GAS dự chi hơn 6.000 tỷ trả cổ tức 2025

Hội đồng quản trị GAS thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 25% vốn điều lệ là 24.129,5 tỷ đồng. Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 9/9 - 20/11/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu GAS trên TradingView.

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE) thông báo nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, HĐQT GAS thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 25% vốn điều lệ là 24.129,5 tỷ đồng - tương ứng khoảng 6.032 tỷ đồng. Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 9/9 - 20/11/2026.

Được biết theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/8/2026 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026, PV GAS có 24.743 cổ đông nắm giữ tương ứng 2,4 tỷ cổ phiếu. Tuy nhiên, tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết do các cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ chỉ đạt 102 triệu đơn vị, tương ứng 4,24% tổng số cổ phiếu.

Như vậy, PV GAS chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể: không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

PV Gas cam kết trong thời hạn một năm kể từ khi không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng cho đến khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy tư cách công ty đại chúng, PV GAS sẽ tiếp tục tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng theo quy định pháp luật.

Hiện, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang nắm khoảng 95,76% vốn tại PV GAS.

GAS dự kiến tổ chức ĐHCĐ bất thường vào ngày 14/09 tới để thông qua các vấn đề về nhân sự. VCSC cũng kỳ vọng thông tin cụ thể hơn về kế hoạch thoái vốn của PVN nhằm cải thiện tỷ lệ tự do chuyển nhượng và đáp ứng điều kiện niêm yết sẽ được công bố tại ĐHCĐ, từ 9h ngày 14/9 tới, tại Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, Tp.HCM theo hình thức trực tuyến.

Được biết, SSI đã có duy trì khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu GAS, với giá mục tiêu 12 tháng không đổi ở mức 86.000 đồng/cổ phiếu, dựa trên hệ số P/E mục tiêu giữ ở mức 16x, tương đương tiềm năng tăng giá 3%. SSI chuyển kỳ định giá sang năm 2027 để phản ánh tốt hơn triển vọng trung hạn của doanh nghiệp.

Theo luận điểm đầu tư của SSI thì chiến lược cân bằng nguồn cung: Việc khai thác các mỏ khí mới và tăng cường nhập khẩu LNG có thể nâng cao tính chủ động trong đảm bảo nguồn cung nhiên liệu trong nước, đồng thời bù đắp rủi ro suy giảm mỏ khí dài hạn.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp mảng khí tự nhiên cao hơn sẽ là yếu tố quan trọng giúp duy trì triển vọng lợi nhuận tích cực trong giai đoạn 2026-2027.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, GAS ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 81,3 nghìn tỷ đồng (+46% so với cùng kỳ) và 9 nghìn tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ). Mảng khí khô và LNG tiếp tục là mảng đóng góp lớn nhất, chiếm gần 60% doanh thu.

Kết quả kinh doanh quý 2/2026 vượt kỳ vọng của SSI, nhờ sản lượng cao hơn dự kiến và ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng 492 tỷ đồng khi GAS giảm đáng kể nợ xấu từ khách hàng lớn; Sau xung đột Trung Đông, giá dầu (FO Singapore và dầu thô Brent) tăng 23%-24% so với cùng kỳ, qua đó hỗ trợ mở rộng biên lợi nhuận và cũng là những yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận.

Ngoài ra, sản lượng khí khô cũng tăng 16% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ nhu cầu tích cực từ nhóm khách hàng điện (+26% so với cùng kỳ). SSI cho rằng điều này đến từ sản lượng điện toàn quốc tăng 10% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2026, khiến huy động nhiệt điện tăng để bù đắp sản lượng thủy điện yếu.

Triển vọng năm 2026-2027: Với kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, SSI dự báo doanh thu năm 2026 đạt 162 nghìn tỷ đồng (+20% so với cùng kỳ) và NPATMI đạt 16 nghìn tỷ đồng (+40% so với cùng kỳ). Theo kịch bản cơ sở của SSI, giá dầu có thể giảm trong năm 2027 từ nền cao của năm 2026, nhưng vẫn có thể duy trì cao hơn mức trước xung đột do những bất định kéo dài liên quan đến xung đột Trung Đông. Do đó, SSI dự báo NPATMI năm 2027 giảm 17% so với cùng kỳ, do giá dầu bình thường hóa và mức hoàn nhập dự phòng thấp hơn, hoặc có thể ghi nhận chi phí dự phòng.

SSI cho biết yếu tố hỗ trợ đối với GAS là đẩy nhanh đầu tư kho cảng LNG và tìm kiếm, phát triển các mỏ khí mới, cũng như gia tăng sử dụng LNG trong phát điện. Tuy nhiên đi kèm là rủi ro thiếu hụt khí tự nhiên cao hơn dự kiến; nhu cầu suy giảm do giá nhiên liệu toàn cầu duy trì ở mức cao; trì hoãn và thách thức trong phát triển điện khí LNG; xung đột Trung Đông kéo dài.