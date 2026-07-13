Phú Quốc: Nhiều doanh nghiệp lữ hành chủ động tạm dừng khai thác tour ca nô ra đảo

Sau vụ lật ca nô khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong trên vùng biển Phú Quốc, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã chủ động tạm dừng khai thác tour ca nô ra đảo để chờ kết luận của cơ quan chức năng...

Ảnh: Cảng An Thới, Phú Quốc

Ngày 12/7, ghi nhận của phóng viên tại Cảng quốc tế An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), nhiều công ty khai thác tour ca nô như Rooty Trip Phú Quốc, Jontour, Tâm Đăng Khoa… đều đồng loạt tạm dừng hoạt động, neo đậu tại bến, sau vụ tai nạn lật ca nô làm 15 du khách Ấn Độ tử vong xảy ra ngày 11/7.

Công ty Rooty Trip Phú Quốc gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn. Đồng thời, công ty này thông báo tạm dừng toàn bộ chương trình tour ca nô tham quan các đảo cho đến khi có thông báo mới từ cơ quan chức năng.

Theo doanh nghiệp, với khách hàng đã đặt tour, công ty sẽ hỗ trợ chuyển sang lịch khởi hành khác hoặc hoàn, hủy vé theo chính sách hiện hành. Ngày 12/7, tất cả khách ghép đi 2 loại tour ca nô đảo & ca nô đảo + cáp treo khoảng 90 khách, còn lại là các tour cano đi riêng (không ghép đoàn) tại doanh nghiệp này đã được đổi lịch trình khác thay thế.

Tương tự, Công ty ca nô Tâm Đăng Khoa ở An Thới cũng hủy hơn 20 tour ca nô phục vụ du khách nước ngoài tham quan đảo Phú Quốc và hoàn trả lại tiền cho du khách đặt cọc trước. Ông N.H, chủ của nhiều ca nô neo đậu tại cảng quốc tế An Thới, cho biết cơ sở đã chủ động thông báo ngưng hoạt động trong ngày 12/7. Theo ông này, chủ của nhiều ca nô đang neo đậu tại cảng quốc tế An Thới cũng đã chủ động thông báo tạm dừng hoạt động dù phía cơ quan chức năng chưa yêu cầu.

Theo thông tin từ đặc khu Phú Quốc, địa phương hiện có hơn 100 ca nô chở khách tham quan đảo, nhưng chỉ khoảng 70 phương tiện đủ điều kiện hoạt động theo cấp SB. Đây là ký hiệu phân cấp kỹ thuật của Đăng kiểm Việt Nam dành cho các phương tiện thủy được thiết kế và đóng đủ tiêu chuẩn để hoạt động an toàn ở vùng ven biển hoặc các vùng nước đảo, chiều cao sóng cho phép lên tới 2,5m.

Tuyệt đối không cho phương tiện xuất bến khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn kỹ thuật.

Tại cuộc họp với sự tham gia của UBND tỉnh An Giang, lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng nhằm triển khai phương án khắc phục hậu quả, đồng thời đánh giá toàn diện vụ tai nạn xảy ra vào trưa 11/7, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cho biết, theo báo cáo, thời điểm xảy tai nạn có hiện tượng gió đổi hướng đột ngột trong phạm vi hẹp và diễn ra trong thời gian rất ngắn.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động vận tải đường thủy, đề nghị tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức tổng kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn đối với tàu, ca nô và bến cảng trên toàn địa bàn. Đồng thời, tuyệt đối không cho phương tiện xuất bến khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn kỹ thuật, trang thiết bị cứu sinh, áo phao và các quy định pháp luật hiện hành; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mất an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu các đơn vị trên cả nước khẩn trương rà soát, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải tại khu vực xảy ra tai nạn cũng như các địa bàn có điều kiện tương tự.

Trọng tâm của công điện là tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng đường thủy, đặc biệt đối với các tuyến vận chuyển khách từ đất liền ra đảo như Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Cát Bà và Vịnh Hạ Long.

Các đơn vị được giao phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, nhất là trong điều kiện thời tiết cực đoan; kịp thời xử lý, chấn chỉnh các vi phạm và nguy cơ mất an toàn.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu kiểm tra toàn diện điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, năng lực của người điều khiển phương tiện và quy trình đưa, đón khách nhằm phòng ngừa các sự cố tương tự.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng phải rà soát việc chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, việc duy trì tình trạng kỹ thuật trong quá trình khai thác; trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh; thiết bị nhận dạng tự động của tàu, thuyền; định biên và danh bạ thuyền viên.