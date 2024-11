HHV muốn tăng vốn điều lệ nhằm 'rót' thêm vốn vào dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã HHV-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, HHV dự kiến triển khai chào bán riêng lẻ 41,5 triệu cổ phiếu, chiếm 9,6% vốn cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

HHV cho biết đối tượng được mua cổ phần là các nhà đầu tư chuyên nghiệp, có năng lực tài chính cũng như mong muốn đồng hành và hỗ trợ Công ty trong tương lai.

Cổ phần được chào bán thành công sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HHV đang là 8,07% (tính đến 30/09/2024) nên trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua toàn bộ số lượng cổ phiếu vẫn đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa dưới 49% theo quy định.

Nếu phát hành thành công như kế hoạch, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ lên hơn 4,7 nghìn tỷ đồng.

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HHV cho biết, toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để tham gia vào Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Cụ thể: HHV sẽ góp 145 tỷ đồng Công ty Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh- chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng); 270 tỷ đồng còn lại dùng để thu xếp vốn cho dự án theo hình thức cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với Công ty Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoặc hình thức khác.

Trước đó, HĐQT HHV thông qua việc giao dịch góp vốn/đặt cọc góp thêm vốn vào CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh với số tiền là 33,189 tỷ đồng. Thời gian thực hiện tháng 10-4/2025.

Về mối quan hệ với HHV, CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là người có liên quan đến HHV (HHV đang sở hữu 10% vốn công ty này, đồng thời HHV và công ty này đang chịu chung một sự kiểm soát của Tập đoàn Đèo Cả. Ngoài ra, công ty này là người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT HHV.

Tính đến ngày 30/9/2024, HHV ghi nhận doanh thu hợp nhất tăng 25,91% và lợi nhuận sau thuế tăng 18,84% lần lượt đạt 2.289 tỷ và hơn 367 tỷ đồng.

Theo HHV công ty đã đạt được 73% kế hoạch năm 2024 là do hai hoạt động chính của công ty là hoạt động thu phí tại các dự án BOT (đóng góp 63% doanh thu) và hoạt động thi công xây lắp (đóng góp 34% doanh thu) đều ghi nhận doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ.

Mặt khác, doanh thu thu phí 9 tháng đầu năm 2024 đạt 1.437 tỷ đồng, tăng 254 tỷ đồng (+21%) so với cùng kỳ năm trước và doanh thu xây lắp đạt gần 774 tỷ đồng, cũng tăng hơn 174 tỷ đồng (+29%) so với cùng kỳ năm 2023. Tương ứng với việc tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2024 ghi nhận tăng 18,84% so với cùng kỳ, đạt hơn 367 tỷ đồng.