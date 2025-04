Hà Tĩnh: Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt hơn 12.000 tỷ đồng

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2025 tỉnh Hà Tĩnh, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn quý I năm 2025 dự ước đạt 12.222,31 tỷ đồng tăng 12,77% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó vốn nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.596,51 tỷ đồng, giảm 68,77% so với tháng trước và giảm 13,01% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do quý I năm nay dự án cao tốc Bắc Nam đang ở giai đoạn hoàn thành nên nguồn vốn thực hiện giảm hơn so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước.

Vốn ngoài nhà nước ước đạt 6.235,48 tỷ đồng, tăng 41,45% so với quý trước và tăng 100,65% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do quý I dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ô tô điện của Công ty cổ phần khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh mới được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư 6.595 tỷ đồng, trong quý đã thực hiện đầu tư san lấp mặt bằng với tổng số vốn thực hiện đạt 2.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó các dự án khác cũng đang được triển khai như dự án tổng khó xăng dầu Giang Nam; khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ…

Vốn đầu tư của hộ dân cư cũng tăng mạnh (tăng 18,68%) khi lãi suất các ngân hàng ở mức thấp nên người dân vay vốn để xây dựng, sửa sang lại nhà cửa.

Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ước đạt 3.390,32 tỷ đồng, giảm 12,87% so với quý trước và giảm 28,56% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực này nguồn vốn đầu tư giảm mạnh do các dự án lớn như nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đến giai đoạn hoàn thành nên tổng vốn đầu tư đạt thấp, dự án Pin Lithium đã hoàn thành đi vào sản xuất.

Một số công trình dự án có tổng vốn đầu tư lớn được triển khai tại Hà Tĩnh, như: Dự án khu vinhome Vũng Áng tổng mức đầu tư 13.000 tỷ đồng dự kiến triển khai đầu năm 2025; dự án Khu đô thị Mipec tổng mức đầu tư 1.958 tỷ đồng, đang triển khai giải phóng mặt bằng và bắt đầu xây dựng trong quý IV; dự án khu công nghiệp Gia Lách mở rộng tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng; Dự án Nhà máy sản xuất ô tô điện đã được khởi công trong tháng 12/2024 với tổng vốn đầu tư 6.595 tỷ đồng; Dự án Trang trại phong điện HBRE tổng mức đầu tư 4.687 tỷ đồng dự kiến khởi công trong năm 2025; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà đã triển khai giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 1.555 tỷ đồng sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện tổng vốn đầu tư thời gian tới.

Quý I năm 2025, sản xuất công nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức khi nhà máy thép Formosa đang gặp khó khăn trong việc xuất khẩu thép ra thị trường ngoài nước và tiêu thụ trong nước.

Dự ước quý I năm 2025, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giảm 4,68% so với cùng kỳ năm 2024, cụ thể: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 43,03% đóng góp 0,39 điểm vào mức tăng chung toàn ngành; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 7,11% làm giảm 5,69 điểm…

Một số sản phẩm công nghiệp của Hà Tĩnh quý I năm 2025 có tốc độ tăng khá so với cùng kỳ năm trước có thể kể đến như: Đá xây dựng khác tăng 55,09%; sợi tăng 43,35%; chè tăng 38,6%; thức ăn gia súc tăng 20,13%; điện thương phẩm tăng 16,88%; ...

Bên cạnh các sản phẩm tăng cũng có một số sản phẩm công nghiệp quý I năm 2025 giảm so với cùng kỳ năm trước như: Dịch vụ sản xuất dược phẩm giảm 5,8%; thép không gỉ ở dạng bán thành phẩm giảm 17,53%...

Đối với hoạt động thương mại dịch vụ trong quý I năm 2025 của Hà Tĩnh hoạt động khá nhộn nhịp. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa tính chung cả quý I của tỉnh này doanh thu ước đạt 18.885,75 tỷ đồng, tăng 9,71% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước đạt 2.091,3 tỷ đồng, tăng 8,43% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ khác ước đạt 1.214,5 tỷ đồng, tăng 10,03% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động kinh doanh vận tải của Hà Tĩnh trong cả quý I năm 2025 hoạt động khá nhộn nhịp và tăng trưởng ổn định. Doanh thu vận tải ước đạt 2.198,65 tỷ đồng, tăng 4,96% so với quý trước và tăng 14,36% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải hành khách dự tính đạt 435,16 tỷ đồng, tăng 24,28% so với quý trước và tăng 6,90% so với cùng kỳ năm trước; vận tải hàng hóa dự tính đạt 1.355,19 tỷ đồng, tăng 1,31% so với quý trước và tăng đến 24,70% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 389,59 tỷ đồng, giảm 5,78% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động xuất, nhập khẩu trong tháng 3 năm 2025 của Hà Tĩnh ghi nhận những tín hiệu tích cực và có dấu hiệu khởi sắc hơn khi tăng khá so các tháng trước, nhưng dù vậy vẫn chưa đạt mức kỳ vọng so với cùng kỳ. Tính chung quý I năm 2025 tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 1.075,02 triệu USD giảm đến 33,75% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể trị giá nhập khẩu giảm 31,41% và giá trị xuất khẩu giảm đến 37,7%.