Giá USD tại các ngân hàng tăng, giảm đan xen

Ngày 17/2, Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm lên mức 24.577 VND/USD, tăng 15 đồng so với ngày 14/2. Theo quy định về biên độ +/-5%, tỷ giá trần là 25.806 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.348 VND/USD.

Cùng ngày, tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước cũng được điều chỉnh tăng 15 đồng đối với cả 2 chiều mua và chiều bán so với phiên cuối tuần trước (14/2), hiện giao dịch ở mức 23.399 – 25.755 VND/USD.

Cập nhật lúc 11h30 ngày 17/2, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại tăng, giảm đan xen.

Cụ thể, kết thúc phiên sáng 17/2, Vietcombank niêm yết giá USD mua vào ở mức 25.220 VND/USD, giá bán ra ở mức 25.610 VND/USD, tăng 30 đồng ở cả 2 chiều mua và bán so với chốt phiên cuối tuần trước (14/2). Chênh lệch giá mua/bán USD tại Vietcombank là 390 đồng. So với đầu năm 2025 (vào ngày 2/1), giá mua vào USD niêm yết tại Vietcombank giảm 9 đồng. Trong khi đó, giá USD bán ra vẫn ghi nhận mức tăng 51 đồng.

Đóng cửa phiên sáng 17/2, BIDV cũng điều chỉnh giá USD lên mức 25.240 - 25.600 VND/USD (mua vào – bán ra). Giá USD mua vào và bán ra tại VietinBank đều tăng 20 đồng so với chốt phiên 14/2. Chênh lệch giá mua/bán USD tại Vietinbank là 360 đồng. So với đầu năm (2/1/2025), giá mua/bán USD niêm yết tại VietinBank đều giảm 90 đồng.

Tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại ngày 17/2 (Nguồn VnEconomy tổng hợp từ website các ngân hàng)

Ngược lại, chốt phiên sáng 17/2 (14/2), tỷ giá USD tại VietinBank quay đầu tăng 195 đồng đối với chiều mua nhưng giảm 25 đồng đối với chiều bán so với chốt phiên cuối tuần trước (14/2), giao dịch ở mức 25.260 – 25.620 VND/USD (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua/bán USD tại VietinBank là 360 đồng.

Tương tự, chốt phiên sáng 17/2, Agribank niêm yết giá USD mua vào ở mức 25.240 VND/USD, giá bán ra ở mức 25.590 VND/USD, giảm 10 đồng ở cả 2 chiều mua và bán so với chốt phiên cuối tuần trước (14/2). Chênh lệch giá mua/bán USD tại Agribank là 350 đồng.

Như vậy, so với đầu năm (2/1/2025), giá mua USD tại Agribank giảm 50 đồng, trong khi giá bán tăng 31 đồng. Trong khi đó, giá USD tại VietinBank tăng 135 đồng đối với chiều mua và tăng 61 đồng đối với chiều bán.

Đóng cửa phiên sáng 15/2, các ngân hàng khác như Techcombank, Eximbank và ACB cũng đồng loạt điều chỉnh tăng giá USD mua vào từ 20 - 45 đồng và tăng giá USD bán ra từ 20 - 35 đồng so với phiên cuối tuần trước (14/2). Tỷ giá USD tại các ngân hàng này hiện dao động từ 25.230 - 25.650 VND/USD.

Như vậy, kết phiên sáng nay, chênh lệch mua/bán tại các ngân hàng thương mại đang dao động từ 380 – 420 đồng.

Lúc 11h30 ngày 17/2, DXY nhích nhẹ 0,01%, lên mức 106,72 điểm so với chốt phiên cuối tuần trước (14/2). So với thời điểm đầu năm (2/1/2025), DXY đã sụt giảm mạnh 1,63%. Đồng thời, 106,72 điểm cũng là mức thấp nhất được ghi nhận kể từ giữa tháng 12/2024

Cập nhật vào lúc 11h30 ngày 17/2, trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá giao dịch quanh mức 25.440 VND/USD, tăng 26 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước (14/2), tương đương với mức tăng 0,2%. Tuy nhiên, tính từ đầu năm (2/1/2025) đến nay, con số này vẫn giảm nhẹ 0,18%.

Cùng thời điểm, chỉ số Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt chỉ nhích nhẹ 0,01%, lên mức 106,72 điểm so với chốt phiên cuối tuần trước (14/2). Kể từ đầu năm đến nay, DXY liên tục biến động giằng co trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump thực hiện các chính sách thuế quan mới. So với thời điểm đầu năm (2/1/2025), DXY đã sụt giảm mạnh 1,63%. Đồng thời, con số này cũng là mức thấp nhất được ghi nhận kể từ giữa tháng 12/2024

Phiên sáng 17/2, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND đảo chiều tăng mạnh 0,01 – 0,53 điểm phần trăm (đpt) ở tất cả các kỳ hạn so với phiên cuối tuần trước (14/2). Cụ thể: qua đêm là 4,55% (+0,53 đpt); 1 tuần là 4,72% (+0,37 đpt); 2 tuần là 4,75% (+0,12 đpt); 1 tháng còn 4,9% (+0,1 đpt); 2 tháng là 5,03% (+0,01 đpt) và 3 tháng là 5,12% (+0,05 đpt).

Như vậy, ghi nhận từ đầu năm (2/1/2025) đến nay, ngoại trừ lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND kỳ hạn qua đêm tăng 0,58 đpt, thì tất cả các kỳ hạn còn lại đều ghi nhận sụt giảm mạnh từ 0,1 đến 0,43 đpt.

Ở chiều ngược lại, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD ở tất cả các kỳ hạn trong sáng nay (17/2) đều đồng loạt suy yếu nhẹ từ 0,01 đến 0,02 đpt. Cụ thể: giao dịch qua đêm lãi suất còn 4,33% (-0,01 đpt); 1 tuần còn 4,39% (-0,01 đpt); 2 tuần còn 4,46% (-0,02 đpt); và 1 tháng còn 4,51% (-0,02 đpt). Tính từ đầu năm (2/1) đến nay, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD ở tất cả các kỳ hạn đều giảm từ 0,07 đến 0,12 đpt.