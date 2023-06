Hải Phòng tăng tốc đấu giá hàng loạt khu đất để "đạt KPI" nguồn thu từ đất

Tại nhiều quận, huyện thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng, đấu giá đất là một trong những nguồn thu chính của ngân sách. Nhưng hiện tại công tác đấu giá đất tại các địa phương cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do không có khách tham gia.

Năm 2023, dự toán thu ngân sách nội địa của Hải Phòng là 42.500 tỷ đồng. Trong đó, số thu từ đất là 15.200 tỷ đồng, bao gồm 13.000 tỷ đồng tiền sử dụng đât và 2200 tỷ đồng tiền thuê đất. Tuy nhiên, ước 5 tháng, số thu tiền sử dụng đất mới đạt 1.277 tỷ đồng, bằng 9,8% dự toán được giao.

Mới chỉ có 2 địa phương thu đạt và vượt tốc độ bình quân thu tiền sử dụng đất 5 tháng là huyện Cát Hải đạt 49,8%; quận Hải An đạt 45,3%. Còn lại 12 quận, huyện chưa đạt tốc độ thu bình quân, một số quận, huyện đạt thấp như Hồng Bàng (16,3%); Thủy Nguyên (16%); Tiên Lãng (11,9%); Kiến An (1,7%); Kiến Thụy (1,4%).

Một trong những nguyên nhân khiến số thu tiền sử dụng đất thấp là do hiện tại giá khởi điểm đấu giá đất cao ngang ngửa, thậm chí cao hơn với giá giao dịch thực tế nên không thu hút được người tham gia.

Một số địa phương như ở huyện Kiến Thụy, dự án đấu giá đất Hữu Bằng đã hoàn thành nhưng nhà đầu tư bỏ cọc; huyện tổ chức đấu giá lại lần 2 nhưng không thành do vướng mắc về giá khởi điểm và giá thực đấu ở lần 1. Còn ở Thủy Nguyên, có trường hợp mời gọi đấu giá nhưng chỉ nhận được 4 hồ sơ tham gia…

Về tiền thuê đất, 5 tháng mới thu đạt 288 tỷ đồng, bằng 13% dự toán năm. Theo Sở Tài chính Hải Phòng, tiền thuê đất giảm gần 3.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 là do thời điểm đó có số thu dự án Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng hơn 2.400 tỷ đồng; dự án tại số 4 Trần Phú 420 tỷ đồng…

Hiện, các thủ tục đấu giá đất tại Hải Phòng được đánh giá còn bị kéo dài qua các cấp phê duyệt. Sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương cũng chưa chặt chẽ, nhịp nhàng. Đồng thời, nhiều ý kiến cũng cho rằng đối với các lô đất đấu giá sau nhiều lần thất bại, cần xem xét điều chỉnh mức giá khởi điểm linh hoạt, phù hợp với diễn biến thực tế để tăng khả năng thanh khoản.

Hải Phòng đang có diện tích đất đấu giá lớn, cụ thể, tại các quận, huyện, theo dự kiến có khoảng 570.419 m2. Huyện An Dương có 15 dự án nằm tại các vị trí khá đắc địa, dự kiến thu về 517 tỷ đồng. Quận Hải An có 12 dự án, dự kiến thu 623 tỷ đồng. Quận Lê Chân có 6 dự án, dự kiến thu hơn 1.300 tỷ đồng. Huyện Thủy Nguyên có 13 dự án, dự kiến thu 725 tỷ đồng…

Tại nhiều cuộc họp về đấu giá quyền sử dụng đất, lãnh đạo TP. Hải Phòng luôn đốc thúc các địa phương đẩy nhanh tốc độ đấu giá quyền sử dụng đất để “đẩy” được “nguồn hàng” nêu trên.

Về thu tiền sử dụng đất, thành phố sẽ đôn đốc thu từ dự án phát triển khu dân cư tại thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo do Công ty CP May Diêm Sài Gòn là chủ đầu tư với số thu dự kiến 559 tỷ đồng; dự án VSIP, huyện Thủy Nguyên 201 tỷ đồng; dự án Khu đô thị Our City tại quận Dương Kinh dự kiến thu hơn 2000 tỷ đồng; dự án Cầu Vồng Hoa Lan 35,8 tỷ đồng… Đây chủ yếu là các dự án nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nên cần có các giải pháp quyết liệt…

Mới đây Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ giao UBND huyện An Dương lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đối với khu đất 187 Tôn Đức Thắng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 6 để thẩm định và trình UBND thành phố. Đồng thời, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan để ban hành quyết định bán đấu giá tài sản trong tháng 7/2023 và hoàn thiện các thủ tục, hồ sở để tổ chức bán đấu giá tài sản trong tháng 8/2023.

Giao UBND huyện An Lão hoàn thiện hồ sơ bán đấu giá cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc cũ của Chi cục thuế và khu đoàn thể cũ của huyện an Lão trong tháng 6/2023 gửi Sở Tài chính thẩm định.

UBND huyện Thuỷ Nguyên được giao hoàn thiện hồ sơ bán đấu giá cơ sở nhà đất số 20 Bạch Đằng (thị trấn Núi Đèo) và trụ sở cũ của đội thuế Bến Kiền tại xã Kiền Bái trong tháng 6/2023 gửi Sở Tài chính thẩm định.

Quận Lê Chân được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sở xác định giá khởi điểm để bán đấu giá cơ sở nhà đất số 199 Tô Hiệu trong tháng 6/2023 gửi Sở Tài chính thẩm định. Quận này cũng được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bán đấu giá cơ sở nhà đất tại số 15 Nguyễn Đức Cảnh trong tháng 7/2023 và cơ sở nhà đất số 77 Hai Bà Trưng trong tháng 9/2023 gửi Sở Tài chính thẩm định.

UBND quận Hồng Bàng hoàn thiện hồ sơ xác định giá khởi điểm để bán đấu giá cơ sở nhà đất số 6 Cù Chính Lan trước ngày 15/6/2023 gửi Sở Tài chính thẩm định để tổ chức bán đấu giá trong tháng 7/2023. Quận Hồng Bàng cũng được giao hoàn thiện hồ sơ bán đấu giá cơ sở nhà đất tại số 23, 25 Hoàng Văn Thụ trong tháng 9/2023 gửi Sở Tài chính thẩm định, đồng thời triển khai các thủ tục để tổ chức đấu giá trong tháng 10/2023.

Các sở Tài chính, Xây Dựng và Tài nguyên & Môi trường phối hợp chặt chẽ với các quận huyện để hoàn thiện hồ sơ bán tài sản, có văn bản trả lời các quận huyện trong 5 ngày đối với lĩnh vực của mình.

Đồng thời, UBND thành phố sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu có thể phân cấp, tăng thẩm quyền phê duyệt cho các quận, huyện, kể cả về xác định giá đất để tăng tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của các địa phương nhằm giảm bớt thời gian, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất.