Hàng ém lại, thanh khoản thấp đột biến

Thị trường đã quay đầu phục hồi thành công sau 3 phiên giảm 5,54% ở chỉ số VN-Index. Sự bình tĩnh phần nào thể hiện ở khối lượng cổ phiếu thua lỗ T+3 vẫn chưa bán hôm nay. Thanh khoản sụt giảm xuống mức thấp nhất 19 phiên.

Sau phiên sáng khá ảm đạm, chiều nay thị trường tốt hơn. Bên mua bắt đầu nâng giá dần kéo giá lên. VN-Index tăng liên tục buổi chiều và đóng cửa ở mức cao nhất ngày, trên tham chiếu 0,83%.

Đa số cổ phiếu đã nâng được mặt bằng giá lên phiên chiều dù thanh khoản cực kỳ kém. Vấn đề là nhà đầu tư mua vào không gặp phải lực bán cản đáng kể nào, nên khả năng đẩy giá lên rất thuận lợi. Độ rộng của HoSE cuối phiên ghi nhận 228 mã tăng/134 mã giảm, trong khi cuối phiên sáng mới có 112 mã tăng/246 mã giảm.

VN-Index tiếp tục được nâng đỡ từ nhóm blue-chips. MSN tăng 5,06%, GVR tăng 3,53%, SAB tăng 3,37%, HPG tăng 1,36%, GAS tăng 1,51% là 5 trụ mạnh nhất của chỉ số này. Trong khi đó VIC giảm 0,84%, VHM giảm 0,28%, CTG giảm 1,83% là 3 mã duy nhất giảm của rổ blue-chips nhưng lại là 3 mã có ảnh hưởng rất lớn.

VN30-Index chốt phiên tăng 0,72% với 25 mã tăng, trong đó POW kịch trần. Đáng tiếc là SAB không có ảnh hưởng, VPB, TCB, ACB, FPT bốn trụ quá yếu, VIC, VHM lại giảm. Tuy vậy rổ này cũng có 11 mã tăng trên 1%.

Mức tăng giá của cổ phiếu VN30 khá tốt trên nền thanh khoản thấp giật mình. Cả phiên rổ này chỉ khớp thành công 7.805 tỷ đồng, thấp nhất 5 tuần. Dù giá tăng khá phiên này nhưng kể cả khi nhà đầu tư chưa bán, 12 mã trong rổ này vẫn còn lỗ trên 2%. MBB, ACB, STB, VIC, GVR là 3 mã đang lỗ trên 3%.

Đây chỉ là mức lỗ đối với các nhà đầu tư bắt đáy quá sớm trong phiên ngày 20/8 khi thị trường đột ngột giảm sốc hơn 45 điểm. Đối với mức đỉnh tháng 8, cổ phiếu lỗ nặng hơn nhiều.

Mặc dù vậy việc nhà đầu tư đã không bán ra trong phiên tăng hôm nay là một tín hiệu tích cực trong ngắn hạn, thể hiện cơ hội phục hồi tiếp tục cho đến khi các nhà đầu tư cầm cổ quyết định thoát hàng.

Nhóm blue-chips leo dốc chiều nay ở hầu hết cổ phiếu. So với giá chốt phiên sáng, kết phiên chiều nay có 26 cổ phiếu trong rổ VN30 tăng giá thêm, trong đó 14 mã tăng thêm trên 1%. MSN, POW và TPB là 3 cổ phiếu biến động tích cực nhất. MSN bùng nổ chiều nay tới 4,1% so với cuối phiên sáng, nâng tổng mức tăng cả ngày lên 5,06% so với tham chiếu. POW đột biến trong chưa đầy 20 phút đầu tiên của phiên chiều, lên giá kịch trần. TPB bùng nổ từ sau 2h, tăng vùn vụt đến hết phiên, đóng cửa trên tham chiếu 2,5%.

Nhóm cổ phiếu nhỏ bật giá mạnh nhất hôm nay.

Phiên này thị trường ổn định, một số blue-chips khá mạnh nhưng nhóm hưởng lợi nhất vẫn là các mã đầu cơ nhỏ. Khả năng bật giá nhanh chóng ở nhóm này cũng thu hút dòng tiền bắt đáy. Rổ Midcap đóng cửa tăng 1,21%, Smallcap tăng 1,02%. Hai rổ này có tới 11 mã tăng kịch trần. SMC, NKG, DIG, TGG, TLH, BKG là những mã đang có thanh khoản tốt nhất.

Các nhóm cổ phiếu sụt giảm mạnh những phiên trước hầu hết là quay đầu tích cực. Cổ phiếu chứng khoán phân hóa, nhưng đa số các mã niêm yết tăng tốt. Nhóm dẫn dắt có SSI tăng 1,31%, HCM tăng 1,88%, VCI tăng 2,93%, VND tăng 3%, MBS tăng 3,28%...

Cổ phiếu ngân hàng trừ CTG, còn lại đều tăng ở cả 3 sàn. Ngân hàng càng nhỏ càng tăng khỏe: VIB tăng 3,21%, NVB tăng 3,2%, VBB tăng 2,98%, TPB tăng 2,5%... Trong khi đó VCB chỉ tăng 0,52%, BID tăng 0,13%, TCB tăng 0,31%.

Thanh khoản chiều nay rất kém, hai sàn khớp chỉ tương đương buổi sáng, đạt 8.688 tỷ đồng. Mức giao dịch này khiến cả ngày giá trị khớp lệnh chỉ đạt gần 17.457 tỷ đồng, giảm 31% so với hôm qua.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay đóng góp khá nhiều vào thanh khoản. Riêng sàn HoSE được giải ngân thêm gần 708 tỷ đồng, tức là chiếm gần 10% giá trị giao dịch phiên chiều ở sàn này. Mức bán ra cũng tăng lên 1108 tỷ đồng. Giá trị rút ròng tương ứng hơn 12 tỷ đồng. Mức bán nhẹ này được bù lại từ vị thế mua ròng 43 tỷ ở sàn HNX và khoảng 14 tỷ đồng nữa trên UpCOM. SSI được mua ròng rất lớn 186 tỷ đồng, MBB gần 110 tỷ. Trong khi đó phía bán là VHM bị rút đi 152,1 tỷ đồng ròng và HPG -95 tỷ đồng.