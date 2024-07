Giao thương biên mậu phía Bắc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng

Theo số liệu tổng hợp từ ngành công thương tỉnh Lào Cai, tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 1,5 tỷ USD, bằng 164,2% so với cùng kỳ 2023, đạt 35% kế hoạch. Các mặt hàng máy móc thiết bị, than cốc, sắt thép, hàng bách hóa tiêu dùng, sầu riêng và các sản phẩm từ gỗ đều tăng so với cùng kỳ 2023.

Ông Phạm Văn Phúc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, cho biết những tháng đầu năm 2024, phía Trung Quốc đã mở cửa bình thường, hoạt động thương mại hàng hóa được khôi phục tốt hơn trước.

Tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, trung bình mỗi ngày xử lý thông quan cho khoảng 370 xe/ngày. Trong đó, xe xuất khẩu 180 xe/ngày, nhập khẩu 190 xe/ngày.

Hiện có tổng số khoảng 515 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai, tăng 22,6% so với năm 2023. Số tờ khai thực hiện qua hải quan điện tử là 36.754 tờ khai; trong đó xuất khẩu có 17.028 tờ khai.

Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu vẫn là: gỗ ván bóc, thanh long, dưa hấu, sầu riêng, mít, chuối, chôm chôm, xoài, sắn. Nhập khẩu chủ yếu là hoa, cây cảnh, rau củ quả tươi, than cốc, phân bón, máy móc thiết bị, bánh kẹo, năng lượng điện. Cơ bản hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa được thông quan nhanh chóng, nhất là các mặt hàng nông sản.

Tại Cửa khẩu Quốc tế ga đường sắt, hoạt động thông quan duy trì với 6 chuyến tàu xuất cảnh, nhập cảnh/ngày. Hàng hóa thông quan tại cửa khẩu đường sắt chủ yếu hàng lưu huỳnh quá cảnh và quặng sắt tái xuất.

Thu ngân sách nhà nước qua cửa khẩu Lào Cai trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 381,4 tỷ đồng, tăng 66,5% so với năm 2023.

Tại Lạng Sơn, hoạt động kinh tế tại các cửa khẩu cũng tiếp tục sôi động. Tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của toàn tỉnh. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn lũy kế đến giữa tháng 6/2024 đạt 25.089 triệu USD.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu mở tờ khai tại các chi cục hải quan tỉnh Lạng Sơn 6 tháng đầu năm ước đạt 2,7 tỷ USD tăng 20,8% so cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,3 tỷ USD tăng 3,3% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1,4 tỷ USD tăng 43,1% so cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục được duy trì ổn định tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu chính Chi Ma, các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình, Nà Nưa.

Hiện đang bước vào giai đoạn cao điểm xuất khẩu nông sản, trái cây. Lượng phương tiện chở hàng hóa trung bình đạt 1.200 xe/ngày (cao điểm gần 1.400 xe/ngày). Trong đó, xuất khẩu khoảng 350 xe (hơn 80% là hàng nông sản, trái cây), nhập khẩu khoảng 850 xe. Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga đường sắt Đồng Đăng đạt khoảng 35 toa/ngày (xuất 15 toa/ngày, nhập 20 toa/ngày).

UBND tỉnh Lạng Sơn đang tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện các quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu, trọng tâm là hoàn thiện dự thảo Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh. Đồng thời, UBND tỉnh cũng tích cực đôn đốc triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, dự án ngoài ngân sách khu vực cửa khẩu.

Tại Móng Cái, hoạt động giao thương biên mậu, du lịch cũng tiếp tục sôi động, khởi sắc. Kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm trên địa bàn Móng Cái đạt hơn 1,7 tỷ USD, tăng 17,85% so với cùng kỳ.

Khách du lịch đến Móng Cái ước đạt hơn 2 triệu lượt, tăng 90% so với cùng kỳ; thu nộp ngân sách nhà nước về dịch vụ du lịch đạt 140 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ, vượt 40% so với kế hoạch. Năm 2024, Móng Cái phấn đấu đón tối thiểu 3,3 triệu lượt du khách, nộp ngân sách nhà nước về dịch vụ du lịch trên 100 tỷ đồng.

Hoạt động giao thương biên mậu trên địa bàn Móng Cái cũng luôn được đặc biệt quan tâm duy trì ổn định, tạo động lực thu hút đầu tư trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn Móng Cái có gần 300 doanh nghiệp thành lập mới, thu hút thêm 178 doanh nghiệp xuất nhập khẩu. nâng tổng số lên 878 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu, tăng 190 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cũng rất tích cực vận động các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có trụ sở ở tỉnh ngoài mở chi nhánh trên địa bàn thành phố.