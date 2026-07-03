Nghệ An: Giải quyết các vướng mắc cho 3 dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh

Chiều 2/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về việc giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án thủy điện trên địa bàn.
Theo báo cáo, Dự án Thủy điện Hủa Na vẫn còn nhiều nội dung chưa hoàn thành sau nhiều năm triển khai. Hiện còn 206 hộ chưa hoàn tất việc xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp giữa nơi đi và nơi đến. Công tác giao hơn 302 ha đất sản xuất nông nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn do vướng quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng rừng và chưa đạt được sự đồng thuận của người dân.
Bên cạnh đó, việc giao đất, đo đạc địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tái định cư vẫn chưa hoàn thành. Hiện còn 46 trong tổng số 89 hộ dân tại xã Tiền Phong chưa nhận đất lúa nước và 77 trong tổng số 891 hộ tái định cư tại xã Thông Thụ chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.
Đối với Dự án Thủy điện Bản Vẽ, vẫn còn hơn 6,6 ha mặt bằng chưa được bàn giao cho địa phương quản lý. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bản Cà Moong, xã Lượng Minh còn 30 trong tổng số 133 hộ chưa hoàn thành. Trong khi đó, công tác bồi thường chênh lệch giá trị đất và trích đo địa chính tại một số khu tái định cư vẫn chậm do chưa hoàn thiện hồ sơ và số liệu.
Tại Dự án Thủy điện Khe Bố, việc lập hồ sơ bồi thường đối với các thửa đất bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh đường viền lòng hồ vẫn còn nhiều vướng mắc. Hiện còn 54 trong tổng số 95 thửa đất chưa được trích đo địa chính, 164 thửa đất chưa đủ điều kiện lập hồ sơ bồi thường chênh lệch giá trị đất và khoảng 413 thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, những tồn tại tại các dự án thủy điện, đặc biệt là Dự án Thủy điện Hủa Na, đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân tái định cư. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cần tập trung tháo gỡ theo nguyên tắc "việc dễ làm trước, việc khó làm sau".
Đối với Dự án Thủy điện Hủa Na, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất giao Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện công tác đo đạc địa chính, lập hồ sơ giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đồng thời, các xã Thông Thụ và Tiền Phong phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp, trong khi Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na cùng địa phương hoàn thành các nội dung còn tồn đọng. Một tổ công tác chuyên môn cũng sẽ trực tiếp xuống địa bàn để rà soát hồ sơ, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.
Đối với Dự án Thủy điện Bản Vẽ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An được giao hỗ trợ các địa phương lựa chọn đơn vị tư vấn, hoàn thiện hồ sơ để sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; Ban Quản lý Dự án Thủy điện 2 bố trí kinh phí phục vụ công tác này. Các hạng mục phát sinh ngoài phạm vi dự án và các công trình khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2018 cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ.
Riêng Dự án Thủy điện Khe Bố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu hoàn thành việc lập phương án bồi thường, trích đo địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 30/10/2026.
Nhấn mạnh yêu cầu về tiến độ, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tăng cường phối hợp, bám sát các mốc thời gian đã giao, phấn đấu hoàn thành dứt điểm các tồn tại tại ba dự án thủy điện trong năm 2026, qua đó bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân tái định cư và hoàn thiện các nhiệm vụ còn dang dở sau nhiều năm triển khai.
Cục Hàng không đề xuất bổ sung 5 cảng hàng không gồm Gia Bình, Thổ Chu, Vân Phong, Măng Đen và Ninh Bình vào quy hoạch, đồng thời rút Cảng hàng không Biên Hòa và Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng ra khỏi quy hoạch hệ thống cảng hàng không dân dụng...
Ba dự án thành phần do các địa phương làm chủ đầu tư đã hoàn thành gần 58% giá trị xây lắp, nhiều đoạn chuyển sang thảm bê tông nhựa. Tuy nhiên, nguồn cung cát và đá vẫn là nút thắt lớn ảnh hưởng đến tiến độ thi công...
Khó khăn về truyền tải điện, giải tỏa công suất, chi phí đầu tư tăng cao cùng những vướng mắc trong cơ chế chính sách đang trở thành nguyên nhân khiến nhiều dự án nguồn điện tại Quảng Trị chưa thể triển khai theo kế hoạch. Tỉnh đang phối hợp với các sở, ngành và nhà đầu tư để từng bước tháo gỡ.
Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà thầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và đê điều để đẩy nhanh tiến độ 9 dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống, phấn đấu hoàn thành các công trình trọng điểm trước Hội nghị APEC 2027...
TP. Hồ Chí Minh vừa đồng loạt khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 253.033 tỷ đồng (khoảng 9,6 tỷ USD) chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác. Các dự án nhằm hiện thực hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và Thành phố, tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững trong Kỷ nguyên mới...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...