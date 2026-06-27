Giá vàng giảm tuần thứ tư liên tiếp

Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu (26/6) trong trạng thái tăng khá mạnh, hồi về gần mốc 4.100 USD/oz dù trong phiên có lúc giảm sâu dưới mốc 4.000 USD/oz, nhờ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất giảm bớt.

Tuy nhiên, triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn vẫn khiến giá vàng đi xuống trong tuần này, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 63 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 1,55%, chốt ở mức 4.090,6 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 1,29 USD/oz, tương đương tăng 2,25%, đạt 59,3 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 tăng 1,2%, chốt ở mức 4.096,3 USD/oz.

Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng.

Bạc xanh đã bắt đầu suy yếu từ hôm thứ Năm, sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - không cho thấy có dấu hiệu của lạm phát vượt khỏi tầm kiểm soát. Sau khi báo cáo này được công bố, mức độ đặt cược của nhà đầu tư về khả năng Fed tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2026 đã giảm xuống, kéo đồng USD giảm theo.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME cho thấy các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 59% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giảm từ mức 64% trước khi báo cáo lạm phát PCE được công bố.

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD giảm nhẹ 0,06% trong phiên ngày thứ Sáu, chốt phiên ở mức 101,37 điểm. Tuy nhiên, chỉ số vẫn tăng hơn 0,5% trong tuần này và đã đạt mức cao nhất 13 tháng vào giữa tuần.

Việc giá vàng tiếp tục dao động trong phạm vi rộng trong phiên ngày thứ Sáu cho thấy sự giằng co của các yếu tố tác động trái chiều. Một mặt, giá vàng được hỗ trợ khi USD xuống giá và mức độ đặt cược vào việc Fed tăng lãi suất giảm xuống; mặt khác, mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn vẫn phủ bóng lên tâm trí của nhà đầu tư kim loại quý. Trong phiên, có lúc giá vàng giảm dưới 3.970 USD/oz, có lúc đạt gần 4.100 USD/oz, tương đương một phạm vi dao động 130 USD/oz.

Tuần này, giá vàng giao ngay giảm khoảng 2,2%. Trong tuần, có lúc giá vàng xuống mức thấp nhất 7 tháng trên 3.900 USD/oz.

Sự phục hồi của giá vàng trong phiên ngày thứ Sáu còn có đóng góp từ cú sụt mạnh của giá dầu. Giá dầu thô Brent giao sau tại London và WTI giao sau tại New York đều giảm khoảng 4%, về mức thấp nhất trước khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra. Giá dầu xuống thang làm dịu áp lực lạm phát, kéo giảm khả năng các ngân hàng trung ương trên toàn cầu tăng lãi suất - yếu tố vốn đã là nguồn áp lực giảm giá chính đối với kim loại quý kể từ khi cuộc chiến tranh bắt đầu vào cuối tháng 2.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust có phiên bán ròng thứ tư liên tiếp trong phiên ngày thứ Sáu, đưa khối lượng nắm giữ giảm còn 1.005,1 tấn vàng, thấp hơn 2 tấn so với phiên ngày hôm trước. Cả tuần này, quỹ đã bán ròng hơn 15 tấn vàng.

Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương khoảng 130,4 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với mức chốt của tuần trước, nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Website Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 26.084 đồng (mua vào) và 26.454 đồng (bán ra), tương ứng giảm 6 đồng ở chiều mua vào và tăng 14 đồng ở chiều bán ra so với mức đóng cửa tuần trước.