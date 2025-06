Hải Phòng thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 70.696 tỷ đồng

Ngày 5/6, thông tin từ UBND thành phố Hải Phòng cho biết số thu ngân sách trên địa bàn thành phố (bao gồm thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và thu nội địa) tháng 5/2025 đạt hơn 9.840 tỷ đồng, đưa tổng số thu ngân sách luỹ kế 5 tháng trên địa bàn lên tới hơn 70.696 tỷ đồng, đạt hơn 60% dự toán Trung ương giao và gần 60% dự toán HĐND thành phố giao.

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu luỹ kế 5 tháng đầu năm 2025 là hơn 32.946 tỷ đồng (đạt 52,5 dự toán Trung ương và HĐND thành phố giao), thu nội địa là hơn 37.155 tỷ đồng (đạt 72,9% dự toán Trung ương và HĐND thành phố giao). Tính thêm các khoản thu huy động đóng góp, thu bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương, tổng thu ngân sách luỹ kế 5 tháng đầu năm của Hải Phòng là hơn 70.696 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, thu ngân sách trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2025 là hơn 118.079 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa là 51.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 62.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hải Phòng đề ra mục tiêu phấn đấu tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2025 đạt hơn 129.519 tỷ đồng gồm thu nội địa 55.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 70.140 tỷ đồng (ngoài ra còn các khoản huy động đóng góp, bổ sung từ ngân sách Trung ương, vay để đầu tư cơ sở hạ tầng… hơn 4.379 tỷ đồng).

Với số thu ngân sách luỹ kế 5 tháng đầu năm đạt hơn 70.696 tỷ đồng (tăng 32,8% so với cùng ký năm 2024), Hải Phòng đạt được 54,4% chỉ tiêu giao phấn đấu về thu ngân sách, trong đó, thu nội địa đã đạt 67,6% chỉ tiêu giao phấn đấu, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 47% chỉ tiêu giao phấn đấu.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2025 của Hải Phòng ước tăng 14,51% so với cùng kỳ năm 2024, sản lượng hàng hoá thông qua cảng 5 tháng đạt hơn 69,6 triệu tấn đạt 32,85% so với kế hoạch năm (212 triệu tấn), thu hút khách du lịch 5 tháng đạt hơn 3,7 triệu lượt khách đạt 37.41% kế hoạch (10 triệu lượt khách).

Tuy nhiên, thu hút đầu tư nước ngoài tháng 5 chỉ đạt hơn 90 triệu USD, thấp hơn so với kịch bản tăng trưởng của Hải Phòng (303 triệu USD). Luỹ kế 5 tháng đầu năm 2025, thu hút đầu tư nước ngoài của Hải Phòng đạt hơn 622 triệu USD, bằng 15,55% kế hoạch năm (4,5 tỷ USD).

Theo UBND thành phố Hải Phòng, tính đến hết tháng 5/2025, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 379.230 tỷ đồng (tăng hơn 6% so với cuối năm 2024), tổng dư nợ tín dụng ước đạt 284.255 tỷ đồng (tăng hơn 10% so với cuối năm 2024). Chi phí đầu tư phát triển thực hiện trong tháng 5 là hơn 993 tỷ đồng, luỹ kế 5 tháng đầu năm 2025 là hơn 5.542 tỷ đồng (bằng 132% so với cùng kỳ 2024), đạt 21,8% dự toán Trung ương và HĐND thành phố giao.

Về tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tại 35 xã thực hiện đầu tư từ năm 2023 đã có 775 (trong tổng số 789) công trình hoàn thành, đạt 97%. Đối với 45 xã thực hiện từ năm 2024, đã có 847 công trình (trong tổng số 1.047) công trình đã triển khai thi công (đạt 81%), trong đó có 57 công trình đã hoàn thành, khối lượng thi công trung bình các công trình ước đạt 39%.

Hải Phòng cũng đã xem xét đề xuất nghiên cứu, lập dự án đầu tư, báo cáo thành lập cụm công nghiệp Quốc Tuấn (huyện An Lão). Các cụm công nghiệp Tiên Cường III, Quyết Tiến (huyện Tiên Lãng), Kiền Bái – Cao Nhân (thành phố Thuỷ Nguyên) đã họp hội đồng chấm điểm, lựa chọn nhà đầu tư hạt tầng kỹ thuật, đang thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.