Giá mua vàng nhẫn “rơi thẳng” 4 triệu đồng/lượng chỉ trong 1 tuần

Tính chung cả tuần, giá mua giảm từ 400 nghìn đến 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán giảm từ 900 nghìn đến 1,3 triệu đồng/lượng, cho thấy thị trường vẫn đang trong nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng.
Diễn biến tăng đồng loạt xuất hiện trên thị trường vàng miếng SJC trong phiên hôm nay (18/7) sau khi sụt giảm tới 2,5 triệu đồng/lượng chỉ trong hai phiên liên tiếp (16 – 17/7).
Theo bảng giá niêm yết công khai của các doanh nghiệp, Công ty SJC, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 144,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 147,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, giá mua, bán vàng miếng SJC tại ba doanh nghiệp trên vẫn duy trì ổn định, tăng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (17/7).
Sau 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp, Mi Hồng đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại mức 145 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 900 nghìn đồng/lượng đối với cả chiều mua và chiều bán.
Ngọc Thẩm là thương hiệu điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng miếng SJC mạnh nhất trên thị trường, với 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại 143,5 triệu – 147 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Khác với mức điều chỉnh đồng đều ở cả hai chiều mua và chiều bán, PNJ và Bảo Tín Minh Châu là hai đơn vị tăng giá bán mạnh hơn giá mua, kéo chênh lệch giá mua, bán tiếp tục giãn rộng.
PNJ và Bảo Tín Minh Châu cùng neo giá bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 147,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng tại hai doanh nghiệp này lần lượt niêm yết tại 144 triệu – 142,6 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 17/7, giá bán vàng miếng tại cả hai doanh nghiệp này đều tăng 900 nghìn đồng/lượng, cao gấp 3 lần so với giá mua, lần lượt ở mức 400 nghìn đồng/lượng và 300 nghìn đồng/lượng.
Ngược lại, giá mua vàng miếng tại Phú Quý tăng mạnh hơn so với giá bán. Tính đến 15 giờ, giá mua tăng 1 triệu đồng/lượng còn giá bán tăng 900 nghìn đồng/lượng, neo giá giao dịch tại ngưỡng 144 triệu – 147,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Nối dài nhịp suy yếu từ tuần trước, giá vàng miếng SJC trong tuần từ 13 – 18/07/2026 duy trì xu hướng đi xuống dù có xen kẽ một số nhịp hồi nhẹ. Ngay từ đầu tuần, mặt bằng giá đã lùi về quanh 145,4 triệu – 148,4 triệu đồng/lượng (mua – bán) và tiếp tục giảm trong các phiên sau đó, phản ánh tâm lý thận trọng và lực cầu suy yếu.
Tính chung cả tuần, giá mua giảm từ 400 nghìn đến 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán giảm từ 900 nghìn đến 1,3 triệu đồng/lượng, cho thấy thị trường vẫn đang trong nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng.
Thậm chí có thời điểm giá giao dịch vàng miếng ghi nhận mức thấp nhất trong tháng khi giá rơi về khoảng 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng phản ánh áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Giá có dấu hiệu nhích lên vào cuối tuần nhưng mức phục hồi chưa đủ mạnh để tạo ra sự đảo chiều rõ rệt.
Đáng chú ý, chênh lệch giá mua, bán tiếp tục duy trì ở mức cao, phổ biến 3 – 3,5 triệu đồng/lượng, thậm chí tới 4,9 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu cho thấy rủi ro đối với các quyết định mua bán ngắn hạn gia tăng và biên lợi nhuận kỳ vọng bị bào mòn đáng kể.
Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược thận trọng, hạn chế lướt sóng ngắn hạn do chi phí chênh lệch cao, đồng thời theo dõi sát các tín hiệu ổn định hơn của xu hướng trước khi gia tăng tỷ trọng nắm giữ.
Ở phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến giá giao dịch tại các hệ thống lớn cũng không nằm ngoài xu thế tăng. Tuy nhiên, biên độ tăng giữa các doanh nghiệp trong phiên trải dài từ 300 nghìn đến 1,9 triệu đồng/lượng.
Tại TP. Hồ Chí Minh, sau nhịp đi ngang trong phiên 17/7, giá giao dịch vàng miếng tại Ngọc Thẩm điều chỉnh tăng mạnh ở cả hai chiều mua và bán trong phiên hôm nay.
Tính đến 15 giờ, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại thương hiệu này vẫn duy trì ổn định ở ngưỡng 127,5 triệu – 131,5 triệu đồng/lượng từ phiên sáng, tăng lần lượt 1 triệu và 500 nghìn đồng/lượng. Tuy nhiên chốt tuần (13 – 18/07/2026), giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm sụt mạnh nhất, lên tới 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng nay tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán, đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 143 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên
Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch 143 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm tại Phú Quý đối với giá vàng nhẫn 9999 (mua - bán), tăng lần lượt 1 triệu đồng/lượng và 900 nghìn đồng/lượng.
Chung tuần, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại SJC vẫn giảm 1,4 triệu đồng/lượng còn tại Phú Quý giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên đầu tuần.
Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải chỉ bằng 30% so với ngưỡng phổ biến trên thị trường trong phiên hôm nay
Mở cửa phiên, Tập đoàn PNJ niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 142,5 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định trong suốt phiên, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 17/7. Tính chung cả tuần, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ giảm 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều neo ở mức 142,6 triệu và giá bán là 146,6 triệu đồng/lượng trong suốt phiên hôm nay. Tính 15 giờ, cả hai thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên, tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
So với giá chốt phiên đầu tuần, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm lần lượt 400 nghìn đồng/lượng và 200 nghìn đồng/lượng.
Trong khi đó, DOJI là thương hiệu duy nhất điều chỉnh tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng đối với giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng trong tuần.
Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp neo giá mua, bán vàng nhẫn cao nhất trên thị trường trong phiên hôm nay, ở mức 143,3 triệu – 147,3 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng/lượng so phiên 17/7.
Trên thị trường NewYork, đóng cửa phiên hôm qua (17/7), hợp đồng giá vàng giao ngay tăng hơn 1% so với giá chốt phiên 16/7, tiến lên mốc 4.016,9 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 18,14 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động ở mức 17,14 triệu – 17,94 triệu đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này ở ngưỡng 2,14 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9 lần so với các doanh nghiệp trên thị trường.
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