Vàng giảm giá vì căng thẳng Trung Đông, SPDR Gold Trust lại bán ròng

Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) và hoàn tất một tuần giảm, khi căng thẳng nóng lên giữa Mỹ và Iran dẫn tới mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn. Quỹ vàng khổng lồ bán ròng trong phiên này, nhưng mua ròng nhẹ trong cả tuần.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 3,2 USD/oz, tương đương giảm 0,08% so với chốt phiên trước, còn 4.121,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 0,07 USD/oz, tương đương giảm 0,12%, còn 60,01 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 giảm 0,7%, chốt phiên ở mức 4.113,7 USD/oz.

Từ cuối tuần trước, sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, lực lượng Mỹ đã mở lại các cuộc không kích nhằm vào Iran. Tehran cũng ngay lập tức tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Vùng Vịnh để trả đũa. Phản ứng với những diễn biến này, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London đã tăng khoảng 5% trong tuần này và giá dầu WTI giao sau tại New York tăng khoảng 4%.

Ngày thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí tiếp tục đàm phán hòa bình dù thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đạt được vào tháng trước đã bị hủy bỏ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói Iran “đã đề nghị chúng tôi tiếp tục đàm phán” và “chúng tôi đồng ý như vậy”. “Nhưng nước Mỹ đã nói với họ rằng có một điều chắc chắn là thỏa thuận ngừng bắn đã chấm dứt”, ông chủ Nhà Trắng viết.

Truyền thông nhà nước Iran hiện chưa đưa ra thông tin nào về vấn đề này. Nguồn tin là quan chức Mỹ tiết lộ với trang MS NOW rằng Mỹ và Iran vẫn đang tiến hành “đàm phán kỹ thuật” và cam kết tìm kiếm một giải pháp bất chấp sự trở lại của các hành động thù địch.

Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất. Môi trường lãi suất tăng thường không có lợi cho giá vàng vì vàng là tài sản không mang lãi suất.

“Yếu tố chính ở đây là căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng trở lại. Cùng với đó, nhà đầu tư đang thận trọng với việc nắm giữ vàng ở thời điểm hiện nay. Đó lý lý do vì sao giá vàng lại trượt về gần ngưỡng 4.100 USD/oz” - chiến lược gia Bart Melek của ngân hàng đầu tư TD Securities nhận định với hãng tin Reuters.

Trong dự báo hàng tháng công bố ngày 10/7, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nói rằng thị trường dầu toàn cầu có thể chuyển sang trạng thái dư cung mạnh trong năm tới. Tuy nhiên, căng thẳng gia tăng lại ở Vùng Vịnh có thể đảo lộn dự báo này.

“Tất cả mọi chỉ báo để cho thấy thị trường đang lo về lạm phát, nhất là khi giá dầu tăng lại trong mấy ngày gần đây. Diễn biến giá dầu này khiến các ngân hàng trung ương phải cảnh giác, đặc biệt là Fed”, ông Melek nói.

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 69% Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9.

Tuần tới, mối quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường vàng sẽ hướng tới số liệu lạm phát của Mỹ và cuộc điều trần của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Quốc hội nước này. Những thông tin và số liệu này sẽ mang tới những tín hiệu mới về đường đi của chính sách tiền tệ của Fed.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SDPR Gold Trust bán ròng 3,2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm nắm giữ còn 1.002,4 tấn vàng. Tuần này, quỹ mua ròng 1 tấn vàng sau nhiều tuần bán ròng liên tiếp. Bán ròng là xu hướng của các quỹ ETF vàng như SPDR Gold Trust kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào cuối tháng 2.

Đồng USD tăng giá nhẹ trong phiên ngày thứ Sáu, với chỉ số Dollar Index chốt ở mức 100,97 điểm. Cả tuần, chỉ số tăng hơn 0,1%. Đồng USD vững giá cũng là một yếu tố gây áp lực giảm giá lên vàng trong tuần này.

Cả tuần, giá vàng giao ngay giảm khoảng 1,3%, đánh dấu tuần giảm thứ 5 trong vòng 6 tuần trở lại đây. Giá bạc giao ngay giảm 4% trong tuần này.

Mức giá chốt tuần của vàng giao ngay tương đương 131,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Website Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 26.060 đồng (mua vào) và 26.470 đồng (bán ra), tương ứng giảm 13 đồng và tăng 7 đồng so với mức chốt của tuần trước.