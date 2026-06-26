Thứ Sáu, 26/06/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu Menu Menu
Điểm tin Điểm tin
Multimedia Multimedia
Askonomy Askonomy
Menu Menu
Cỡ chữ Cỡ chữ
Google News Google News
Chia sẻ Chia sẻ

Giá vàng hồi phục nhẹ sau báo cáo lạm phát Mỹ, SPDR Gold Trust tiếp tục bán mạnh

Đ Điệp Vũ

Tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) đến từ Bộ Thương mại Mỹ, mở đường cho giá vàng hồi phục...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (25/6) sau hai phiên bán tháo liên tiếp trước đó, khi số liệu lạm phát Mỹ về cơ bản phù hợp dự báo giúp xoa dịu mối lo về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Trong khi đó, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục xu hướng cắt giảm mạnh khối lượng nắm giữ.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đạt 4.028,2 USD/oz, tăng gần 28 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 0,7% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 58 USD/oz, tăng 0,44 USD/oz, tương đương tăng 0,8%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 tăng 1%, đóng cửa ở mức 4.047,6 USD/oz.

Tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) đến từ Bộ Thương mại Mỹ, mở đường cho giá vàng hồi phục.

Theo báo cáo trên, PCE tăng 4,1% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4/2023 và cũng đánh dấu tháng đầu tiên tăng trên 4% kể từ thời điểm đó. Tuy nhiên, trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các chuyên gia kinh tế đã dự báo PCE tăng 4,1%.

Sau khi báo cáo được công bố, thị trường đặt cược khả năng 80% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12/2026. Mức đặt cược này vẫn cao hơn nhiều so với xác suất 61% mà thị trường đưa ra trước cuộc họp Fed vào tuần trước, nhưng đã giảm so với mức 85% của ngày hôm trước - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Do khả năng Fed tăng lãi suất giảm xuống, tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm theo, làm dịu áp lực giảm đối với giá vàng.

Chỉ số Dollar Index giảm khoảng 0,1%, đóng cửa ở mức 101,43 điểm. Trước phiên giảm này, chỉ số đạt mức cao nhất hơn 1 năm trong phiên ngày thứ Tư.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm gần 1 điểm cơ bản, còn 4,396%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm 1 điểm cơ bản, còn 4,127%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng gần 1 điểm cơ bản, lên 4,861%.

“Nói chung, mức tăng của chỉ số PCE phù hợp với kỳ vọng. Ở thời điểm hiện tại, đây là một động lực cho giá vàng hồi phục nhẹ”, nhà giao dịch kim loại quý David Meger của công ty High Ridge Futures nhận định với hãng tin Reuters.

“Trong thời gian tới, mối quan tâm lớn nhất của nhà đầu tư vàng là áp lực lạm phát vẫn còn lớn. Đó chính lý là lý do vì sao giá vàng đã suy yếu trong những phiên gần đây”, ông Meger nói thêm.

Hôm thứ Tư, giá vàng giảm dưới mốc 4.000 USD/oz lần đầu tiên kể từ tháng 11/2025, dưới sức ép từ kỳ vọng rằng Fed sẽ tăng lãi suất trong năm nay để chống lạm phát. Trong cuộc họp vào tuần trước, các quan chức Fed đã phát tín hiệu cứng rắn rõ rệt.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy vàng là kênh chống lạm phát hàng đầu, vai trò này hiện tại không được phát huy nhiều mà thay vào đó, giá vàng đang chịu sự chi phối của triển vọng lãi suất.

Từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, thay vì phát huy vai trò một “hầm trú ẩn” giữa bất ổn địa chính trị, vàng đã đương đầu áp lực giảm giá mạnh từ triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn do giá dầu thô tăng cao. Hiện tại, giá dầu thô đã giảm về mức trước chiến tranh, nhưng mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn vẫn chưa lắng xuống mà tiếp tục đè nặng lên thị trường kim loại quý.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng khoảng 6,2 tấn vàng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.007,1 tấn vàng. Trong ba phiên bán ròng liên tiếp, quỹ đã xả khoảng 15 tấn vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (26/6), xu thế giá vàng và giá bạc nghiêng về giảm.

Lúc 7h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm hơn 0,1% so với chốt phiên Mỹ, giao dịch trên mức 4.022 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm gần 0,3%, còn gần 57,9 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 128,2 triệu đồng/lượng, tăng 0,7 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua, nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.106 đồng (mua vào) và 26.456 đồng (bán ra), tăng 5 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

giá bạc VnEconomy giá USD VnEconomy giá vàng VnEconomy SPDR Gold Trust VnEconomy thế giới VnEconomy vàng VnEconomy

Chủ đề

Giá vàng trong nước và thế giới

Xem thêm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Xe điện Trung Quốc tăng tốc làm thay đổi cấu trúc ngành ô tô truyền thống thế giới

Xe điện Trung Quốc tăng tốc làm thay đổi cấu trúc ngành ô tô truyền thống thế giới

Sự trỗi dậy của các hãng xe điện Trung Quốc đang làm thay đổi cán cân quyền lực của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Trong khi BYD, Tesla và nhiều thương hiệu mới liên tục mở rộng thị phần nhờ lợi thế công nghệ và chi phí, các nhà sản xuất truyền thống của Nhật Bản, châu Âu và Mỹ đang chật vật thích nghi với cuộc chuyển đổi sang kỷ nguyên điện hóa…

VnEconomy Xem thêm
Kinh tế Chuyển động 24h Kinh doanh

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế

VnEconomy Sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế

Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.

AI Điểm tin

VnE TV
Hạ tầng năng lượng thông minh còn nhiều dư địa chuyển đổi. Ảnh minh họa

VnEconomy Hạ tầng năng lượng thông minh: Mở ra dư địa lớn cho phát triển xanh theo Quy hoạch Điện VIII

Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

184 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

163 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy