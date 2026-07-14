Hà Tĩnh: Đẩy mạnh truyền thông số, sáng tạo nội dung, tăng sức hút của ngành du lịch

Chiều 13/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm "Giải pháp quảng bá, kết nối lan tỏa sức hút điểm đến du lịch Hà Tĩnh" và tổng kết, trao giải Cuộc thi "Ảnh đẹp và video clip ấn tượng du lịch Hà Tĩnh" năm 2026. Chương trình là dịp nhìn lại công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của địa phương, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao sức lan tỏa của hình ảnh Hà Tĩnh trong bối cảnh chuyển đổi số.
Hà Tĩnh sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch với hệ thống tài nguyên đa dạng, từ biển, rừng, hồ, thác đến các di tích lịch sử, văn hóa và làng nghề truyền thống. Đây là nền tảng để địa phương xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng, gia tăng sức cạnh tranh trong khu vực Bắc Trung Bộ.
Tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng dù công tác quảng bá thời gian qua đã có nhiều chuyển biến, hình ảnh du lịch Hà Tĩnh vẫn chưa lan tỏa tương xứng với tiềm năng. Sự phát triển mạnh của mạng xã hội, video ngắn và trí tuệ nhân tạo đặt ra yêu cầu đổi mới cả về nội dung, phương thức và cách tiếp cận trong hoạt động truyền thông.
Nhiều ý kiến đề xuất tăng cường liên kết truyền thông trên các nền tảng số, ứng dụng công nghệ trong quảng bá, đồng thời phát huy vai trò của doanh nghiệp, cơ quan báo chí, KOL, KOC, travel blogger và cộng đồng sáng tạo nội dung nhằm mở rộng độ phủ hình ảnh điểm đến.
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị xây dựng một kênh truyền thông chung về du lịch Hà Tĩnh để cung cấp thông tin chính thống, kết nối các chiến dịch quảng bá và hình thành mạng lưới những người làm truyền thông du lịch của tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, tổ chức thêm các cuộc thi ảnh, video, tăng cường quảng bá tại các đô thị lớn và trên các ấn phẩm du lịch.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng nhấn mạnh việc xây dựng bản sắc riêng cho du lịch Hà Tĩnh thông qua phát triển các sản phẩm đặc trưng, mở rộng tour, tuyến và điểm trải nghiệm mới, phát triển du lịch cộng đồng, đồng thời hoàn thiện hệ thống thông tin, đường dây nóng hỗ trợ du khách để nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm.
Trong khuôn khổ chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã tổng kết và trao giải Cuộc thi "Ảnh đẹp và video clip ấn tượng du lịch Hà Tĩnh" năm 2026.
Cuộc thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh quê hương, con người, các giá trị văn hóa, lịch sử và tài nguyên du lịch Hà Tĩnh thông qua nhiếp ảnh, video và truyền thông số.
Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 417 tác phẩm của 60 tác giả, gồm 378 tác phẩm ảnh và 39 video clip. Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các tác phẩm phản ánh khá toàn diện tiềm năng, cảnh quan, di sản văn hóa, lễ hội, làng nghề và hình ảnh con người Hà Tĩnh thân thiện, mến khách.
Kết quả, Ban Tổ chức trao 13 giải thưởng ảnh đẹp, 10 giải thưởng video clip ấn tượng cùng 2 giải thưởng phụ dành cho các tác phẩm được cộng đồng yêu thích nhất.
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