Hai "ông lớn" công nghệ Hàn Quốc đầu tư tới 550 tỷ USD để ứng phó "RAMageddon"

Samsung, SK Hynix và Micron là 3 nhà sản xuất chip nhớ đang hưởng lợi từ nhu cầu tăng mạnh đối với chip nhớ, trong bối cảnh thế giới khan hiếm nguồn cung bộ nhớ phục vụ AI, hiện tượng được giới công nghệ gọi là "RAMageddon"...

Ănh minh hoạ.

Hai nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới của Hàn Quốc dự kiến đầu tư tổng cộng 800 nghìn tỷ won (khoảng 518 tỷ USD) để xây dựng 4 nhà máy sản xuất chip nhớ mới tại phía Tây Nam nước này, khu vực ít thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn.

Kế hoạch nằm trong chiến lược đầu tư quy mô lớn của Hàn Quốc nhằm phát triển ngành bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI và AI vật lý (Physical AI).

Chương trình đầu tư được chia thành ba trụ cột chính. Trong lĩnh vực bán dẫn, 518 tỷ USD sẽ được dành để xây dựng bốn nhà máy sản xuất chip nhớ mới ở phía tây nam, cùng với 52 tỷ USD đầu tư cho một trung tâm đóng gói HBM (High Bandwidth Memory – bộ nhớ băng thông cao) tại khu vực miền Trung.

Bên cạnh đó, các tập đoàn công nghệ và năng lượng lớn như SK, GS và Naver cũng cam kết đầu tư thêm 550 nghìn tỷ won (khoảng 356 tỷ USD) để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI từ nay đến năm 2035.

Tổng cộng, các doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc đã cam kết chi hơn 900 tỷ USD cho hạ tầng AI và chuỗi cung ứng chip phục vụ làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo. Thông qua kế hoạch này, Hàn Quốc đặt mục tiêu nâng cao vị thế, trở thành một trong những cường quốc AI hàng đầu thế giới.

Hiện nay, Samsung, SK Hynix và nhà sản xuất chip nhớ Micron của Mỹ đều đang hưởng lợi từ nhu cầu tăng mạnh đối với chip nhớ, trong bối cảnh thế giới đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung bộ nhớ phục vụ AI, hiện tượng được giới công nghệ gọi là "RAMageddon".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh bán dẫn, AI vật lý và các trung tâm dữ liệu AI sẽ là ba trụ cột của nền công nghiệp Hàn Quốc trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ông khẳng định năm 2026 là thời điểm Hàn Quốc phải khẳng định vị thế là một cường quốc công nghiệp không thể thay thế: "Điều quan trọng trước tiên là phải xây dựng được năng lực sản xuất vượt trội".

Tuy nhiên, Tổng thống Lee cũng bác bỏ các thông tin cho rằng chính phủ đã gây sức ép buộc doanh nghiệp phải đầu tư. Theo ông, mọi quyết định đều xuất phát từ tính toán và chiến lược kinh doanh của chính các doanh nghiệp.

"Vai trò của chính phủ là tạo điều kiện, đầu tư vào hạ tầng và năng lực hỗ trợ để doanh nghiệp có thể mạnh dạn đầu tư, giảm thiểu rủi ro và có triển vọng phát triển tốt hơn", ông nói.

Samsung cũng đã phát đi thông cáo riêng trong ngày thứ Hai, công bố kế hoạch đầu tư 2.655 nghìn tỷ won (khoảng 1,7 nghìn tỷ USD) trong vòng 10 năm tới. Trong đó, 425 nghìn tỷ won sẽ được dành cho khu vực Honam (phía Tây Nam Hàn Quốc).

Theo Samsung, quyết định lựa chọn Gwangju, thành phố cách Seoul khoảng 300 km về phía Nam, để xây dựng một nhà máy sản xuất bán dẫn mới được đưa ra sau khi cân nhắc nhiều yếu tố như chính sách ưu đãi về năng lượng, nguồn nước, nhân lực và điều kiện sinh sống.

Dù có quy mô rất lớn, kế hoạch đầu tư của Samsung vẫn còn khiêm tốn nếu so với các "ông lớn" công nghệ Mỹ. Theo Reuters, chỉ riêng trong năm nay, Alphabet, Amazon, Meta và Microsoft dự kiến chi tổng cộng khoảng 650 tỷ USD cho hạ tầng phục vụ AI.

Trong khi đó, Tập đoàn SK cũng công bố lộ trình đầu tư trung và dài hạn với tổng giá trị 2.100 nghìn tỷ won (khoảng 1,4 nghìn tỷ USD). Kế hoạch bao gồm 1.100 nghìn tỷ won để mở rộng năng lực sản xuất chất bán dẫn và 1.000 nghìn tỷ won để phát triển mạng lưới trung tâm dữ liệu AI trên phạm vi cả nước.

Trong chiến lược này, SK Hynix, đơn vị bán dẫn chủ lực của tập đoàn, sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc mở rộng năng lực sản xuất chip nhớ, còn SK Telecom sẽ phụ trách xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu AI với tổng công suất 15 GW trên toàn Hàn Quốc.

Tuy nhiên, liệu kế hoạch đầu tư khổng lồ của Hàn Quốc có được hiện thực hóa các mục tiêu hay không vẫn là dấu hỏi lớn. Bởi các ngành công nghệ nền tảng như bán dẫn và trí tuệ nhân tạo không vận hành theo chu kỳ chính trị hay chỉ phụ thuộc vào nhu cầu trước mắt của thị trường.

Một nhà máy sản xuất chip (fab) thường cần nhiều năm để xây dựng và đưa vào hoạt động. Đến thời điểm hoàn thành, nhu cầu từng thúc đẩy quyết định đầu tư có thể đã suy giảm, khiến doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ dư thừa công suất và giá chip lao dốc.