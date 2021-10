Hà Nội tiếp tục thực hiện việc dạy và học bằng hình thức trực tuyến

Ngày 15/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường... về việc thực hiện Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 21/CĐ-UBND. Trong đó, lưu ý tiếp tục thực hiện việc dạy và học bằng hình thức trực tuyến bảo đảm phù hợp, hiệu quả theo đúng kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 cho đến khi có thông báo mới.

Các đơn vị, trường học tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học tập khi điều kiện cho phép; chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương để hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên; có phương án chuẩn bị tổ chức tiêm vắc xin cho học sinh trong độ tuổi khi có hướng dẫn và phân giao vắc xin của cơ quan y tế.

Đồng thời, tiếp tục duy trì việc phối hợp chặt chẽ với gia đình để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh; hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe và các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình học trực tuyến tại gia đình.

Ngoài ra phải cùng thống nhất trong toàn đơn vị, nếu có trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở và các yếu tố dịch tễ khác thì thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời, đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị; tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố...

Trước đó, tại cuộc họp về tình hình chống dịch Covid-19 trên địa bàn thời gian tới, lãnh đạo TP. Hà Nội thông tin sẽ cho học sinh trở lại trường vào tháng 11 sau khi tiêm phủ mũi 2 vaccine cho người dân. Thì ngay lập tức trong dư luận đã xuất hiện nhiều luồng ý kiến.

Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng, quyết định cho học sinh đi học lại vào tháng 11 là cứng nhắc và quá thận trọng. Theo đề xuất của nhóm này, thành phố có thể xem xét cho học sinh đi học trở lại sớm hơn. Lý do là tình hình hiện nay không còn khái niệm an toàn tuyệt đối với Covid-19 theo kiểu hết F0 hoặc chắc chắn không có F0 trong cộng đồng nữa. Thậm chí ngay cả khi đã tiêm phủ mũi 2 vaccine cũng không thể khẳng định đã an toàn tuyệt đối.

Trái lại, nhóm ý kiến thứ hai thì ủng hộ quyết định thận trọng của thành phố với quan điểm mở cửa trường học phải gắn với sự an toàn bởi trẻ em là nhóm yếu thế cần được bảo vệ. Theo nhóm này, dịch bệnh cũng không thể nói trước, việc phân vùng xanh, vàng, cam chỉ có ý nghĩa tương đối trong một thời gian nhất định. Do vậy, kéo thời gian “tạm ngừng đến trường” để tập trung phủ 2 mũi vaccine cho người dân rồi mới tính đến việc mở cửa trường là phù hợp.

Trong khi đó, luồng ý kiến thứ ba lại cho rằng, Hà Nội nên nghiên cứu, xem xét thí điểm cho học sinh tại các quận, huyện thuộc vùng “xanh” có thể đi học trở lại. Trước mắt cần ưu tiên học sinh ở một số khối, lớp. Bởi thực tế cho thấy, thời gian qua, tại một số huyện ngoại thành Hà Nội hầu như không có ca F0 nào trong cộng đồng. Do đó, có thể tận dụng thời gian "vàng" để học sinh có thể đến trường học trực tiếp.