Gia Lai phát động trồng 3.810 cây lâm nghiệp phân tán

Dự án "Hỗ trợ trồng cây lâm nghiệp cảnh quan và phát triển nông lâm kết hợp tại tỉnh Gia Lai" (GLAD) vừa phối hợp với UBND xã Chư Sê tổ chức Lễ phát động trồng cây phân tán năm 2026, mở đầu cho kế hoạch trồng 3.810 cây tại 25 điểm trên địa bàn xã Chư Sê. Đây cũng là hoạt động trồng cây đầu tiên của Dự án GLAD được triển khai tại Gia Lai.

Trồng cây tại Gia Lai

Lễ phát động diễn ra ngày 28/6 tại Trường Mầm non 20/10, với sự tham dự của đại diện Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, Hạt Kiểm lâm Chư Sê, UBND xã Chư Sê cùng các xã lân cận, Ban Quản lý Dự án GLAD, giáo viên nhà trường, đoàn viên thanh niên và đông đảo người dân địa phương.

Ban tổ chức cho biết hoạt động này đánh dấu năm đầu tiên Dự án GLAD triển khai chương trình trồng cây phân tán tại Gia Lai, góp phần tăng cường cây xanh tại các không gian công cộng, cải thiện cảnh quan và chất lượng môi trường. Đồng thời, chương trình hướng tới thúc đẩy sự tham gia của chính quyền địa phương, trường học, đoàn viên thanh niên và cộng đồng trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh sau khi trồng.

Chụp ảnh tập thể tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non 20/10 xã Chư Sê, cho biết việc trồng cây tại trường học, ven đường, bờ sông và ao hồ không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan mà còn tạo bóng mát, giảm bụi, hạn chế xói mòn và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

"Mỗi cây xanh được trồng hôm nay là một đóng góp thiết thực cho môi trường bền vững của địa phương trong tương lai", bà Hiền khẳng định.

Đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động trồng cây phân tán trong khuôn khổ Dự án GLAD, ông Trương Thanh Hà, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, cho rằng trong bối cảnh Gia Lai có không gian phát triển rộng lớn hơn sau sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu phát triển rừng, tăng diện tích cây xanh, phục hồi cảnh quan và cải thiện chất lượng môi trường ngày càng rõ nét. Dự án GLAD góp phần bổ sung nguồn lực và cách tiếp cận dài hạn cho các hoạt động trồng cây phân tán, phát triển nông lâm kết hợp, cải thiện sinh kế và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại địa phương.

Theo thông tin từ dự án, GLAD được triển khai trong giai đoạn 2025–2035 tại 70 xã phía Tây tỉnh Gia Lai, với mục tiêu trồng khoảng 2,2 triệu cây lâu năm thông qua các mô hình nông lâm kết hợp trên đất nông hộ, phủ xanh các không gian công cộng, các tuyến đường và ven sông. Dự án hướng tới mở rộng độ che phủ cây xanh, phục hồi đất suy thoái, cải thiện chất lượng môi trường, tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và tạo thêm lợi ích lâu dài cho cộng đồng địa phương.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, giáo viên, đoàn viên thanh niên và đại diện cộng đồng đã tham gia trồng cây tại khuôn viên Trường Mầm non 20/10, một trong 25 điểm trồng cây của dự án trên địa bàn xã Chư Sê. Hoạt động thể hiện cam kết chung của các bên trong việc xây dựng không gian xanh, an toàn và thân thiện hơn cho trẻ em, nhà trường và cộng đồng địa phương.

Theo dự kiến, trong vòng 30 năm, lượng cây xanh được trồng có thể hấp thụ khoảng 2 triệu tấn CO₂ sau khi đã trừ các yếu tố rủi ro và rò rỉ carbon. Mặc dù không đăng ký theo tiêu chuẩn tín chỉ carbon, dự án áp dụng các phương pháp luận carbon được quốc tế công nhận nhằm bảo đảm cách tiếp cận thận trọng, minh bạch và bền vững trong theo dõi tác động khí hậu.