Nghệ An: Giải quyết các vướng mắc cho 3 dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh

Hàng loạt tồn tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án thủy điện Hủa Na, Bản Vẽ và Khe Bố đang được UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tập trung xử lý. Với lộ trình và thời hạn cụ thể, tỉnh đặt mục tiêu giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong năm 2026, bảo đảm quyền lợi người dân vùng tái định cư...

Công trình Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Đặng Cường

Chiều 2/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về việc giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án thủy điện trên địa bàn.

NHIỀU TỒN ĐỌNG CẦN SỚM THÁO GỠ

Theo báo cáo, Dự án Thủy điện Hủa Na vẫn còn nhiều nội dung chưa hoàn thành sau nhiều năm triển khai. Hiện còn 206 hộ chưa hoàn tất việc xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp giữa nơi đi và nơi đến. Công tác giao hơn 302 ha đất sản xuất nông nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn do vướng quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng rừng và chưa đạt được sự đồng thuận của người dân.

Bên cạnh đó, việc giao đất, đo đạc địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tái định cư vẫn chưa hoàn thành. Hiện còn 46 trong tổng số 89 hộ dân tại xã Tiền Phong chưa nhận đất lúa nước và 77 trong tổng số 891 hộ tái định cư tại xã Thông Thụ chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.

Đối với Dự án Thủy điện Bản Vẽ, vẫn còn hơn 6,6 ha mặt bằng chưa được bàn giao cho địa phương quản lý. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bản Cà Moong, xã Lượng Minh còn 30 trong tổng số 133 hộ chưa hoàn thành. Trong khi đó, công tác bồi thường chênh lệch giá trị đất và trích đo địa chính tại một số khu tái định cư vẫn chậm do chưa hoàn thiện hồ sơ và số liệu.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại Dự án Thủy điện Khe Bố, việc lập hồ sơ bồi thường đối với các thửa đất bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh đường viền lòng hồ vẫn còn nhiều vướng mắc. Hiện còn 54 trong tổng số 95 thửa đất chưa được trích đo địa chính, 164 thửa đất chưa đủ điều kiện lập hồ sơ bồi thường chênh lệch giá trị đất và khoảng 413 thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

TẬP TRUNG XỬ LÝ DỨT ĐIỂM TRONG NĂM 2026

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, những tồn tại tại các dự án thủy điện, đặc biệt là Dự án Thủy điện Hủa Na, đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân tái định cư. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cần tập trung tháo gỡ theo nguyên tắc "việc dễ làm trước, việc khó làm sau".

Đối với Dự án Thủy điện Hủa Na, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất giao Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện công tác đo đạc địa chính, lập hồ sơ giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

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Đồng thời, các xã Thông Thụ và Tiền Phong phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp, trong khi Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na cùng địa phương hoàn thành các nội dung còn tồn đọng. Một tổ công tác chuyên môn cũng sẽ trực tiếp xuống địa bàn để rà soát hồ sơ, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Đối với Dự án Thủy điện Bản Vẽ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An được giao hỗ trợ các địa phương lựa chọn đơn vị tư vấn, hoàn thiện hồ sơ để sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; Ban Quản lý Dự án Thủy điện 2 bố trí kinh phí phục vụ công tác này. Các hạng mục phát sinh ngoài phạm vi dự án và các công trình khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2018 cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ.

Riêng Dự án Thủy điện Khe Bố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu hoàn thành việc lập phương án bồi thường, trích đo địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 30/10/2026.

Nhấn mạnh yêu cầu về tiến độ, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tăng cường phối hợp, bám sát các mốc thời gian đã giao, phấn đấu hoàn thành dứt điểm các tồn tại tại ba dự án thủy điện trong năm 2026, qua đó bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân tái định cư và hoàn thiện các nhiệm vụ còn dang dở sau nhiều năm triển khai.