI có thể sẽ giúp giảm lạm phát, mặc dù quan điểm này vẫn còn gây tranh cãi trong giới kinh tế học.

Trước buổi điều trần này của ông Warsh, vào cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy lạm phát ở nước này giảm nhanh hơn so với dự báo.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 3,5% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm tốc mạnh so với mức tăng 4,2% ghi nhận trong tháng 5. Nếu so với tháng trước, CPI toàn phần giảm 0,4%.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, các nhà kinh tế đã dự báo CPI toàn phần tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

CPI lõi - thước đo không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - đi ngang so với tháng trước, sau khi tăng 0,2% trong tháng 5. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, CPI lõi tăng 2,6%, thấp hơn so với mức tăng 2,9% của tháng 5.

Sau khi dữ liệu này được đưa ra, các nhà giao dịch về cơ bản không còn đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Fed trong cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới, theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28-29/7 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

Ngoài ra, thị trường cũng chỉ còn đặt cược khả năng 60% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp vào ngày 15-16/9, giảm từ mức hơn 90% trước khi báo cáo CPI được công bố.

Phát biểu hôm 13/7, Thống đốc Fed Christopher Waller nói Fed có thể cần phải tăng lãi suất “trong ngắn hạn” nếu lạm phát lõi duy trì ở mức cao. Ông cũng cho rằng cần phải có vài tháng dữ liệu lạm phát xuống thang mới có thể thoải mái nghĩ tới việc không tăng lãi suất. Dù ông Waller không phải là người đại diện cho quan điểm của tất cả các nhà hoạch định chính sách tiền tệ trong Fed, góc nhìn của ông thường được xem là chỉ báo cho sự dịch chuyển trong quan điểm của Fed.

“Tôi cho rằng vấn đề không phải là liệu Fed có tăng lãi suất hay không, mà là bao giờ họ sẽ tăng lãi suất. Bức tranh lớn ở đây là cơn sốt đầu tư AI, cùng với những dấu hiệu khởi sắc về nhu cầu tiêu dùng. Những yếu tố này sẽ giữ cho lạm phát lõi cao hơn so với mục tiêu”, một báo cáo của công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics nhận xét.