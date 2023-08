Giá tăng tới 90%, em Chủ tịch DXG muốn bán hơn 4 triệu cổ phiếu

Ông Lương Trí Tú thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE).

Theo đó, ông Lương Trí Tú, em ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT DXG đăng ký bán 4.057.971 cổ phiếu DXG, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 7/8 đến ngày 5/9/2023, theo phương thức thỏa thuận/khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, ông Trí Tú chỉ còn sở hữu 321.557 cổ phiếu DXG, tỷ lệ 0,053%.

Chốt phiên ngày 3/8, giá cổ phiếu này tăng nhẹ lên 18.700 đồng và tăng 90% so với mức giá thấp nhất năm 2023 (9.810 đồng/cổ phiếu) và tạm tính với mức thị giá hiện tại, ông Trí Tú sẽ thu về gần 76 tỷ đồng từ việc thoái vốn tại DXG.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 714 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 157 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ - trong khi quý 1/2023, công ty báo lỗ hơn 117 tỷ đồng.



DXG cho biết lợi nhuận giảm 40% chủ yếu là do hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản tiếp tục giảm mạnh do tình hình khó khăn chung của thị trường.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DXG đạt 1.091 tỷ đồng, giảm 67%; lợi nhuận sau thuế đạt 40 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 61 tỷ đồng, giảm 85%.

Năm 2023, Đất Xanh đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 158 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, Công ty mới hoàn thành 19,84% mục tiêu doanh thu và hoàn thành 38,6% mục tiêu lợi nhuận năm.