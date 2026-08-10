Hàn Quốc: Động lực khiến số tài khoản đầu tư cho trẻ em tăng bùng nổ

Ngay cả khi con chưa biết bò, nhiều bậc cha mẹ Hàn Quốc đã mở tài khoản đầu tư với mong muốn giúp trẻ có thêm thời gian tích lũy tài sản và tận dụng sức mạnh của lãi kép...

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Tại Mirae Asset Securities, công ty chứng khoán lớn nhất Hàn Quốc theo giá trị vốn hóa, số tài khoản đứng tên trẻ dưới 1 tuổi đạt khoảng 15.000 vào tháng 6, gần gấp ba lần so với một năm trước.

Số tài khoản mới mở cho trẻ dưới 9 tuổi cũng tăng gần 60%, lên khoảng 185.000 tài khoản, không tính các trường hợp trùng lặp.

Theo kênh CNBC, xu hướng tăng mạnh của thị trường chứng khoán Hàn Quốc nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) gần đây đã thúc đẩy ngày càng nhiều gia đình lên kế hoạch tích lũy tài sản cho thế hệ sau. Tuy nhiên, do chứng khoán trong nước thường xuyên biến động, nhiều phụ huynh cũng chuyển sang tìm kiếm cơ hội ở thị trường nước ngoài.

ĐẦU TƯ SỚM ĐỂ TẬN DỤNG SỨC MẠNH CỦA LÃI KÉP

Lee Hye-won, một y tá, cho biết cô và chồng nhận thấy đầu tư dài hạn là lựa chọn tốt hơn so với để tiền trong tài khoản tiết kiệm hoặc gửi ngân hàng.

“Chúng tôi cho rằng khi đầu tư cho con, thời gian tham gia thị trường quan trọng hơn số tiền bỏ ra. Vì vậy, chúng tôi mở tài khoản cho con đầu lòng khi bé 4 tuổi, còn con thứ hai được mở tài khoản ngay sau khi chào đời”, Lee chia sẻ với CNBC.

Mỗi tháng, gia đình Lee đầu tư từ 300.000 won, tương đương khoảng 210 USD, đến 400.000 won vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tại Mỹ, chủ yếu là những quỹ mô phỏng chỉ số S&P 500.

Nhiều phụ huynh Hàn Quốc khác cũng đang lựa chọn cách làm tương tự.

“Tôi muốn dành cho con lợi thế về thời gian để tận dụng sức mạnh của lãi kép trong những năm đầu đời. Đó là lý do tôi mở tài khoản ngay sau khi con gái chào đời”, Lee Jun-hyeok, một nhân viên văn phòng, cho biết.

Ông Lee đều đặn đầu tư những khoản nhỏ vào cổ phiếu bán dẫn Hàn Quốc và các doanh nghiệp Mỹ phát triển công nghệ AI dành cho robot, máy móc và thiết bị thông minh. Theo ông, cả hai lĩnh vực này đều có tiềm năng tăng trưởng lớn.

Ông Jae-joon Woo, giáo sư kinh tế tại Đại học DePaul, cho rằng các bậc cha mẹ Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở tài khoản đầu tư cho con ngay cả khi thị trường biến động mạnh hơn.

“Xu hướng này sẽ còn kéo dài chừng nào đầu tư cổ phiếu, dù tại Hàn Quốc hay thị trường nước ngoài, vẫn được xem là một phương thức đáng tin cậy để tích lũy tài sản dài hạn”, ông Woo nhận định.

Theo ông Woo, đây có thể là dấu hiệu cho thấy các hộ gia đình Hàn Quốc đang dần chuyển từ bất động sản sang tài sản tài chính. Bất động sản từ lâu vẫn là kênh tích lũy tài sản chủ yếu của người dân nước này.

Một cuộc khảo sát của Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc cho thấy khoảng 3/4 tài sản của các hộ gia đình nước này nằm ở tài sản hữu hình, chủ yếu là bất động sản. Tài sản tài chính chỉ chiếm khoảng 1/4 còn lại.

LỢI THẾ VỀ THUẾ THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU

Theo ông Park Jeong-woo, chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách Hàn Quốc tại tập đoàn dịch vụ tài chính Nomura, mức thuế tương đối cao đối với lợi nhuận từ chuyển nhượng bất động sản cũng là một nguyên nhân khiến ngày càng nhiều người Hàn Quốc chuyển sang chứng khoán.

Gánh nặng thuế đặc biệt lớn đối với bất động sản được bán lại sau thời gian nắm giữ ngắn hoặc thuộc sở hữu của những người có nhiều nhà.

Theo Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc, người bán nhà đất sau ít nhất 2 năm sở hữu phải nộp thuế 6-45% trên phần lợi nhuận. Nếu chuyển nhượng sớm hơn, mức thuế tăng lên 40-70%.

Trong khi đó, phần lớn nhà đầu tư cá nhân không phải nộp thuế đối với lợi nhuận từ việc bán cổ phiếu niêm yết tại Hàn Quốc, trừ khi họ là cổ đông lớn.

Quy định về thuế đối với tài sản cho tặng cũng góp phần thúc đẩy các bậc cha mẹ mở tài khoản chứng khoán cho con.

Theo Bộ Pháp chế Chính phủ Hàn Quốc, trong mỗi giai đoạn 10 năm, cha mẹ có thể tặng cho con chưa thành niên tối đa 20 triệu won mà không phải nộp thuế. Nhiều phụ huynh sau đó sử dụng khoản tiền được miễn thuế này để đầu tư vào cổ phiếu.

“Ban đầu, điều chúng tôi quan tâm nhất không phải là nên mua cổ phiếu nào trong tài khoản của con, mà là xử lý vấn đề thuế đối với tài sản cho tặng như thế nào. Chúng tôi tự tìm hiểu các quy định liên quan và tham khảo ý kiến của một chuyên gia tư vấn thuế”, một phụ huynh Hàn Quốc chia sẻ.

Tuy nhiên, giáo sư Woo cho rằng đối với phần lớn gia đình có thu nhập trung bình, mục tiêu chính khi đầu tư cho con vẫn là tích lũy tiền học hoặc tạo nền tảng tài chính trong tương lai, chứ không phải giảm nghĩa vụ thuế.

KHUYẾN KHÍCH MỞ TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ CHO TRẺ EM

Các công ty chứng khoán Hàn Quốc cũng đang tận dụng xu hướng này để mở rộng cơ sở khách hàng. Kakaopay Securities, công ty chứng khoán trực tuyến liên kết với tập đoàn internet Kakao Corp., tháng trước công bố kế hoạch tặng số cổ phiếu trị giá 100.000 won cho mỗi em bé chào đời trong năm tới.

Chính phủ Hàn Quốc cũng triển khai các biện pháp giúp người dân tiếp cận thị trường chứng khoán thuận tiện hơn.

Năm 2023, cơ quan quản lý tài chính nước này sửa đổi hướng dẫn, cho phép cha mẹ và người giám hộ mở tài khoản đầu tư cho trẻ từ xa bằng điện thoại thông minh, thay vì phải trực tiếp đến chi nhánh.

“Việc cho phép phụ huynh mở tài khoản từ xa đã loại bỏ một rào cản thực tế đáng kể”, ông Park của Nomura nhận xét.

Theo ông Park, nếu thủ tục tiếp tục được đơn giản hóa, số tài khoản đầu tư đứng tên trẻ vị thành niên có thể tăng thêm, đặc biệt trong nhóm gia đình thường xuyên đầu tư những khoản tiền nhỏ.

“Tuy nhiên, những thay đổi này chủ yếu giúp tăng số người tham gia, thay vì làm tăng mạnh tổng số tiền đầu tư. Quy mô vốn vẫn phụ thuộc nhiều hơn vào tài sản của từng hộ gia đình, diễn biến thị trường và các yếu tố về thuế”, chuyên gia Park nhận định.