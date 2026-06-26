Giá vàng hồi phục nhẹ sau báo cáo lạm phát Mỹ, SPDR Gold Trust tiếp tục bán mạnh

Tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) đến từ Bộ Thương mại Mỹ, mở đường cho giá vàng hồi phục...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (25/6) sau hai phiên bán tháo liên tiếp trước đó, khi số liệu lạm phát Mỹ về cơ bản phù hợp dự báo giúp xoa dịu mối lo về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Trong khi đó, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục xu hướng cắt giảm mạnh khối lượng nắm giữ.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đạt 4.028,2 USD/oz, tăng gần 28 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 0,7% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 58 USD/oz, tăng 0,44 USD/oz, tương đương tăng 0,8%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 tăng 1%, đóng cửa ở mức 4.047,6 USD/oz.

Tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) đến từ Bộ Thương mại Mỹ, mở đường cho giá vàng hồi phục.

Theo báo cáo trên, PCE tăng 4,1% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4/2023 và cũng đánh dấu tháng đầu tiên tăng trên 4% kể từ thời điểm đó. Tuy nhiên, trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các chuyên gia kinh tế đã dự báo PCE tăng 4,1%.

Sau khi báo cáo được công bố, thị trường đặt cược khả năng 80% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12/2026. Mức đặt cược này vẫn cao hơn nhiều so với xác suất 61% mà thị trường đưa ra trước cuộc họp Fed vào tuần trước, nhưng đã giảm so với mức 85% của ngày hôm trước - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Do khả năng Fed tăng lãi suất giảm xuống, tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm theo, làm dịu áp lực giảm đối với giá vàng.

Chỉ số Dollar Index giảm khoảng 0,1%, đóng cửa ở mức 101,43 điểm. Trước phiên giảm này, chỉ số đạt mức cao nhất hơn 1 năm trong phiên ngày thứ Tư.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm gần 1 điểm cơ bản, còn 4,396%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm 1 điểm cơ bản, còn 4,127%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng gần 1 điểm cơ bản, lên 4,861%.

“Nói chung, mức tăng của chỉ số PCE phù hợp với kỳ vọng. Ở thời điểm hiện tại, đây là một động lực cho giá vàng hồi phục nhẹ”, nhà giao dịch kim loại quý David Meger của công ty High Ridge Futures nhận định với hãng tin Reuters.

“Trong thời gian tới, mối quan tâm lớn nhất của nhà đầu tư vàng là áp lực lạm phát vẫn còn lớn. Đó chính lý là lý do vì sao giá vàng đã suy yếu trong những phiên gần đây”, ông Meger nói thêm.

Hôm thứ Tư, giá vàng giảm dưới mốc 4.000 USD/oz lần đầu tiên kể từ tháng 11/2025, dưới sức ép từ kỳ vọng rằng Fed sẽ tăng lãi suất trong năm nay để chống lạm phát. Trong cuộc họp vào tuần trước, các quan chức Fed đã phát tín hiệu cứng rắn rõ rệt.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy vàng là kênh chống lạm phát hàng đầu, vai trò này hiện tại không được phát huy nhiều mà thay vào đó, giá vàng đang chịu sự chi phối của triển vọng lãi suất.

Từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, thay vì phát huy vai trò một “hầm trú ẩn” giữa bất ổn địa chính trị, vàng đã đương đầu áp lực giảm giá mạnh từ triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn do giá dầu thô tăng cao. Hiện tại, giá dầu thô đã giảm về mức trước chiến tranh, nhưng mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn vẫn chưa lắng xuống mà tiếp tục đè nặng lên thị trường kim loại quý.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng khoảng 6,2 tấn vàng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.007,1 tấn vàng. Trong ba phiên bán ròng liên tiếp, quỹ đã xả khoảng 15 tấn vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (26/6), xu thế giá vàng và giá bạc nghiêng về giảm.

Lúc 7h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm hơn 0,1% so với chốt phiên Mỹ, giao dịch trên mức 4.022 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm gần 0,3%, còn gần 57,9 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 128,2 triệu đồng/lượng, tăng 0,7 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua, nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.106 đồng (mua vào) và 26.456 đồng (bán ra), tăng 5 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.