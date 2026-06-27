Huế: Nắng nóng kéo dài, nhiều khu vực đối mặt tình trạng thiếu nước sinh hoạt

Thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Huế đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt. Trong đó, các xã Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô là những địa bàn chịu ảnh hưởng rõ nét nhất khi nguồn nước cấp không đáp ứng được nhu cầu sử dụng ngày càng tăng của người dân.
UBND xã Phú Lộc cho biết qua kết quả rà soát, thống kê, hiện toàn xã có khoảng 500 hộ dân thiếu nước sạch sinh hoạt. Tình trạng này tập trung tại các thôn Khe Su, Mai Gia Phường, Tân An và Tân An Hải.
Việc thiếu nước kéo dài không chỉ làm đảo lộn sinh hoạt hằng ngày mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và nhiều tổ chức, đơn vị trên địa bàn.
Trong khi đó, tại xã Chân Mây - Lăng Cô, tình trạng thiếu nước diễn ra thường xuyên ở thôn Loan Lý và nhiều thôn ven biển. Nước từ hệ thống cấp nước về các hộ dân chỉ chảy nhỏ giọt, khiến nhiều gia đình phải thức khuya hoặc dậy từ sáng sớm để tranh thủ lấy nước khi áp lực đường ống nhỉnh hơn.
Không ít hộ dân cho biết lượng nước lấy được chỉ đủ cho những nhu cầu thiết yếu. Để có nước bảo đảm vệ sinh phục vụ ăn uống, nhiều gia đình phải mua nước đóng bình với giá khoảng 20.000 đồng/bình, làm tăng đáng kể chi phí sinh hoạt trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt.
Theo Công ty Cổ phần Cấp nước Huế, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nước tại xã Chân Mây - Lăng Cô và một số khu vực lân cận là do nắng nóng kéo dài, tác động của hiện tượng El Nino khiến nguồn nước tự nhiên suy giảm, trong khi nhu cầu sử dụng nước của người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh tăng mạnh.
Hiện Nhà máy nước Chân Mây có công suất thiết kế 12.000m3/ngày đêm, đảm nhận cấp nước cho toàn khu vực Chân Mây - Lăng Cô. Tuy nhiên, nguồn nước khai thác từ khe Bàu Ghề và khe Mệ đã giảm đáng kể. Tổng lưu lượng hiện chỉ còn khoảng 9.100m3/ngày, giảm gần 25% so với trước, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung và không đáp ứng đủ nhu cầu thực tế.
Trước tình trạng nhiều khu vực thiếu nước sạch, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn cùng đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra thực địa tình hình cấp nước tại khu kinh tế, công nghiệp và xã Chân Mây - Lăng Cô.
Qua báo cáo của Công ty Cổ phần Cấp nước Huế và khảo sát thực tế, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đơn vị chủ động xây dựng, sẵn sàng triển khai các phương án cấp nước an toàn, liên tục cho người dân trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô và các khu vực lân cận.
Lãnh đạo thành phố Huế nhấn mạnh, cùng với việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật, Công ty cần linh hoạt trong công tác điều hành hệ thống cấp nước, ưu tiên bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt của người dân; tổ chức trực vận hành 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến nguồn nước để kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, không để xảy ra tình trạng gián đoạn cấp nước hoặc thiếu nước kéo dài.
Đối với các giải pháp cấp bách, Công ty được yêu cầu khẩn trương thi công, đưa vào sử dụng các nguồn nước dự phòng theo đúng quy định nhằm bổ sung nguồn cấp cho hệ thống hiện hữu. Đồng thời, rà soát đầy đủ nguồn vật tư, thiết bị, nhân lực và các phương án dự phòng để chủ động ứng phó với những tình huống bất lợi trong thời gian tới.
Riêng tại các khu vực đang thiếu nước hoặc nước yếu, Công ty cần xây dựng phương án xử lý cụ thể, nghiên cứu bố trí các bồn chứa nước cơ động, lực lượng ứng trực và phương tiện vận chuyển nước để hỗ trợ người dân khi cần thiết. Những khó khăn vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.
Không chỉ tập trung giải quyết tình trạng thiếu nước trước mắt, thành phố Huế cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm nguồn cấp nước ổn định phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài của khu vực Chân Mây - Lăng Cô.
Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Huế giao Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát tổng thể nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn khu kinh tế, công nghiệp; nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư bảo đảm nguồn cấp nước ổn định cho các dự án đã đưa vào hoạt động, các dự án đang triển khai cũng như các dự án trọng điểm trong thời gian tới.
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