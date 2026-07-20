Giá hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ tăng mạnh

Giá hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ đã bất ngờ tăng mạnh trong tháng 6 vừa qua, do giá hàng hóa từ Trung Quốc có mức tăng theo tháng mạnh nhất trong hơn 18 năm...

Ảnh minh họa - Ảnh: LA Times.

Theo báo cáo ngày 17/7 từ Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ, giá hàng hóa nhập khẩu vào nước này đã tăng 0,3% so với tháng trước dù giá năng lượng giảm. Nếu so với cùng kỳ năm trước, giá hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ đã tăng 7,1% - mức tăng lớn nhất kể từ tháng 8/2022.

Diễn biến này trái ngược với dự báo mà các nhà kinh tế được khảo sát bởi Dow Jones đưa ra là mức giảm 0,8% trong tháng 6 so với tháng trước.

Một trong những yếu tố chính góp phần vào sự gia tăng của giá hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 6 là cơn sốt đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), khi giá của các sản phẩm máy tính, thiết bị ngoại vi và chất bán dẫn đều tăng.

Ngoài ra, các nhóm máy móc công nghiệp và máy dịch vụ cũng đã đẩy giá hàng hóa nhập khẩu nói chung tăng, cho dù giá các sản phẩm nhiên liệu và dầu nhờn giảm 0,4%. Trước đó, nhóm máy móc này đã ghi nhận mức tăng giá 12,6% trong tháng 5 so với tháng 4.

Xét về nguồn nhập khẩu, Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong sự gia tăng giá hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 6. Giá hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ tăng 0,9% so với tháng trước, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 1/2008. Mức tăng so với cùng kỳ năm trước là 1,3%, cao nhất kể từ kỳ 1 năm tính từ tháng 11/2021 đến tháng 11/2022.

Trong khi đó, giá xuất khẩu hàng hóa Mỹ sang Trung Quốc giảm 0,2% trong tháng 6 so với tháng 5 và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2022.

Báo cáo của BSL cũng cho thấy giá dầu giảm trong tháng 6 đã giúp hạ nhiệt giá cả ở Mỹ trong tháng 6, nhưng lạm phát đang có dấu hiệu lan rộng ra ngoài lĩnh vực năng lượng khi các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều chi phí tăng cao.

Giá hàng hóa xuất khẩu nói chung của Mỹ đã giảm 0,6% trong tháng 6 so với tháng trước, đánh dấu tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 5/2025. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm 2025, giá hàng hóa Mỹ xuất khẩu đã tăng 10,2%.

Cũng trong tuần vừa rồi, các báo cáo khác của BLS cho thấy cả giá tiêu dùng và giá bán buôn ở Mỹ đều giảm trong tháng 6 so với tháng trước, chủ yếu do giá năng lượng giảm khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tạm thời dịu đi. Nhưng gần đây, giá năng lượng đã leo thang trở lại khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Sáng nay (20/7), giá dầu Brent giao sau tại thị trường London, giá tham chiếu của thị trường dầu toàn cầu, đã tái lập mốc 90 USD/thùng, sau khi giảm về vùng 72 USD/thùng - bằng mức trước chiến tranh - vào đầu tháng này.

Kể từ khi Mỹ tấn công Iran vào cuối tháng 2, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phải đối mặt với câu hỏi lớn về lạm phát. Liệu áp lực giá cả tăng do chiến tranh chỉ là một vấn đề tạm thời hay kéo dài vẫn đang là một câu hỏi chưa có lời giải đáp xác đáng. Dù vậy, giới chức Fed dường như đang nghiêng về khả năng lạm phát sẽ cao dai dẳng.

Khi điều trần trước Quốc hội Mỹ trong tuần trước, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết ông không coi số liệu lạm phát yếu đi trong tháng 6 là dấu hiệu cho thấy nhiệm vụ đưa lạm phát về mục tiêu 2 của ngân hàng trung ương này đã hoàn tất. Trên thực tế, các báo cáo của BLS cho thấy giá tiêu dùng tăng 3,5% và giá bán buôn tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 6, dù cả hai chỉ số đều giảm so với tháng trước.

Hôm 16/7, Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, bà Lorie Logan nhận định lãi suất tham chiếu của Fed nên "cao hơn một chút" để giải quyết vấn đề lạm phát.

Tương tự, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, hôm 17/7 cũng gợi ý rằng chính sách tiền tệ của Fed cần phải thắt chặt hơn. "Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ của tôi, tôi nghe từ các doanh nghiệp nói rằng họ nghĩ chúng ta cần hành động để kiềm chế lạm phát, và từ những người tiêu dùng không thể trang trải cuộc sống về một cảm giác chán nản ngày càng tăng”, bà Hammack chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội LinkedIn.