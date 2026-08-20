Giá nhiên liệu tăng, lợi nhuận các hãng hàng không quốc tế đồng loạt giảm

Giá nhiên liệu máy bay tăng mạnh đang tạo sức ép lên lợi nhuận của các hãng hàng không toàn cầu, ngay cả khi doanh thu và nhu cầu đi lại vẫn tăng…

Ảnh minh hoạ do AI thiết kế

Giá nhiên liệu đang trở thành một trong những biến số lớn nhất đối với hiệu quả kinh doanh của các hãng hàng không trong năm 2026. Tại những hãng có doanh thu tăng mạnh, chi phí nhiên liệu vẫn có thể tăng nhanh hơn, khiến phần lợi nhuận tạo ra từ tăng trưởng thị trường bị thu hẹp đáng kể.

Hai trường hợp tại châu Á là Singapore Airlines và Korean Air cho thấy khá rõ diễn biến này. Cả hai đều ghi nhận doanh thu tăng trong các quý gần nhất, nhưng lợi nhuận lại chịu sức ép trực tiếp từ chi phí nhiên liệu.

Theo thông tin mới được công bố, Singapore Airlines ghi nhận doanh thu kỷ lục 5,714 tỷ SGD trong quý 1 năm tài chính 2026/27, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước với doanh thu hành khách tăng 18,6%, trong khi tập đoàn vận chuyển 10,9 triệu hành khách, tăng 6,3%.

Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động giảm 73,8%, còn khoảng 106 triệu SGD. Lợi nhuận ròng chuyển từ mức lãi 186 triệu SGD cùng kỳ năm trước sang lỗ 76 triệu SGD.

Yếu tố gây sức ép lớn nhất là nhiên liệu khi chi phí nhiên liệu ròng của Singapore Airlines tăng 78,5%, tương đương thêm 991 triệu SGD, lên 2,253 tỷ SGD.

Cũng chịu sức ép từ chi phí nhiên liệu, Korean Air lợi nhuận trong quý 2/2026 chỉ đạt 261,8 tỷ won, giảm 34% so với cùng kỳ mặc cho doanh thu trong quý đạt đạt 5.019,9 tỷ won và là mức cao nhất từng ghi nhận trong một quý 2.

Theo dự báo từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), giá Jet fuel bình quân năm 2026 ở mức 152 USD/thùng, tăng gần 70% so với mức 90 USD/thùng của năm 2025. Trong khi đó, tổng chi phí nhiên liệu của các hãng hàng không toàn cầu được dự báo tăng từ 252 tỷ USD lên 350 tỷ USD, tương đương gần 40%.

Đáng chú ý, lượng nhiên liệu tiêu thụ của ngành được dự báo khoảng 104 tỷ gallon, tương đương năm 2025. Trong bối cảnh sản lượng nhiên liệu tiêu thụ được dự báo gần như không đổi, mức tăng hóa đơn nhiên liệu chủ yếu phản ánh tác động của giá.

Nhiên liệu theo đó sẽ chiếm khoảng 31,4% tổng chi phí vận hành của các hãng trong năm nay, tăng mạnh so với 25,4% năm 2025. Trong khi đó, tổng chi phí vận hành toàn ngành được IATA dự báo tăng khoảng 13%, nhanh hơn mức tăng 9,4% của doanh thu.

Khoảng cách này đang trực tiếp kéo lợi nhuận xuống. IATA dự báo lợi nhuận ròng của ngành hàng không toàn cầu năm 2026 chỉ đạt khoảng 23 tỷ USD, giảm gần một nửa so với 45 tỷ USD năm 2025. Biên lợi nhuận ròng giảm từ 4,2% xuống 2%, trong khi lợi nhuận bình quân trên mỗi hành khách giảm từ 9,1 USD xuống 4,5 USD.

Các hãng đang tìm cách chuyển một phần chi phí sang hành khách thông qua giá vé. IATA dự báo doanh thu hành khách năm 2026 tăng 9,2%, trong khi nhu cầu vận chuyển hành khách chỉ tăng 2,1%. Tuy nhiên, việc tăng giá vé chỉ có thể bù đắp một phần áp lực chi phí, khi khả năng chi trả của hành khách và sức cầu vẫn là giới hạn đối với các hãng.

Tại châu Á - Thái Bình Dương, IATA dự báo lợi nhuận các hãng giảm từ 9,8 tỷ USD năm 2025 xuống 6,6 tỷ USD năm 2026. Khu vực này còn chịu sức ép từ sự phụ thuộc vào nguồn dầu từ vùng Vịnh và việc một số đường bay phải thay đổi hành trình khi không phận bị hạn chế, làm tăng thời gian bay và tiêu thụ nhiên liệu.

Những kết quả này cho thấy bài toán của các hãng hàng không hiện không chỉ nằm ở khả năng tăng doanh thu. Khi nhiên liệu chiếm hơn 30% chi phí vận hành, tăng trưởng hành khách và doanh thu có thể vẫn tích cực nhưng lợi nhuận lại bị kéo ngược nếu chi phí nhiên liệu tăng nhanh hơn.