Gia Lai phát động trồng 3.810 cây lâm nghiệp phân tán
CChu Khôi
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Dự án "Hỗ trợ trồng cây lâm nghiệp cảnh quan và phát triển nông lâm kết hợp tại tỉnh Gia Lai" (GLAD) vừa phối hợp với UBND xã Chư Sê tổ chức Lễ phát động trồng cây phân tán năm 2026, mở đầu cho kế hoạch trồng 3.810 cây tại 25 điểm trên địa bàn xã Chư Sê. Đây cũng là hoạt động trồng cây đầu tiên của Dự án GLAD được triển khai tại Gia Lai.
Lễ phát động diễn ra ngày 28/6 tại Trường Mầm non 20/10,
với sự tham dự của đại diện Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông
nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, Hạt Kiểm lâm Chư Sê, UBND
xã Chư Sê cùng các xã lân cận, Ban Quản lý Dự án GLAD, giáo viên nhà trường,
đoàn viên thanh niên và đông đảo người dân địa phương.
Ban tổ chức cho biết hoạt động này đánh dấu năm đầu tiên Dự án
GLAD triển khai chương trình trồng cây phân tán tại Gia Lai, góp phần tăng
cường cây xanh tại các không gian công cộng, cải thiện cảnh quan và chất lượng
môi trường. Đồng thời, chương trình hướng tới thúc đẩy sự tham gia của chính
quyền địa phương, trường học, đoàn viên thanh niên và cộng đồng trong việc
trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh sau khi trồng.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu
trưởng Trường Mầm non 20/10 xã Chư Sê, cho biết việc trồng cây tại trường học,
ven đường, bờ sông và ao hồ không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan mà còn tạo
bóng mát, giảm bụi, hạn chế xói mòn và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.
"Mỗi cây xanh được trồng hôm nay là một đóng góp thiết thực cho môi
trường bền vững của địa phương trong tương lai", bà Hiền khẳng định.
Đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động trồng cây phân tán
trong khuôn khổ Dự án GLAD, ông Trương Thanh Hà, Quyền Chi cục trưởng Chi cục
Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, cho rằng trong bối cảnh Gia Lai có không gian phát triển
rộng lớn hơn sau sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu phát triển rừng, tăng diện
tích cây xanh, phục hồi cảnh quan và cải thiện chất lượng môi trường ngày càng
rõ nét. Dự án GLAD góp phần bổ sung nguồn lực và cách tiếp cận dài
hạn cho các hoạt động trồng cây phân tán, phát triển nông lâm kết hợp, cải
thiện sinh kế và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại địa
phương.
Theo thông tin từ dự án, GLAD được triển khai trong giai
đoạn 2025–2035 tại 70 xã phía Tây tỉnh Gia Lai, với mục tiêu trồng khoảng 2,2
triệu cây lâu năm thông qua các mô hình nông lâm kết hợp trên đất nông hộ, phủ
xanh các không gian công cộng, các tuyến đường và ven sông.
Dự án hướng tới mở
rộng độ che phủ cây xanh, phục hồi đất suy thoái, cải thiện chất lượng môi
trường, tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và tạo thêm lợi ích lâu
dài cho cộng đồng địa phương.
Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, giáo viên, đoàn
viên thanh niên và đại diện cộng đồng đã tham gia trồng cây tại khuôn viên
Trường Mầm non 20/10, một trong 25 điểm trồng cây của dự án trên địa bàn xã Chư
Sê. Hoạt động thể hiện cam kết chung của các bên trong việc xây dựng không gian
xanh, an toàn và thân thiện hơn cho trẻ em, nhà trường và cộng đồng địa phương.
Theo dự kiến, trong vòng 30 năm, lượng cây xanh được trồng có thể hấp thụ
khoảng 2 triệu tấn CO₂ sau khi đã trừ các yếu tố rủi ro và rò rỉ carbon. Mặc dù
không đăng ký theo tiêu chuẩn tín chỉ carbon, dự án áp dụng các phương pháp
luận carbon được quốc tế công nhận nhằm bảo đảm cách tiếp cận thận trọng, minh
bạch và bền vững trong theo dõi tác động khí hậu.
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